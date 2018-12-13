Ждем сюрпризов от Старых и компании. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 13 декабря 2018 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Вторая спринтерская гонка сезона. Смотрим, как разгоняются наши.

Спринт, 7,5 км (женщины), 16:15 мск

Австрийский этап Кубка мира открывают девушки – мы увидим спринт в их исполнении. И здесь будет все совсем по-другому. Биатлонистки спустились со среднегорья и в таких условиях может произойти все, что угодно.

А учитывая, что из-за отсутствия снега в Хохфильцене практически все задержались на несколько дней в Поклюке, сократилось время на адаптацию к новой высоте. Поэтому сегодняшняя гонка может стать очень непредсказуемой. В порядке здесь будут те, кто быстрее акклиматизировался.

Кто побежит за Россию?

Тренерский штаб сборной России обещал ротацию только после второго этапа, поэтому в Хохфильцен наша команда приехала в неизменном составе. Сегодня на старт выйдет та же шестерка, что выступала в Поклюке: Валерия Васнецова, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

Екатерина и Ульяна плохо себя чувствовали в Словении, поэтому толком не смогли показать внятных результатов. Теперь в Австрии им нужно быстрее налаживать свое состояние, чтобы не улететь на Кубок IBU, ведь если верить тренерам, в сборной незаменимых нет.

Впрочем, босс наших женщин Виталий Норицын оправдывал состояние Кайшевой и Юрловой индивидуальными особенностями организма. Тренер сказал, что Ульяну вообще нет смысла возить в горы, там она не в состоянии выступать нормально.

В Хохфильцене должно быть попроще. У женской команды есть функциональный резерв, в скорости наши девушки должны прибавлять. По крайней мере так говорил главный тренер сборной Анатолий Хованцев. А со стрельбой, тьфу-тьфу-тьфу, и так полный порядок. Анатолий Алябьев за одно межсезонье практически с нуля научил стрелять всех.

В этот раз наши девушки стартуют с очень хороших позиций (почти все уместились в первых 50 номерах), снег будет медленным, как мы привыкли, поэтому есть смысл надеяться на хорошую гонку.

Кто будет претендовать на победу?

Прогнозы делать абсолютно глупо. Есть очерченный круг фаворитов: Кайса Мякяряйнен, Анастасия Кузьмина, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Паулина Фиалкова (да-да, после яркого перфоманса в Поклюке особенно), кто-нибудь из немок и норвежек, Моника Хойниш, Ханна Эберг и т.д. Из россиянок в число фаворитов можно отнести Ирину Старых.

Но кто из девушек в какой форме находится – предугадать невозможно. Поэтому вполне может сложиться ситуация, при которой пьедестал атакуют ноунеймы. Латвийка Байба Бендика уже заезжала в цветы в стартовой гонке сезона. Почему бы ей не повторить успех? Со скоростью у нее вроде бы полный порядок.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

2. Анастасия Кузьмина (Словакия)…

6. Вероника Виткова (Чехия)…

10. Паулина Фиалкова (Словакия)…

13. Анаис Шевалье (Франция)

14. Анастасия Меркушина (Украина)…

17. Валерия Васнецова (Россия)…

19. Ханна Эберг (Швеция)

20. Ирина Старых (Россия)

21. Евгения Павлова (Россия)

22. Кайса Макарайнен (Финляндия)…

27. Жюстин Бреза (Франция)…

29. Анаис Бескон (Франция)…

31. Моника Хойниш (Польша)…

41. Маргарита Васильева (Россия)…

56. Доротея Вирер (Италия)…

60. Юлия Джима (Украина)

61. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)…

69. Лиза Виттоцци (Италия)…

91. Ульяна Кайшева (Россия)