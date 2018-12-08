Старых и трое молодых. Спринт показал, что у России есть женская сборная

На первом этапе Кубка мира в Словении россиянки выступили в спринте заметно лучше, чем ожидалось. Лучшей из наших стала дебютантка Евгения Павлова – 8-е место.
Где-то в середине гонки казалось, что мы получим от нашей женской команды очередной «результат ни о чем». И вдруг…
Сначала Ирина Старых выдала фантастический последний круг, где показала вторую скорость среди всех участниц спринта и уступила неудержимой Кайсе Мякярайнен всего восемь секунд. Эх, если бы не промах последним патроном на «лежке» - быть бы Старых сегодня на пьедестале. Напомню, что аналогичная история случилась с ней в четверг, в индивидуальной гонке, только там неточный пятый выстрел случился не на первом, а на последнем огневом рубеже.
А потом эстафету у Старых приняли наши дебютантки – стартовавшие в последней группе Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Да как приняли: 30 попаданий из 30 на троих! И лыжный «ход» они тоже демонстрировали приличный. Правда, Васильеву, долго державшуюся среди лидеров (это при чистой-то стрельбе у реактивных Мякярайнен и Вирер!) и уходившую со «стойки» с четвертым результатом, не хватило на последние километры. Зато Павлова их выдержала – и наградой за это стало лучшее в нашей команде восьмое итоговое место.
Еще три наших биатлонистки разместились во втором десятке, а Васнецова – в самом начале третьего. Кто-то скажет, что радоваться здесь особо нечему – и будет не прав. Спринт – самая частая и самая важная дисциплина в современном биатлоне. И если новички сборной сразу начинают с мест в районе десятого, то чего же от них ждать потом, когда освоятся, а?
Напомню, что накануне в аналогичной мужской гонке Александр Логинов принес сборной России первую в сезоне бронзовую медаль. Но с другой стороны все остальные наши мужчины, при всем их немалом опыте, оказались очень далеко. У женщин же в воскресной гонке преследования стартовые позиции будут куда интересней и перспективней. Они, кстати, стартуют в 16.45 по московскому времени, через три часа после Логинова и других представителей сильного пола.
Получается, что новое руководство СБР и сборной на отборочных соревнованиях в ноябре не зря сделало ставку именно на спринт и на жесткий спортивный принцип отбора. Между прочим, единственная биатлонистка, допущенная в команду другим способом – не по свежим результатам, а специальным решением тренеров – сегодня провалилась, как и позавчера. Речь об Ульяне Кайшевой, которая в число 60 участниц завтрашнего преследования просто не попала.
Кубок мира
1-й этап
Поклюка (Словения)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Кайса Мякярайнен (Финляндия)
0 (0+0)
1 (18.14,4)
20.08,1
2
Доротея Вирер (Италия)
0 (0+0)
10 (+39,3)
+14,8
3
Жюстин Бреза (Франция)
0 (0+0)
11 (+39,4)
+42,1
4
Жюли Симон (Франция)
0 (0+0)
24 (+53,5)
+44,6
5
Лиза Витоцци (Италия)
1 (0+1)
4 (+31,9)
+46,9
…8
Евгения Павлова (Россия)
0 (0+0)
27 (+56,6)
+53,6
…12
Ирина Старых (Россия)
1 (1+0)
13 (+42,7)
+1.02,6
13
Маргарита Васильева (Россия)
0 (0+0)
29 (+57,3)
+1.02,7
…18
Анастасия Кузьмина (Словакия)
2 (1+1)
8 (+36,0)
+1.13,2
…21
Валерия Васнецова (Россия)
0 (0+0)
40 (+1.11,6)
+1.15,5
…48
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
2 (0+2)
34 (+1.06,5)
+1.53,1
…70
Ульяна Кайшева (Россия)
2 (0+2)
69 (+1.50,9)
+2.33,7
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Павлова
15 (+16,8)
6 (+28,1)
Старых
61 (+43,4)
21 (+57,2)
Васильева
5 (+6,5)
4 (+27,1)
Васнецова
38 (+31,2)
15 (+49,2)
Юрлова-Пехт
8 (+10,4)
47 (+1.27,0)
Кайшева
32 (+26,1)
69 (+1.52,4)
Общий зачет Кубка мира
1
Доротея Вирер (Италия)
90
2
Моника Хойниш (Польша)
84
3
Юлия Джима (Украина)
81
4
Паулина Фиалкова (Словакия)
81
5
Лиза Витоцци (Италия)
78
6
Кайса Макарайнен (Финляндия)
71
…9
Ирина Старых (Россия)
58
…15
Валерия Васнецова (Россия)
48
16
Евгения Павлова (Россия)
44