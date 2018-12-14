Медалей нет, нервозность – есть. Россияне остались без наград в спринте - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 18:45Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Медалей нет, нервозность – есть. Россияне остались без наград в спринте

    Первую мужскую гонку в Хохфильцене с запасом выиграл Йоханнес Бе. Лучший из россиян – Александр Логинов – остался восьмым.

    НЕУЛОВИМЫЙ БЕ

    Очередной скандал вокруг российской сборной испортил атмосферу этапа Кубка мира в Хохфильцене. И если накануне нашим болельщикам удалось от него слегка отстраниться – спасибо Екатерине Юрловой за завоеванную бронзу в спринте – то в пятницу вышло иначе. Наши мужчины, в отличие от девушек, на самой быстрой дистанции особых побед не добились. Лучшим из сборной стал Александр Логинов – один промах на лежке отправил его на 8-е место. Матвей Елисеев финишировал на пороге топ-20 (конкретно – 19-м). Остальные не попали в топ-40, а Эдуард Латыпов пролетел и мимо пасьюта (остался 72-м). Выиграл при этом лидер общего зачета Йоханнес Бе. Ну быстр, чертяга! Очень быстр! Даже одна незакрытая мишень не помешала реактивному норвежцу добыть первое место с отрывом почти в 9 секунд от Мартена Фуркада – при том, что француз отстрелялся и быстро, и чисто!

    - Впрочем, он и в прошлом году демонстрировал здесь быстрый ход. Так что ничего удивительного. Я же рад, что сумел вернуться на подиум. Шанс одержать победы у меня еще появится, - флегматично пожал плечами многократный обладатель Кубка мира.

    И то верно! После провального первого этапа – следствие непростой предсезонки – в Австрии Фуркад-младший снова попал в топ. И пусть ногами за Йоханнесом ему пока не угнаться (а кто угонится, а?), это пока не страшно. Все может измениться.

    Другие итоги спринта в Хохфильцене – Симон Эдер все-таки допустил первый промах в сезоне, Бенедикт Долль замкнул тройку призеров, Антонен Гигонна доказал, что успех в этом виде в Поклюке (там он взял серебро) был совсем не случаен – теперь стал четвертым. Но главное, что волновало именно наших болельщиков – обстановка вокруг команды из-за преследования со стороны местной полиции.

    «НАДОЕЛО ВАРИТЬСЯ В ЭТОЙ КАШЕ»

    Перспектива отстранения пяти российских биатлонистов из-за подозрений в нарушении анти-допинговых правил, как ни крути, а стала темой дня.

    - Я вообще не понимаю, как можно вводить подобные санкции, не имея на руках каких-то фактов? – разводил руками Бе-младший в эфире «Матч ТВ», когда понял, что вопрос корреспондента – не шутка. Норвежец даже не нашелся, что добавить.

    Нашел Мартен Фуркад.

    - В принципе, основанием для отстранения может стать не только положительная проба. Есть много вариантов нарушения правил. Но, надеюсь, что подобных решений не будут принимать только из-за принадлежности спортсменов к какой-то определенной стране, флагу или религии.

    Да-да, это сказал тот самый Мартен, который накануне заявил, что Логинов и Старых «должны раскаиваться, но он подобного не видит». Интересно, как именно должны? Бегать с табличкой «Позор» на груди? Стучаться головой о коврик на рубежах? Но у Фуркада – своя логика. С другой стороны – хотя бы нагнетать не стал. От него этого ждали.

    - Конечно, ситуация – не из приятных, - признался в эфире «Матч ТВ» и Дмитрий Малышко. Он, кстати, финишировал лишь 53-м. С тремя промахами. Честно признал – уже со старта пошел ва-банк, включив повышенную скорость («Иначе, экономя силы, можно слишком быстро и далеко отстать»), и это помешало ему на рубежах.

    - Все по-разному отнеслись к этой истории, - продолжил Дмитрий. – Кто-то «загрузился», кто-то не берет ее в голову. Но мы были готовы к подобному сюжету. Привыкли, что нас часто огорчают такими новостями. Надо, конечно, что-то с этим делать. Всем надоело вариться в этой каше. Саню Логинова и Женю Гараничева в команде все поддерживают. Саша особенно болезненно воспринимает произошедшее. Он хочет оправдать себя после прошлых скандалов, а тут весь мир принимает подобные обвинения, словно доказанные факты, хотя никаких доказательств нет и не было.

    Итоги пятницы – медалей у российской сборной нет, обвинения - есть, атмосфера – нервозная. Но впереди еще четыре гонки. Есть шанс и злопыхателей успехами «заткнуть». И настроение себе тем самым повысить.

    Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

    Спринт 10 км. Мужчины

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    1 (0+1)

    1 (22.32,7)

    24.49,2

    2

    Мартен Фуркад (Франция)

    0 (0+0)

    2 (+30,2)

    +8,6

    3

    Бенедикт Долль (Германия)

    0 (0+0)

    6 (+36,5)

    +10,2

    4

    Антонен Гигонна (Франция)

    0 (0+0)

    14 (+52,4)

    +25,9

    5

    Арнд Пайффер (Германия)

    0 (0+0)

    9 (+44,5)

    +27,9

    …8

    Александр Логинов (Россия)

    1 (1+0)

    7 (+37,0)

    +38,5

    …19

    Матвей Елисеев (Россия)

    2 (2+0)

    13 (+51,6)

    +1.09,6

    …50

    Евгений Гараничев (Россия)

    2 (2+0)

    46 (+1.28,8)

    +1.59,4

    …58

    Алексей Слепов (Россия)

    1 (1+0)

    59 (+1.40,7)

    +2.05,3

    59

    Дмитрий Малышко (Россия)

    3 (2+1)

    39 (+1.22,0)

    +2.07,0

    …82

    Эдуард Латыпов (Россия)

    3 (2+1)

    70 (+1.57,9)

    +2.49,2

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (с)

    Логинов

    49 (+48,6)

    11 (+33,7)

    Елисеев

    70 (+1.03,5)

    26 (+55,3)

    Гараничев

    86 (+1.17,5)

    52 (+1.27,9)

    Слепов

    81 (+1.13,1)

    53 (+1.29,1)

    Малышко

    67 (+1.02,9)

    50 (+1.26,8)

    Латыпов

    80 (+1.12,6)

    76 (+1.59,3)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    216

    2

    Антонен Гигонна (Франция)

    162

    3

    Симон Эдер (Австрия)

    150

    4

    Александр Логинов (Россия)

    142

    5

    Мартен Фуркад (Франция)

    131

    …21

    Матвей Елисеев (Россия)

    69

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