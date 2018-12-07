Логинов взял бронзу в спринте. Кажется, в наш биатлон можно верить

Биатлон 07 декабря 2018 19:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Первый спринт сезона, а у сборной России уже есть медаль!

НОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ СБОРНОЙ РОССИИ

В первом спринте сезона мы ждали борьбы между Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе. Но не вышло. То, что француз не в порядке стало очевидно на первых контрольных отсечках, где он был хуже на 2-3 секунды, чем Евгений Гараничев. Поначалу казалось, что это россиянин так хорош. Однако все встало на свои места, когда на трассе появились братья Бе, Антонин Гигонна, Бенедикт Долль и… Александр Логинов.

Во всех анонсах мы всегда предостерегаем болельщиков от завышенных ожиданий. Переживать за наших ребят и девчонок нужно, а вот чего-то требовать точно не стоит. Российский биатлон сейчас находится примерно в том же состоянии, что и человек с тяжелой зависимостью, которого поместили в рехаб.

Это можно назвать жесткой, принудительной перезагрузкой. У нас новое руководство СБР, такой же новый тренерский штаб со своими методиками и две с нуля построенные команды, в которых просто нет лидеров. Рассчитывать на что-то в данной ситуации просто неразумно.

Впрочем, с первых стартов наши пацаны и девчонки бьются изо всех сил. Желание перехлестывает, много суеты, нервов и глупых ошибок. Но ругать никого не хочется. За последние годы мы привыкли, что сборные России по биатлону – это болото, где никому ничего не надо, кроме Антона Шипулина, всякий раз бросающего вызов людям со сверхспособностями.

Сейчас мы с удивлением обнаруживаем, что ни в женской, ни в мужской команде практически нет пассажиров. А если они и есть, то скоро они поедут на Кубок России, а их место займут более достойные. Все бьются, все хотят доказать, все стараются. Вряд ли это только благодаря новой системе отбора.

Мы видим совсем другую командную ментальность. И здесь уже стоит отметить тренеров, которые смогли заставить большую часть биатлонистов поверить в то, что они могут. Как еще недавно сделал Дмитрий Малышко, про которого уже все забыли. Сейчас он – полноценный лидер мужской и остается таковым, даже несмотря на сегодняшние три промаха на лежке и место на финише в седьмом десятке.

ТРИУМФ ЛОГИНОВА И ПРОВАЛ ФУРКАДА

Вместо него сегодня давал огня Логинов. Он и бежал прилично, и на стрельбище был в пятерке по скорострельности. Стойку выдал вообще овертоповую – закрыл все мишени за 21 секунду! Мы уже забыли, что российские биатлонисты так умеют.

А ведь Логинов – реальный талант. Просто в свое время он поверил проходимцам и вычеркнул из своей спортивной жизни минимум три года. Кажется, это послужило ему хорошим уроком. Сейчас Александр словно экскаватором выкапывает свою карьеру со дна. И хорошо, что вокруг есть люди, которые могут помочь.

Его сегодняшнее выступление дает надежду, что у российского биатлона, даже в том виде, в котором он находится сейчас, есть будущее без шприцов, таблеток и коктейлей. Что фраза «баба Маша пока не родила» совсем неактуальна.

Но пока это лишь надежда. Ведь то, что мы увидели, - всего одна гонка, пусть и очень хорошая. Впрочем, она могла быть еще лучше. Ведь на финишном отрезке Логинов имел пять секунд преимущества над Гигонна, но все растерял и проиграл в французу в итоговом протоколе три десятых. Антонин – красавчик! Чистая работа на рубежах, достойнейшая скорость.

Но каков Бе-младший! То, что он показал сегодня на трассе, просто незаконно. Феноменальная скорость на старте сезона! На финише он с одним промахом опередил чисто отстрелявшего Гигонна на 16 с небольшим секунд. Ходом довольно быстрый Логинов проиграл норвежцу 42,8 секунды. Рыжий просто доминирует!

У Фуркада же все пошло не так с самого начала. Вчера в индивидуалке он стартовал слишком поздно (87-м), шел 20 километров по разбитой трассе и выиграл. Сегодня же у него был ранний стартовый номер и времени, чтобы восстановиться, судя по всему, не хватило. Ногами он был даже медленнее, чем Гараничев с Матвеем Елисеевым, не говоря уже о лидерах. Итог - 24 место – худшее для мегафранцуза за последние два с половиной года.

Но самый главный итого для нас заключается в том, что за эту сборную России, как минимум, не стыдно. Еще не закончился первый этап, а уже есть одна медаль. А впереди еще женский спринт и контактные гонки, в которых вообще может произойти все, что угодно.

Кубок мира

1-й этап

Поклюка (Словения)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (21.43,0) 23.46,3 2 Антонен Гигонна (Франция) 0 (0+0) 12 (+41,8) +16,1 3 Александр Логинов (Россия) 0 (0+0) 13 (+42,8) +16,4 4 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (0+1) 10 (+39,7) +31,2 5 Бенедикт Долль (Германия) 1 (0+1) 10 (+39,7) +32,5 …22 Евгений Гараничев (Россия) 1 (0+1) 31 (+1.05,1) +1.08,2 …24 Мартен Фуркад (Франция) 1 (1+0) 38 (+1.11,7) +1.12,2 …27 Матвей Елисеев (Россия) 2 (2+0) 21 (+55,4) +1.15,3 …43 Эдуард Латыпов (Россия) 1 (1+0) 62 (+1.38,0) +1.42,2 …70 Дмитрий Малышко (Россия) 3 (3+0) 57 (+1.32,1) +2.16,4 …76 Алексей Слепов (Россия) 4 (3+1) 38 (+1.11,7) +2.24,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Логинов 14 (+20,7) 2 (+20,6) Гараничев 7 (+18,7) 23 (+54,6) Елисеев 77 (+1.03,2) 29 (+1.02,7) Латыпов 16 (+22,1) 32 (+1.07,2) Малышко 98 (+1.31,5) 68 (+1.44,9) Слепов 102 (+1.34,1) 85 (+2.14,6)

Общий зачет Кубка мира