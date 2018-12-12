Кто побежит от России в эстафетах и другие интриги второго этапа Кубка мира

Биатлон 12 декабря 2018 18:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В четверг в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Там будет жарко.

ПРОСНЕТСЯ ЛИ ФУРКАД?

Лучший биатлонист современности жестко провалился в Поклюке. Да, Мартен Фуркад выиграл индивидуалку, но потом был лишь 24-м по итогам спринта, а в преследовании вообще сошел на последнем круге. В интервью он говорил, что не понимает причины своего такого состояния и, очевидно, был крайне разозлен.

При этом на старте этапа со скоростью у Мартена все было в порядке, но потом как отрубило. Француз резко сдал функционально, а потом посыпалась и стрельба. Тренер французской сборной Венсан Виттоз признал проблему, но не уверен, что ее удастся решить к началу австрийского этапа.

- Ощущения не самые хорошие, не удовлетворительные. Осталось пять дней до этапа в Хохфильцене, но будет сложно вернуть Мартена 15-дневной давности. Мы не понимаем, что происходит, это не болезнь, мы не ориентируемся на проблему, - заявил он после окончания гонки преследования в Поклюке.

Согласитесь, странно слышать от тренера и такого опытного спортсмена как Фуркад, что они не понимают сути происходящего. Очевидно, что на этапе подготовки были допущены какие-то ошибки. Возможно, на Мартене так сказала смена тренера (сборную Франции покинул Стефан Бутье, под руководством которого Фуркад стал супербиатлонистом, а вместо него пришел как раз Виттоз).

Однако не стоит забывать, что француз ненавидит проигрывать, поэтому в Хохфильцене сделает все, чтобы реабилитироваться за провал на предыдущем этапе. Мысли о восьмом подряд Большом хрустальном глобусе вряд ли покинули его голову после двух неудачных гонок. Фуркад будет рвать, даже если ему придется выплюнуть легкие на дистанции.

НАЙДЕТ ЛИ СВОЙ ТЕМП КУЗЬМИНА?

После первого этапа у девушек сложилась примерно та же ситуация, что и у мужчин. Из двух фаворитов в порядке только один. В мужской части доминирует Йоханнес Бе, а Фуркад сливается. У женщин в полном порядке Кайса Макарайнен, а вот Анастасия Кузьмина в Поклюке совсем не впечатлила. Причем ни скоростью, ни качеством стрельбы. В личных гонках из десяти подходов к мишеням она отработала чисто лишь однажды. Да и в общем зачете после первого этапа она лишь 25-я.

Но, в отличие от Фуркада, Анастасия не злилась и не истерила. Напротив, взвешенно подошла к оценке своих результатов. Кузьмина призналась, что на протяжении всего словенского этапа пыталась найти свой темп и войти в соревновательный график.

И это совсем не удивляет. Еще недавно она не была до конца уверена, продолжит ли карьеру. Теперь Кузьминой нужно время, чтобы разогнаться и набрать форму, которая позволит ей бороться с Макарайнен за очередной набор хрусталя.

Поклюка не совсем удачное место для того, чтобы вкатываться в сезон, все-таки, это среднегорье – довольно неприятная для организма высота. Хохфильцен – пониже, и здесь у многих должен наступить прогресс.

В том числе у Кузьминой, которая временно утратила статус первого номера сборной Словакии. В Поклюке невероятно быстра была Паулина Фиалкова, завершившая все личные гонки в топ-10, а в преследовании взявшая бронзу. Самолюбие Анастасии могло быть язвлено.

ЗАКРЕПЯТ ЛИ СВОЙ УСПЕХ РОССИЯНЕ?

Несмотря на две бронзы Александра Логинова и отличный стрелковый перфоманс девушек, у российской сборной есть проблемы. Это касается и не самой впечатляющей скорости большинства наших биатлонистов, и организационных накладок, вроде поздней доставки лыж на старт для Эдуарда Латыпова, и слабой формы, в которой оказались лидеры обеих команд.

Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт в Поклюке испытывали проблемы разного характера. Если Дмитрий провалился в стрелковой части, но по функционалу был более- менее в порядке, то у Екатерина испытывала проблемы даже с тем, чтобы просто полноценно тренироваться – настолько плохо себя чувствовала в условиях среднегорья.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не стал отрицать проблемы и пообещал, что к Хохфильцену наши биатлонисты разгонятся.

- Скорость будет расти – это реально. Сейчас не совсем веселые дни после сбора в Обертиллиахе, мы находимся немного на спаде. Но в Хохфильцене все должно быть нормально, - пообещал специалист в эфире «Матч ТВ».

Говоря о не совсем веселых днях, Хованцев имел ввиду, что сборная поздновато спустилась с высоты в среднегорье, поэтому некоторых спортсменов накрыла реакклиматизация. С последствиями этого явления можно справиться за пять дней, которые разделили этапы в Поклюке и Хохфильцене.

Сейчас мы можем верить в то, что наши биатлонисты действительно прибавят, но не стоит забывать, что и другие тоже могут поехать быстрее. Поэтому предупреждаем: синдром завышенных ожиданий может привести к лишней душевной боли от выступлений сборной России. Наш совет – просто болейте за пацанов и девчонок и ничего не ждите.

ТРАССА ПОМОЖЕТ НАМ?

Последние дни Хохфильцен заваливает снегом, которого еще недавно не было вообще. Австрийская трасса была закрыта, ее планировали сделать только к среде – первому дню официальных тренировок, поэтому практически все команды остались на несколько дней в Поклюке.

Сейчас все резко изменилось. Вместо искусственного снега, который планировался изначально, покров трассы будет состоять из натурального. И кое-кто уже успел на это пожаловаться. Главного тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера не устраивают условия, в которых придется соревноваться его спортсменам.

- Качество трассы неидеальное. Свежий натуральный снег сделал ее медленной, и прогноз говорит, что в четверг у женщин на спринте будет то же самое. Может быть, позже погода изменится, но пока что нужно привыкать к этим условиям, - заявил немец после тренировки.

А вот для сборной России такой расклад – только плюс. Если верить тренеру женской сборной Виталию Норицину, в Хохфильцене в этот уик-энд будет «наша погода».

- Трасса нормальная, а что касается свежего снега, и того, что он медленный, то это нам подходит. Мы по такому снегу всю жизнь бегаем. 13 декабря обещают похолодание и вообще будет наша погода, - сказал он накануне старта этапа.

Ну что, Юрлова не может, так хоть снег поможет?

КТО ПОБЕЖИТ ОТ РОССИИ В ЭСТАФЕТАХ?

Пока все решения тренерского штаба сборной России на удивление прозрачны и адекватны. Большую часть из них нам даже объясняют в интервью. Хотя в последние годы привычной являлась ситуация, когда тренеры нашей команды держали всех за идиотов, либо уходя от ответов на конкретные вопросы, либо неся в интервью полную чушь.

Сейчас же, благодаря открытости нового штаба и пониманию, кто из биатлонистов в каком состоянии находится, мы можем попытаться спрогнозировать составы наших команд на первые эстафеты сезона.

У женщин с большой долей вероятности мы увидим следующую расстановку: Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова, Евгения Павлова, Ирина Старых. Ульяна Кайшева в Поклюке совсем не впечатлила и на попадание в эстафетный состав претендовать может лишь в случае какого-то форс-мажора. Кристина Ильченко, которая отобралась в сборную на предсезонке, пока еще не может выступать за Россию, т.к. ее трансфер из Белоруссии пока еще не одобрен Международным союзом биатлонистов. Рассмотрение этого перехода пройдет 15 декабря, но даже если Кристине разрешат соревноваться, вряд ли ее сразу поставят в эстафету.

У мужчин напрашивается четверка, состоящая из Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. Именно в таком порядке. Что происходит с Гараничевым на третьем этапе, мы все прекрасно знаем. Вряд ли тренерский штаб мужской команды захочет играть с огнем и повторять ошибки предшественников.