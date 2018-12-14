Медалей нет, нервозность – есть. Россияне остались без наград в спринте

Биатлон 14 декабря 2018 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Первую мужскую гонку в Хохфильцене с запасом выиграл Йоханнес Бе. Лучший из россиян – Александр Логинов – остался восьмым.

НЕУЛОВИМЫЙ БЕ

Очередной скандал вокруг российской сборной испортил атмосферу этапа Кубка мира в Хохфильцене. И если накануне нашим болельщикам удалось от него слегка отстраниться – спасибо Екатерине Юрловой за завоеванную бронзу в спринте – то в пятницу вышло иначе. Наши мужчины, в отличие от девушек, на самой быстрой дистанции особых побед не добились. Лучшим из сборной стал Александр Логинов – один промах на лежке отправил его на 8-е место. Матвей Елисеев финишировал на пороге топ-20 (конкретно – 19-м). Остальные не попали в топ-40, а Эдуард Латыпов пролетел и мимо пасьюта (остался 72-м). Выиграл при этом лидер общего зачета Йоханнес Бе. Ну быстр, чертяга! Очень быстр! Даже одна незакрытая мишень не помешала реактивному норвежцу добыть первое место с отрывом почти в 9 секунд от Мартена Фуркада – при том, что француз отстрелялся и быстро, и чисто!

- Впрочем, он и в прошлом году демонстрировал здесь быстрый ход. Так что ничего удивительного. Я же рад, что сумел вернуться на подиум. Шанс одержать победы у меня еще появится, - флегматично пожал плечами многократный обладатель Кубка мира.

И то верно! После провального первого этапа – следствие непростой предсезонки – в Австрии Фуркад-младший снова попал в топ. И пусть ногами за Йоханнесом ему пока не угнаться (а кто угонится, а?), это пока не страшно. Все может измениться.

Другие итоги спринта в Хохфильцене – Симон Эдер все-таки допустил первый промах в сезоне, Бенедикт Долль замкнул тройку призеров, Антонен Гигонна доказал, что успех в этом виде в Поклюке (там он взял серебро) был совсем не случаен – теперь стал четвертым. Но главное, что волновало именно наших болельщиков – обстановка вокруг команды из-за преследования со стороны местной полиции.

«НАДОЕЛО ВАРИТЬСЯ В ЭТОЙ КАШЕ»

Перспектива отстранения пяти российских биатлонистов из-за подозрений в нарушении анти-допинговых правил, как ни крути, а стала темой дня.

- Я вообще не понимаю, как можно вводить подобные санкции, не имея на руках каких-то фактов? – разводил руками Бе-младший в эфире «Матч ТВ», когда понял, что вопрос корреспондента – не шутка. Норвежец даже не нашелся, что добавить.

Нашел Мартен Фуркад.

- В принципе, основанием для отстранения может стать не только положительная проба. Есть много вариантов нарушения правил. Но, надеюсь, что подобных решений не будут принимать только из-за принадлежности спортсменов к какой-то определенной стране, флагу или религии.

Да-да, это сказал тот самый Мартен, который накануне заявил, что Логинов и Старых «должны раскаиваться, но он подобного не видит». Интересно, как именно должны? Бегать с табличкой «Позор» на груди? Стучаться головой о коврик на рубежах? Но у Фуркада – своя логика. С другой стороны – хотя бы нагнетать не стал. От него этого ждали.

- Конечно, ситуация – не из приятных, - признался в эфире «Матч ТВ» и Дмитрий Малышко. Он, кстати, финишировал лишь 53-м. С тремя промахами. Честно признал – уже со старта пошел ва-банк, включив повышенную скорость («Иначе, экономя силы, можно слишком быстро и далеко отстать»), и это помешало ему на рубежах.

- Все по-разному отнеслись к этой истории, - продолжил Дмитрий. – Кто-то «загрузился», кто-то не берет ее в голову. Но мы были готовы к подобному сюжету. Привыкли, что нас часто огорчают такими новостями. Надо, конечно, что-то с этим делать. Всем надоело вариться в этой каше. Саню Логинова и Женю Гараничева в команде все поддерживают. Саша особенно болезненно воспринимает произошедшее. Он хочет оправдать себя после прошлых скандалов, а тут весь мир принимает подобные обвинения, словно доказанные факты, хотя никаких доказательств нет и не было.

Итоги пятницы – медалей у российской сборной нет, обвинения - есть, атмосфера – нервозная. Но впереди еще четыре гонки. Есть шанс и злопыхателей успехами «заткнуть». И настроение себе тем самым повысить.

Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (22.32,7) 24.49,2 2 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 2 (+30,2) +8,6 3 Бенедикт Долль (Германия) 0 (0+0) 6 (+36,5) +10,2 4 Антонен Гигонна (Франция) 0 (0+0) 14 (+52,4) +25,9 5 Арнд Пайффер (Германия) 0 (0+0) 9 (+44,5) +27,9 …8 Александр Логинов (Россия) 1 (1+0) 7 (+37,0) +38,5 …19 Матвей Елисеев (Россия) 2 (2+0) 13 (+51,6) +1.09,6 …50 Евгений Гараничев (Россия) 2 (2+0) 46 (+1.28,8) +1.59,4 …58 Алексей Слепов (Россия) 1 (1+0) 59 (+1.40,7) +2.05,3 59 Дмитрий Малышко (Россия) 3 (2+1) 39 (+1.22,0) +2.07,0 …82 Эдуард Латыпов (Россия) 3 (2+1) 70 (+1.57,9) +2.49,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Логинов 49 (+48,6) 11 (+33,7) Елисеев 70 (+1.03,5) 26 (+55,3) Гараничев 86 (+1.17,5) 52 (+1.27,9) Слепов 81 (+1.13,1) 53 (+1.29,1) Малышко 67 (+1.02,9) 50 (+1.26,8) Латыпов 80 (+1.12,6) 76 (+1.59,3)

Общий зачет Кубка мира