Неуловимая Кайса. Мякяряйнен победила в гонке преследования

Биатлон 09 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Кайса Мякяряйнен оформила золотой дубль, вслед за спринтом добыв победу и в гонке преследования. В топ-10 по итогам пасьюта – две россиянки. Ирина Старых стала восьмой, Евгения Павлова замкнула десятку.

ЛИДЕРЫ СТРЕЛЯЮТ БЕЗ ПРОМАХА

Если мужской пасьют подарил нам интригу и стал, возможно, самой яркой гонкой этапа в Поклюке, женский сложился не так напряженно. Нет, был азарт, и драйв, и борьба за позиции – но только за пределами топ-2. Легкий ветер, поднявшийся в окрестностях трассы, никак не повлиял на лидеров. Особенно – на Кайсу Мякяряйнен. Финка с первых метров задала такой темп, что сняла вопрос о победителе заранее. Ходом с ней соперничать не мог никто. На рубежах она также стреляла быстро и точно. Итог – 15 секунд превосходства над Вирер на старте превратились в 41 на финише. При том, что обаятельная Доротея также не допускала промахов, не подпускала к себе остальных оппоненток, и осталась железно второй. Тройку призеров замкнула словачка Паулина Фиалкова – в своей борьбе за бронзу с Лизой Виттоцци (и снова девушки на рубежах сработали на ноль!) в ее пользу сыграли более быстрые ноги. Но в целом расклад был понятен задолго до финиша. Это у мужиков Йоханнес Бе, лидируя с большим запасом, сначала подарил интригу своими двумя промахами на последней стойке. Потом тройка лидеров дружной компанией прошла последний круг. Потом был финишный спурт с падением Александра Логинова на заключительном подъеме… И фотофиниш, определивший победу норвежца в очной борьбе с Кентеном Фийон-Майе. Зрители забыли как дышать, тройка призеров с трудом отдышалась на финише… В женском пасьюте мы такого не увидели.

«ЭТО НЕ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ!»

Зато увидели, что россиянки могут бороться в группе лидеров! Конкретно в данном случае – не за место в тройке. Но тем не менее. От обновленного состава нашей сборной изначально ведь ждали немного. Но спринт уже показал – потенциал тут есть! Не только у Ирины Старых, которая, возобновив карьеру, вновь стала лидером команды. У молодых биатлонисток тоже. Евгения Павлова еще в сентябре сама не представляла, что поедет в Поклюку. А тут сразу бах – восьмое место в спринте! Маргарита Васильева в субботу осталась 13-й. Старых замкнула первую дюжину. Не шик и блеск. Но достойно!

В воскресенье почти все наши девушки свои позиции только улучшили.

Особенно старалась Павлова. Шла по нулям на рубежах. Отчаянно работала ногами. Правда, на финишном круге силы покинули. Сначала случилась заминка на стрельбе, потом сказалась усталость. Восьмое место превратилось в десятое. Лучшей из наших оказалась Старых – как раз замкнула топ-8. Васильева с одним промахом осталась 15-й.

– Сумасшедшая гонка какая-то, – призналась Маргарита в эфире «Матч ТВ». – Да, это не чемпионат России… Все бегут, как ужаленные, с начала и до конца. Никто не катит, не отдыхает, поблажек себе не дает. Руки, ноги, голова – и так на 100 процентов всю дистанцию. Было сложно! Но к этому придется привыкнуть.

– Думала, что выдержу всю дистанцию в одном темпе. Начала, вроде, нормально. Но потом сказалась усталость. Видимо, не восстановилась до конца после спринта. На последнем круге уже добавить не могла. Поэтому просто бежала, стараясь доработать до финиша, – добавила Павлова.

– Что случилось на последней стрельбе?

– Не до конца вставилась обойма. Потратила время, чтобы исправить ситуацию. Потом уже о времени не думала. Просто хотела чисто отработать.

– А мне в начале было очень тяжело, – отметила Старых. – Отталкиваясь от того, как все начиналось, я, в принципе, довольна результатом! Думала – придется терпеть всю дистанцию. Но после третьего круга стало отпускать. А финишный смогла пройти впереди своей группы и удержать позицию. Так что в итоге все неплохо!

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Первый этап

Женщины

Гонка преследования. 10 км

1 (1-я в спринте). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 29.16,9 (0 штрафных кругов)

2 (2). Доротея Вирер (Италия) – отставание 41,3 (0)

3 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) – +59,2 (0)

...8 (12). Ирина Старых (Россия) – +1.35,6 (0)

...10 (8). Евгения Павлова (Россия) – +1.48,4 (0)

...15 (13). Маргарита Васильева (Россия) – +2.23,3 (1)

...17 (48). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +2.30,8 (0)

...31 (21). Валерия Васнецова (Россия) – +3.13,0 (1)