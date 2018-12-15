Кайса выиграла пасьют с тремя промахами, ей скучно. Старых - восьмая

Биатлон 15 декабря 2018 14:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все подробности женской гонки преследования в Хохфильцене.

IBU ПОКА НИКОГО НЕ ОТСТРАНЯЕТ

Описывать события биатлонной гонки преследования с хронологической последовательности очень сложно. Особенно когда в минуте на дистанцию уходит больше двадцати номеров. Так было сегодня в женском пасьюте в Хохфильцене. Но самым главным для нас было то, что сразу две наших девушки стартовали в топ-10. Екатерина Юрлова-Перхт отправилась на дистанцию третьей, Ирина Старых – девятой. Отставания были абсолютно отыгрываемыми, но только при чистой стрельбе.

А у россиянок в этом сезоне на рубеже все тип-топ. Только Юрлова-Перхт на первом этапе не дотягивала до своих привычных стандартов стрелкового качества. Но в Поклюке ей в принципе было тяжело физически, а в Хохфильцене отпустило. Два нуля в спринте и чистая стрельба на первом рубеже в пасьюте, которая вывела ее на промежуточное первое место, потому что Кайса Мякяряйнен и Доротея Вирер намазали.

Но на дистанции, конечно же, все поменялось. Итальянка и финка возглавили гонку, а в их компанию с Юрловой-Перхт вклинились Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Моника Хойниш и еще 5-6 человек, в числе которых была и Старых, которая ходом смотрелась чуть хуже, чем обычно.

Внезапно в трансляцию ворвался президент Международного союза биатлонистов (IBU) Улле Далин. Его спрашивали про санкции в отношении пятерых россиян, которых подозревают в допинговых махинациях. Швед сказал, что IBU пока не планирует совершать никаких действий. Ок, спасибо.

Вернемся к гонке. Старых хоть и не блистала на лыжне, была предельно точна в стрельбе. Это помогало ей держаться в десятке, а вот Юрлова-Перхт провалилась на первой стойке, получила два штрафных круга, перед этим промахнувшись разок на второй лежке. Все-таки в пылу борьбы контактной гонки Екатерина не смогла выдержать комфортный для себя темп.

Тем временем крутую гонку выдавала Фиалкова. Она четко воспользовалась ошибками Кайсы и Доротеи на стойке и ушла на дистанцию первой. Мякяряйнен довольно быстро отыграла отставание ходом, поэтому судьба подиума решалась на последней стрельбе. Старых шла девятой, практически без шансов на тройку, но на топ-5 все еще могла надеяться.

ТРИ РОССИЙСКИХ ФЛАГА В ТОП-20

И надежда продолжала жить после заключительной стрельбы. Лидеры дружно промахнулись, гонку возглавила Моника Хойниш, хотя все могла решать Кайса. Она долго выцеливала последнюю мишень и не попала. Отмотав штрафной круг, на дистанцию финка отправилась в 11 секундах позади лидера. Перед Мякяряйнен маячила спина Фиалковой, но это не было проблемой.

Кайса отыграла все отставание буквально за километр, обойдя и Хойниш и Фиалкову. Где-то позади за топ-6 сражалась Старых, стрельнувшая нули. Нас это интересовало больше, чем финишные разборки, в которых никто все равно не смог составить конкуренцию Мякяряйнен. Фиалкова и Вирер делили второе-третье места, а Кузьмина не стала накатывать и сжирать Хойниш в борьбе за четвертую позицию.

Кайса в сумасшедшей форме – побеждает даже с тремя кругами. Фиалкова с седьмого места запрыгнула на второе, здорово разложив силы на последнем круге. Словачка претендует на звание главного открытия сезона. Вирер осталась третьей, но сохранила желтую майку.

Старых отчаянно боролась на последнем круге, но как она сама призналась после финиша – самочувствие было не очень. Хочется чувствовать легкость, а ее нет. Поэтому последний круг Ирине совсем не удался. Тем не менее, восьмое место для Старых – повторение лучшего результата сезона.

Еще недавно мы не могли отыскать российский флаг в финишном протоколе в первых двадцати номерах. Сейчас он бросается в глаза. И это уже успех. Хочется отметить прорыв Евгении Павловой, которая с 32-го места за счет чистой стрельбы скакнула на 18-е.

У Юрловой-Перхт не получилась стрельба. С четырьмя промахами бороться с лидерами просто невозможно. На даже при этом Екатерина умудрилась замкнуть двадцатку.

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 2 (+1,0) 3 (1+0+1+1) 6 (+10,5) 30.53,1 2 Паулина Фиалкова (Словакия) 7 (+44,0) 2 (0+0+1+1) 7 (+12,4) +1,5 3 Доротея Вирер (Италия) 1 (-1,0) 4 (2+0+1+1) 3 (+6,0) +2,8 4 Моника Хойниш (Польша) 5 (+28,0) 0 (0+0+0+0) 32 (+1.07,7) +8,7 5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 10 (+50,0) 3 (0+1+1+1) 1 (25.05,5) +13,3 …8 Ирина Старых (Россия) 9 (+48,0) 0 (0+0+0+0) 30 (+1.02,8) +24,8 …18 Евгения Павлова (Россия) 32 (+1.29,0) 0 (0+0+0+0) 40 (+1.24,2) +1.25,6 …20 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 3 (+24,0) 4 (0+1+2+1) 33 (+1.08,3) +1.32,9 …48 Валерия Васнецова (Россия) 18 (+1.08,0) 5 (0+1+2+2) 45 (+1.49,8) +3.46,1

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Старых 11 (+34,1) 12 (+40,9) 9 (+27,0) 6 (+26,4) Павлова 28 (+1.12,0) 23 (+1.20,9) 15 (+1.06,0) 16 (+1.12,2) Юрлова-Перхт 1 (-1,7) 7 (+27,1) 14 (+59,8) 18 (+1.23,2) Васнецова 21 (+1.00,3) 28 (+1.36,7) 44 (+2.21,6) 47 (+3.25,4)

Общий зачет Кубка мира