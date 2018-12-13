С допроса на гонку, а потом – опять на допрос. Австрийский кошмар сборной России

Биатлон 13 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Что означает визит австрийских полицейских в расположение нашей сборной во время этапа биатлонного Кубка мира в Хохфильцене.

Прежде всего, давайте отдадим себе отчет вот в чем: полной информацией мы с вами не владеем. Как и наши спортсмены (в списке, опубликованном ночью телекомментатором Дмитрием Губерниевым фигурируют Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, а также бывший тренер сборной Александр Касперович, врачи и массажисты команды), и руководители СБР, не говоря о высказывавшихся на сей счет представителях МИДа, посольства и Минспорта. Цельная картина есть только у австрийской полиции, и желанием делиться своими данными она, естественно, не горит. Следствие есть следствие. Вне зависимости от того, по какому делу оно ведется – о русском допинге или о наркотрафике среди эмигрантов с Ближнего востока.

Что это значит? Во-первых, что комментарии с российской стороны воспринимать всерьез пока не стоит. Да там и воспринимать-то особо нечего: звучит либо сухая констатация (полиция – да – была, мы готовим адвокатов, держим руку на пульсе, бла-бла-бла), либо, наоборот, пронзительные вопли двух привычных типов – «невиноватая я» и «политический заказ гнусного Запада». Всю эту бодягу лучше просто пропускать мимо ушей. Как и рассуждения том, что на нас наехали в самый неприятный момент. Под различными подозрениями и допинг-атаками российский биатлон непрерывно находится уже больше года, так что «приятных» моментов у него в календаре давно нет. И в ближайшем будущем, увы, не предвидится.

Пожалуй, единственная из реакций, заслуживающая внимания, это инстаграм Логинова, где тот сообщил: наших, в частности, обвиняют в махинациях с переливанием крови. Если так, то это вам не таблеточки а-ля Родченков, которые можно закинуть под язык прямо на ходу, а специальная медицинская процедура. Со своим оборудованием, хранилищами, помещениями и прочими заметными уликами.

Второй важный момент. В отличие от большинства других полицейских допинг-облав, давно ставших в мировом спорте обычным делом, австрийцы не проводили обысков в расположении сборной России. Во всяком случае никакой информации об этом я не встречал. Они пришли только поговорить, позадавать каверзные вопросы. Впрочем, и это обстоятельство можно толковать по-разному. Например, оптимистично: если не обыскивают, значит, полагают, что сейчас у нас ничего не найдешь – команда чиста. Или наоборот: искать вещественные доказательства уже нет нужды, они у австрийцев и так имеются.

Наконец, третье, самое плохое. Я не помню случая, чтобы хоть одна из подобных историй с участием полиции заканчивалась для подозреваемых хорошо. Будь то охота на велогонщиков 15-20-летней давности или обыски у биатлонистов Казахстана в прошлом и нынешнем годах. Да, в обоих случаях у казахов ничего вроде как не нашли. Однако это не помешало IBU совсем недавно, в ноябре, отстранить от соревнований девятерых спортсменов из этой страны. То есть, практически всю основу сборной.

Пока все. Посмотрим, как в такой обстановке Старых и другие россиянки пробегут (если все побегут) сегодняшний спринт в Хохфильцене. Ну а после гонки там ожидаются новые допросы. Такой вот этап – то ли Кубка мира, то ли к местам заключения…