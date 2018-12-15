У Фуркада не оказалось соперников. У Логинова – партнеров по команде

Биатлон 15 декабря 2018 18:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На этапе Кубка мира в Австрии мужскую гонку преследования выиграл француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Александр Логинов финишировал седьмым.

Еще перед женской гонкой преследования стало известно: исполком IBU, заседание которого прошло сегодня в Хохфильцене, не намерен отстранять от соревнований российских спортсменов, чьи имена фигурируют в допинг-расследовании австрийской прокуратуры, - Александра Логинова, Евгения Гараничева, Ирину Старых, а также не входящих сейчас в первый состав сборной Антона Шипулина и Алексея Волкова. Конечно, до окончания этой истории еще далеко. Но по крайней мере мы смогли впервые на этом этапе полностью сосредоточиться непосредственно на биатлоне. Без оглядки на всякие допросы, облавы и прочие полицейские прелести.

А в биатлоне интересного тоже хватало с избытком. Если успехи дебютанток женской сборной России говорят в пользу подхода нового руководства СБР к формированию состава (по спортивному принципу, на основе отборочных гонок), то у мужчин ситуация другая. Кроме Логинова, который уже взял в Кубке мира-2018/19 две медали, идет четвертым в общем зачете и попал бы в команду при любых правилах отбора, хоть раз забежать в 15 лучших по итогам личной гонки сумел только Дмитрию Малышко (в женской команде это удалось пятерым), причем однажды и давно – в «индивидуалке» Поклюки. С тех пор Малышко успел дважды провалиться в спринте, и сегодня на дистанцию гонки преследования он ушел 59-м, то есть, предпоследним.

Несколькими секундами ранее стартовали еще двое наших - №50 Гараничев и №58 Алексей Слепов. А вскоре к их лагерю аутсайдеров присоединился трижды промазавший на первом рубеже Матвей Елисеев. Правда, остальную гонку он провел неплохо – как по меткости, так и по скорости. Но к борьбе за первую двадцатку это отношения уже не имело. В плане командной поддержки Логинов всю гонку провел в одиночестве.

И тем не менее, вполне мог претендовать на медаль – если бы не промах последним патроном на последней «стойке». Эта ошибка оставила новому лидеру нашей команды лишь борьбу за четвертое место, однако и в ней, в финишном створе Логинов уступил. Сегодня он - седьмой. Стабильно наверху, по-прежнему четвертый в общем зачете, но - не более.

Хотя на фоне остальных наших и это выглядит супердостижением. Весьма показательна в этом плане ситуация после второго рубежа, откуда Слепов и Малышко ушли позже всех, 55-м и 56-м (четверо не стартовали) соответственно. Куда уж печальнее перед воскресной эстафетой, на которую в срочном порядке собираются вызывать Антона Бабикова – из Италии, где он в Кубке IBU позавчера принес России победу на последнем этапе «смешанки», а сегодня с чистой стрельбой стал вторым в спринте.

Президент СБР Владимир Драчев в интервью «Матч ТВ» сказал, что Бабикова, видимо, поставят на первый этап, Логинова – на последний, а компанию им должны составить Елисеев и Малышко. С составом женской эстафеты все проще и предсказуемее: Павлова, Юрлова, Васнецова, Старых.

Ну а героем дня в Хохфильцене стал Мартен Фуркад. Француз, неделю назад сошедший в Словении с такой же гонки преследования, в Австрии показал всем «настоящего Фуркада». Он отобрал лидерство у норвежца Йоханнеса Бе на второй стрельбе, а с четвертой уходил в полуминуте с лишним от всех. Еще успел, закрыв последнюю мишень, погрозить пальцем еще не появившимся на стрельбище преследователям. Мол, я вам еще покажу.

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+9,0) 0 (0+0+0+0) 30 (+49,0) 32.22,3 2 Арнд Пайффер (Германия) 5 (+28,0) 1 (1+0+0+0) 9 (+20,7) +13,7 3 Ветле Кристиансен (Норвегия) 10 (+51,0) 0 (0+0+0+0) 14 (+28,7) +16,1 4 Юлиан Эберхард (Австрия) 6 (+30,0) 3 (1+1+1+0) 2 (+4,9) +37,4 5 Лукас Хофер (Италия) 12 (+55,0) 2 (0+1+0+1) 4 (+6,8) +42,2 6 Беньямин Вегер (Швейцария) 11 (+54,0) 2 (1+0+0+1) 5 (+10,4) +42,6 7 Александр Логинов (Россия) 8 (+39,0) 2 (0+0+1+1) 11 (+24,4) +43,0 …9 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-9,0) 6 (0+3+1+2) 1 (27.31,1) +1.00,0 …29 Матвей Елисеев (Россия) 19 (+1.10,0) 5 (3+1+0+1) 24 (+38,3) +2.23,9 …39 Евгений Гараничев (Россия) 50 (+1.59,0) 2 (1+0+1+0) 42 (+1.21,0) +3.10,7 …48 Дмитрий Малышко (Россия) 59 (+2.07,0) 5 (4+1+0+0) 46 (+1.30,6) +4.13,3 49 Алексей Слепов (Россия) 58 (+2.05,0) 3 (3+0+0+0) 49 (+1.38,5) +4.16,1

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 5 (+45,1) 3 (+27,7) 7 (+54,6) 6 (+1.06,2) Елисеев 43 (+2.16,8) 41 (+2.12,9) 31 (+2.09,3) 27 (+2.29,9) Гараничев 48 (+2.28,8) 44 (+2.19,5) 47 (+3.04,1) 39 (+3.14,5) Малышко 56 (+3.44,4) 56 (+3.54,9) 54 (+4.10,2) 49 (+4.18,4) Слепов 55 (+3.35,9) 55 (+3.37,0) 52 (+4.09,0) 52 (+4.28,5)

Общий зачет Кубка мира