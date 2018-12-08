Старых и трое молодых. Спринт показал, что у России есть женская сборная

Биатлон 08 декабря 2018 18:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На первом этапе Кубка мира в Словении россиянки выступили в спринте заметно лучше, чем ожидалось. Лучшей из наших стала дебютантка Евгения Павлова – 8-е место.

Где-то в середине гонки казалось, что мы получим от нашей женской команды очередной «результат ни о чем». И вдруг…

Сначала Ирина Старых выдала фантастический последний круг, где показала вторую скорость среди всех участниц спринта и уступила неудержимой Кайсе Мякярайнен всего восемь секунд. Эх, если бы не промах последним патроном на «лежке» - быть бы Старых сегодня на пьедестале. Напомню, что аналогичная история случилась с ней в четверг, в индивидуальной гонке, только там неточный пятый выстрел случился не на первом, а на последнем огневом рубеже.

А потом эстафету у Старых приняли наши дебютантки – стартовавшие в последней группе Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Да как приняли: 30 попаданий из 30 на троих! И лыжный «ход» они тоже демонстрировали приличный. Правда, Васильеву, долго державшуюся среди лидеров (это при чистой-то стрельбе у реактивных Мякярайнен и Вирер!) и уходившую со «стойки» с четвертым результатом, не хватило на последние километры. Зато Павлова их выдержала – и наградой за это стало лучшее в нашей команде восьмое итоговое место.

Еще три наших биатлонистки разместились во втором десятке, а Васнецова – в самом начале третьего. Кто-то скажет, что радоваться здесь особо нечему – и будет не прав. Спринт – самая частая и самая важная дисциплина в современном биатлоне. И если новички сборной сразу начинают с мест в районе десятого, то чего же от них ждать потом, когда освоятся, а?

Напомню, что накануне в аналогичной мужской гонке Александр Логинов принес сборной России первую в сезоне бронзовую медаль. Но с другой стороны все остальные наши мужчины, при всем их немалом опыте, оказались очень далеко. У женщин же в воскресной гонке преследования стартовые позиции будут куда интересней и перспективней. Они, кстати, стартуют в 16.45 по московскому времени, через три часа после Логинова и других представителей сильного пола.

Получается, что новое руководство СБР и сборной на отборочных соревнованиях в ноябре не зря сделало ставку именно на спринт и на жесткий спортивный принцип отбора. Между прочим, единственная биатлонистка, допущенная в команду другим способом – не по свежим результатам, а специальным решением тренеров – сегодня провалилась, как и позавчера. Речь об Ульяне Кайшевой, которая в число 60 участниц завтрашнего преследования просто не попала.

Кубок мира

1-й этап

Поклюка (Словения)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Кайса Мякярайнен (Финляндия) 0 (0+0) 1 (18.14,4) 20.08,1 2 Доротея Вирер (Италия) 0 (0+0) 10 (+39,3) +14,8 3 Жюстин Бреза (Франция) 0 (0+0) 11 (+39,4) +42,1 4 Жюли Симон (Франция) 0 (0+0) 24 (+53,5) +44,6 5 Лиза Витоцци (Италия) 1 (0+1) 4 (+31,9) +46,9 …8 Евгения Павлова (Россия) 0 (0+0) 27 (+56,6) +53,6 …12 Ирина Старых (Россия) 1 (1+0) 13 (+42,7) +1.02,6 13 Маргарита Васильева (Россия) 0 (0+0) 29 (+57,3) +1.02,7 …18 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2 (1+1) 8 (+36,0) +1.13,2 …21 Валерия Васнецова (Россия) 0 (0+0) 40 (+1.11,6) +1.15,5 …48 Екатерина Юрлова-Пехт (Россия) 2 (0+2) 34 (+1.06,5) +1.53,1 …70 Ульяна Кайшева (Россия) 2 (0+2) 69 (+1.50,9) +2.33,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Павлова 15 (+16,8) 6 (+28,1) Старых 61 (+43,4) 21 (+57,2) Васильева 5 (+6,5) 4 (+27,1) Васнецова 38 (+31,2) 15 (+49,2) Юрлова-Пехт 8 (+10,4) 47 (+1.27,0) Кайшева 32 (+26,1) 69 (+1.52,4)

Общий зачет Кубка мира