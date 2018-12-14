Медалей нет, нервозность – есть. Россияне остались без наград в спринте

Первую мужскую гонку в Хохфильцене с запасом выиграл Йоханнес Бе. Лучший из россиян – Александр Логинов – остался восьмым.
Очередной скандал вокруг российской сборной испортил атмосферу этапа Кубка мира в Хохфильцене. И если накануне нашим болельщикам удалось от него слегка отстраниться – спасибо Екатерине Юрловой за завоеванную бронзу в спринте – то в пятницу вышло иначе. Наши мужчины, в отличие от девушек, на самой быстрой дистанции особых побед не добились. Лучшим из сборной стал Александр Логинов – один промах на лежке отправил его на 8-е место. Матвей Елисеев финишировал на пороге топ-20 (конкретно – 19-м). Остальные не попали в топ-40, а Эдуард Латыпов пролетел и мимо пасьюта (остался 72-м). Выиграл при этом лидер общего зачета Йоханнес Бе. Ну быстр, чертяга! Очень быстр! Даже одна незакрытая мишень не помешала реактивному норвежцу добыть первое место с отрывом почти в 9 секунд от Мартена Фуркада – при том, что француз отстрелялся и быстро, и чисто!
- Впрочем, он и в прошлом году демонстрировал здесь быстрый ход. Так что ничего удивительного. Я же рад, что сумел вернуться на подиум. Шанс одержать победы у меня еще появится, - флегматично пожал плечами многократный обладатель Кубка мира.
И то верно! После провального первого этапа – следствие непростой предсезонки – в Австрии Фуркад-младший снова попал в топ. И пусть ногами за Йоханнесом ему пока не угнаться (а кто угонится, а?), это пока не страшно. Все может измениться.
Другие итоги спринта в Хохфильцене – Симон Эдер все-таки допустил первый промах в сезоне, Бенедикт Долль замкнул тройку призеров, Антонен Гигонна доказал, что успех в этом виде в Поклюке (там он взял серебро) был совсем не случаен – теперь стал четвертым. Но главное, что волновало именно наших болельщиков – обстановка вокруг команды из-за преследования со стороны местной полиции.
Перспектива отстранения пяти российских биатлонистов из-за подозрений в нарушении анти-допинговых правил, как ни крути, а стала темой дня.
- Я вообще не понимаю, как можно вводить подобные санкции, не имея на руках каких-то фактов? – разводил руками Бе-младший в эфире «Матч ТВ», когда понял, что вопрос корреспондента – не шутка. Норвежец даже не нашелся, что добавить.
Нашел Мартен Фуркад.
- В принципе, основанием для отстранения может стать не только положительная проба. Есть много вариантов нарушения правил. Но, надеюсь, что подобных решений не будут принимать только из-за принадлежности спортсменов к какой-то определенной стране, флагу или религии.
Да-да, это сказал тот самый Мартен, который накануне заявил, что Логинов и Старых «должны раскаиваться, но он подобного не видит». Интересно, как именно должны? Бегать с табличкой «Позор» на груди? Стучаться головой о коврик на рубежах? Но у Фуркада – своя логика. С другой стороны – хотя бы нагнетать не стал. От него этого ждали.
- Конечно, ситуация – не из приятных, - признался в эфире «Матч ТВ» и Дмитрий Малышко. Он, кстати, финишировал лишь 53-м. С тремя промахами. Честно признал – уже со старта пошел ва-банк, включив повышенную скорость («Иначе, экономя силы, можно слишком быстро и далеко отстать»), и это помешало ему на рубежах.
- Все по-разному отнеслись к этой истории, - продолжил Дмитрий. – Кто-то «загрузился», кто-то не берет ее в голову. Но мы были готовы к подобному сюжету. Привыкли, что нас часто огорчают такими новостями. Надо, конечно, что-то с этим делать. Всем надоело вариться в этой каше. Саню Логинова и Женю Гараничева в команде все поддерживают. Саша особенно болезненно воспринимает произошедшее. Он хочет оправдать себя после прошлых скандалов, а тут весь мир принимает подобные обвинения, словно доказанные факты, хотя никаких доказательств нет и не было.
Итоги пятницы – медалей у российской сборной нет, обвинения - есть, атмосфера – нервозная. Но впереди еще четыре гонки. Есть шанс и злопыхателей успехами «заткнуть». И настроение себе тем самым повысить.
Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Спринт 10 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (0+1)
1 (22.32,7)
24.49,2
2
Мартен Фуркад (Франция)
0 (0+0)
2 (+30,2)
+8,6
3
Бенедикт Долль (Германия)
0 (0+0)
6 (+36,5)
+10,2
4
Антонен Гигонна (Франция)
0 (0+0)
14 (+52,4)
+25,9
5
Арнд Пайффер (Германия)
0 (0+0)
9 (+44,5)
+27,9
…8
Александр Логинов (Россия)
1 (1+0)
7 (+37,0)
+38,5
…19
Матвей Елисеев (Россия)
2 (2+0)
13 (+51,6)
+1.09,6
…50
Евгений Гараничев (Россия)
2 (2+0)
46 (+1.28,8)
+1.59,4
…58
Алексей Слепов (Россия)
1 (1+0)
59 (+1.40,7)
+2.05,3
59
Дмитрий Малышко (Россия)
3 (2+1)
39 (+1.22,0)
+2.07,0
…82
Эдуард Латыпов (Россия)
3 (2+1)
70 (+1.57,9)
+2.49,2
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Логинов
49 (+48,6)
11 (+33,7)
Елисеев
70 (+1.03,5)
26 (+55,3)
Гараничев
86 (+1.17,5)
52 (+1.27,9)
Слепов
81 (+1.13,1)
53 (+1.29,1)
Малышко
67 (+1.02,9)
50 (+1.26,8)
Латыпов
80 (+1.12,6)
76 (+1.59,3)
Общий зачет Кубка мира
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
216
2
Антонен Гигонна (Франция)
162
3
Симон Эдер (Австрия)
150
4
Александр Логинов (Россия)
142
5
Мартен Фуркад (Франция)
131
…21
Матвей Елисеев (Россия)
69