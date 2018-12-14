Подследственные Логинов и Гараничев готовы рвать. Что смотреть на Кубке мира?

Биатлон 14 декабря 2018 12:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Наших парней злить опасно. Сегодня они могут оказаться в десятке.

Спринт, 10 км (мужчины), 16:15

Женский спринт получился очень горячим и принес отличные результаты россиянкам. Сегодня ждем продолжения от мужчин. Вчера австрийская полиция устроила маски-шоу на базе нашей сборной и по-прежнему очень хочет допросить российских спортсменов, тренеров и врачей, которых подозревают в махинациях с допингом, что на территории Австрии является уголовно-наказуемым преступлением.

Союз биатлонистов России (СБР) вмешался в ситуацию и запретил кому бы то ни было давать показания без присутствия адвокатов. Ситуация пока что поставлена на паузу, а подозреваемые продолжают соревноваться.

Сегодня на старт мужского спринта выйдут два фигуранта «расстрельного» списка: Евгений Гараничев и Александр Логинов. Нет сомнений, что эта история сделает наших парней только злее, и на дистанции они оставятвсе свои силы.

Кто побежит за Россию?

Помимо Гараничева и Логинова на старт от России сегодня выйдут: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов, у которого ничего не получилось в Поклюке. Пока он ближе всех к Кубку IBU, где всех уничтожает Антон Бабиков, который уже заявлен на этап в Хохфильцене, но прилетит, только если понадобится тренерскому штабу. Впрочем, Бабиков в любом случае совсем скоро вернется в основную команду. После Хохфильцена нам обещали ротацию.

А в сегодняшней гонке все наши надежды по традиции связаны с Логиновым и Малышко, который, наконец, должен проснуться и собрать стрелково-лыжный паззл. В личных гонках в Поклюке у него всегда получалось что-то одно – либо хорошо бежать, либо здорово стрелять.

В Хохфильцене есть все условия, чтобы выступить хорошо. Удобная высота, привычный нам медленный снег и в целом приятная погода с комфортными условиями на стрельбище.

Кто будет претендовать на победу?

Расклад после стартового этапа, в принципе, понятен. Пока Мартен Фуркад разбирается с последствиями неудачной предсезонки, на трассе доминирует Йоханнес Бе. Да, стреляет так себе, но стабильно унижает всех нечеловеческой скоростью. Но в переливании крови подозревают российских биатлонистов.

И все-таки, Фуркада тоже нельзя списывать. Он крайне самолюбив и после стольких лет тотального доминирования любую неудачу воспринимает крайне болезненно. На предыдущем этапе француз даже решил сойти на последнем круге в преследовании, чтобы не позориться местом в третьем десятке. Поэтому в Хохфильцене он вывернется наизнанку, но сделает все, чтобы выиграть гонки. Хотя тренер сборной Франции Венсан Виттоз сказал, что восстановить лучшую форму к Хохфильцену ему не удастся. Что ж, тем интереснее смотреть.

Если же Фуркад продолжит пребывать в летаргическом сне, у французов есть Антонен Гигонна и Кентен Фийон Майе. Парни быстрые, молодые, дерзкие и уже способные бороться за подиум.

Очень интересно, прервется ли сухая серия Симона Эдера на стрельбище? В личных гонках в Поклюке он закрыл все мишени. Австриец демонстрирует потрясающую стрелковую форму на старте сезона и на домашнем этапе тоже должен рвать.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

2. Кент Фийон Майе (Франция)

3. Евгений Гараничев (Россия)…

5. АнтоненГигонна (Франция)…

8. ТарьейБе (Норвегия)

9. Симон Дестье (Франция)…

15. Симон Эдер (Австрия)…

21. ЙоханнесБе (Норвегия)…

23. Симон Шемпп (Германия)

24. Яков Фак (Словения)…

34. Александр Логинов (Россия)…

37. Дмитрий Малышко (Россия)…

44. Мартен Фуркад (Франция)…

53. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

54. Лукас Хофер (Италия)…

64. Матвей Елисеев (Россия)…

76. Алексей Слепов (Россия)…

89. Эдуард Латыпов (Россия)