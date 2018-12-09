Борьба Логинова за тройку и надежда на Павлову. Что смотреть на Кубке мира?

Биатлон 09 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Два очень горячих преследования. У наших вновь будут шансы на медали.

Гонка преследования (мужчины), 13:45

С одной стороны, преследование у мужчин может превратиться в формальность, ведь Йоханнес Бе, находящийся в сумасшедшей форме, уйдет на дистанцию с 16-секундным преимуществом и к первой стрельбе наверняка его нарастит минимум до 25, а дальше все будет зависеть от его точности.

С другой, это первая контактная гонка сезона и здесь может произойти вообще все, что угодно. Устоит ли Александр Логинов в борьбе за тройку? Увидим ли мы феерический прорыв Мартена Фуркада с 24-го места? Сможет ли очень быстрый Лукас Хофер добраться до пятерки сильнейших? Все это узнаем совсем скоро.

Кто побежит за Россию?

По итогам спринта мы потеряли Дмитрия Малышко и Алексея Слепова, которые не смогли заехать в топ-60. Наш лидер завалил лежку, допустив три промаха, а Слепов на этом этапе в принципе показывает полную неготовность к выступлениям на Кубке мира. И если по скорости у него все не так плохо, то стрельба – это настоящая катастрофа.

Поэтому сегодня от России стартуют: Александр Логинов (3-й с отставанием от лидера +0.16,4), Евгений Гараничев (22-й, +1.08,2), Матвей Елисеев (27-й, +1.15,3) и Эдуард Латыпов (43-й, +1.42,2).

Кто будет претендовать на победу?

Разумеется, Йоханнес. И он выиграет, если не подведет стрельба. А если на огневых рубежах норвежец будет допускать ошибки, то позади него достаточно много приличных гонщиков. Тот же Антонен Гигонна в Поклюке катит очень прилично.

В 30 секундах позади Бе-младшего стартует его старший брат – Тарьей. Парой секунд позже немец Бенедикт Долль и француз Симон Дестье, умудрившийся заехать в топ-10 с двумя промахами. А вообще, он довольно надежный стрелок, поэтому от него сегодня стоит ждать хорошей гонки.

Плюс не стоит забывать о Хофере, который стартует 19-м с отставанием в 1.04,8, и Фуркаде, самолюбие которого было уязвлено 24-м местом в спринте, которое стало для него худшим результатом на Кубке мира за последние два с половиной года.

Какими стартуют наши и лидеры?

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Антонен Гигонна (Франция) +0.16,1

3. Александр Логинов (Россия) +0.16,4

4. Тарьей Бе (Норвегия) +0.31,2

5. Бенедикт Долль (Германия) +0.32,5

6. Синдре Питтерсен (Норвегия) +0.32,9

7. Симон Дестье (Франция) +0.35,1

8. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) +0.35,8

9. Симон Эдер (Австрия) +0.35,9

10. Михал Крчмарж (Чехия) +0.42,5…

19. Лукас Хофер (Италия) +1.04,8…

22. Евгений Гараничев (Россия) +1.08,2…

24. Мартен Фуркад (Франция) +1.12,2…

27. Матвей Елисеев (Россия) +1.15,3…

43. Эдуард Латыпов (Россия) +1.42,2

Гонка преследования (женщины), 16:45

У женщин все может пойти по похожему сценарию. Одна из лучших биатлонисток планеты Кайса Мякяряйнен стартует первой, другая – Анастасия Кузьмина – готовит прорыв из глубины пелотона. И даже проигрывает почти столько же, сколько Фуркад – Бе.

У Кайсы, как и у норвежца, могут возникнуть проблемы со стрельбой, как это уже случалось с ней в этом сезоне (четыре промаха на лежке в гонке на 15 км). Ее ошибками готовы воспользоваться итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, а также француженки Жюстин Бреза на пару с Жюлией Симон.

Россиянки благодаря отличному спринту уйдут в гонку с выгодных позиций. И здесь все наши надежны связаны с Евгений Павловой, которая стартует 8-й. В Поклюке она показывает неплохую скорость и надежность на стрельбище. Теперь у нас есть шанс увидеть, на что способна дебютантка сборной России в контактной гонке.

Кто побежит за Россию?

В женской части у нас потерь меньше, чем у мужчин – ровно на одну. Во вчерашнем спринте только Ульяна Кайшева не смогла попасть в топ-60. Все остальные квалифицировались в преследование.

Четверо наших девчонок сегодня уйдут в гонку с неплохих позиций. У них будут все шансы подняться выше, если они сохранят точность, которую показали в спринтерской гонке. Но это будет непросто. Спринт был вчера, времени на восстановление мало, поэтому ошибаться сегодня будут все.

Тем не менее, мы надеемся на лучшее. От сборной России стартуют: Евгения Павлова (8-я, +0.53,6), Ирина Старых (12-я, +1.02,6), Маргарита Васильева (13-я, +1.02,7), Валерия Васнецова (21-я, +1.15,5), Екатерина Юрлова-Перхт (48-я, +1.53,1).

Кто будет претендовать на победу?

Когда дело касается женщин, ни о чем нельзя говорить наверняка. Но в том, что Мякяряйнен будет очень быстра, сомнений нет. В Поклюке очень здорово валят ходом итальянцы. Причем, как мужчины, так и девушки. Поэтому сегодня есть смысл ждать на подиуме Вирер или Виттоцци.

Обращает на себя внимание и Паулина Фиалкова. Она остановилась в шаге от тройки по итогам гонки на 15 км с двумя штрафными минутами, а потом продемонстрировала отличный ход в спринте. Стоит ей добавить надежности в стрельбе и мы получим еще одного претендента на победу в сегодняшнем преследовании.

Какими стартуют наши и лидеры?

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

2. Доротея Вирер (Италия) +0.14,8

3. Жюстин Бреза (Франция) +0.42,1

4. Жюлия Симон (Франция) +0.44,6

5. Лиза Виттоцци (Италия) +0.46,9

6. Паулина Фиалкова (Словакия) +0.48,9

7. Елена Пидгрушная (Украина) +0.49,0

8. Евгения Павлова (Россия) +00.53,6

9. Франциска Пройс (Германия) +0.59,9

10. Анна Вайдель (Германия) +1.00,7…

12. Ирина Старых (Россия) +1.02,6

13. Маргарита Васильева (Россия) +1.02,7…

18. Анастасия Кузьмина (Словакия) +1.13,2…

21. Валерия Васнецова (Россия) +1.15,5…

48. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +1.53,1