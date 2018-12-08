Старых и трое молодых. Спринт показал, что у России есть женская сборная - Советский спорт
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    • Биатлон08 декабря 2018 18:11Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Старых и трое молодых. Спринт показал, что у России есть женская сборная

    На первом этапе Кубка мира в Словении россиянки выступили в спринте заметно лучше, чем ожидалось. Лучшей из наших стала дебютантка Евгения Павлова – 8-е место.

    Где-то в середине гонки казалось, что мы получим от нашей женской команды очередной «результат ни о чем». И вдруг…

    Сначала Ирина Старых выдала фантастический последний круг, где показала вторую скорость среди всех участниц спринта и уступила неудержимой Кайсе Мякярайнен всего восемь секунд. Эх, если бы не промах последним патроном на «лежке» - быть бы Старых сегодня на пьедестале. Напомню, что аналогичная история случилась с ней в четверг, в индивидуальной гонке, только там неточный пятый выстрел случился не на первом, а на последнем огневом рубеже.

    А потом эстафету у Старых приняли наши дебютантки – стартовавшие в последней группе Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Да как приняли: 30 попаданий из 30 на троих! И лыжный «ход» они тоже демонстрировали приличный. Правда, Васильеву, долго державшуюся среди лидеров (это при чистой-то стрельбе у реактивных Мякярайнен и Вирер!) и уходившую со «стойки» с четвертым результатом, не хватило на последние километры. Зато Павлова их выдержала – и наградой за это стало лучшее в нашей команде восьмое итоговое место.

    Еще три наших биатлонистки разместились во втором десятке, а Васнецова – в самом начале третьего. Кто-то скажет, что радоваться здесь особо нечему – и будет не прав. Спринт – самая частая и самая важная дисциплина в современном биатлоне. И если новички сборной сразу начинают с мест в районе десятого, то чего же от них ждать потом, когда освоятся, а?

    Напомню, что накануне в аналогичной мужской гонке Александр Логинов принес сборной России первую в сезоне бронзовую медаль. Но с другой стороны все остальные наши мужчины, при всем их немалом опыте, оказались очень далеко. У женщин же в воскресной гонке преследования стартовые позиции будут куда интересней и перспективней. Они, кстати, стартуют в 16.45 по московскому времени, через три часа после Логинова и других представителей сильного пола.

    Получается, что новое руководство СБР и сборной на отборочных соревнованиях в ноябре не зря сделало ставку именно на спринт и на жесткий спортивный принцип отбора. Между прочим, единственная биатлонистка, допущенная в команду другим способом – не по свежим результатам, а специальным решением тренеров – сегодня провалилась, как и позавчера. Речь об Ульяне Кайшевой, которая в число 60 участниц завтрашнего преследования просто не попала.

    Кубок мира

    1-й этап

    Поклюка (Словения)

    Спринт 7,5 км. Женщины

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Кайса Мякярайнен (Финляндия)

    0 (0+0)

    1 (18.14,4)

    20.08,1

    2

    Доротея Вирер (Италия)

    0 (0+0)

    10 (+39,3)

    +14,8

    3

    Жюстин Бреза (Франция)

    0 (0+0)

    11 (+39,4)

    +42,1

    4

    Жюли Симон (Франция)

    0 (0+0)

    24 (+53,5)

    +44,6

    5

    Лиза Витоцци (Италия)

    1 (0+1)

    4 (+31,9)

    +46,9

    …8

    Евгения Павлова (Россия)

    0 (0+0)

    27 (+56,6)

    +53,6

    …12

    Ирина Старых (Россия)

    1 (1+0)

    13 (+42,7)

    +1.02,6

    13

    Маргарита Васильева (Россия)

    0 (0+0)

    29 (+57,3)

    +1.02,7

    …18

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    2 (1+1)

    8 (+36,0)

    +1.13,2

    …21

    Валерия Васнецова (Россия)

    0 (0+0)

    40 (+1.11,6)

    +1.15,5

    …48

    Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)

    2 (0+2)

    34 (+1.06,5)

    +1.53,1

    …70

    Ульяна Кайшева (Россия)

    2 (0+2)

    69 (+1.50,9)

    +2.33,7

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (с)

    Павлова

    15 (+16,8)

    6 (+28,1)

    Старых

    61 (+43,4)

    21 (+57,2)

    Васильева

    5 (+6,5)

    4 (+27,1)

    Васнецова

    38 (+31,2)

    15 (+49,2)

    Юрлова-Пехт

    8 (+10,4)

    47 (+1.27,0)

    Кайшева

    32 (+26,1)

    69 (+1.52,4)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Доротея Вирер (Италия)

    90

    2

    Моника Хойниш (Польша)

    84

    3

    Юлия Джима (Украина)

    81

    4

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    81

    5

    Лиза Витоцци (Италия)

    78

    6

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    71

    …9

    Ирина Старых (Россия)

    58

    …15

    Валерия Васнецова (Россия)

    48

    16

    Евгения Павлова (Россия)

    44

    #старых ирина#вирер доротея#кубок мира по биатлону#мякяряйнен кайса
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