У Фуркада не оказалось соперников. У Логинова – партнеров по команде

На этапе Кубка мира в Австрии мужскую гонку преследования выиграл француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Александр Логинов финишировал седьмым.
Еще перед женской гонкой преследования стало известно: исполком IBU, заседание которого прошло сегодня в Хохфильцене, не намерен отстранять от соревнований российских спортсменов, чьи имена фигурируют в допинг-расследовании австрийской прокуратуры, - Александра Логинова, Евгения Гараничева, Ирину Старых, а также не входящих сейчас в первый состав сборной Антона Шипулина и Алексея Волкова. Конечно, до окончания этой истории еще далеко. Но по крайней мере мы смогли впервые на этом этапе полностью сосредоточиться непосредственно на биатлоне. Без оглядки на всякие допросы, облавы и прочие полицейские прелести.
А в биатлоне интересного тоже хватало с избытком. Если успехи дебютанток женской сборной России говорят в пользу подхода нового руководства СБР к формированию состава (по спортивному принципу, на основе отборочных гонок), то у мужчин ситуация другая. Кроме Логинова, который уже взял в Кубке мира-2018/19 две медали, идет четвертым в общем зачете и попал бы в команду при любых правилах отбора, хоть раз забежать в 15 лучших по итогам личной гонки сумел только Дмитрию Малышко (в женской команде это удалось пятерым), причем однажды и давно – в «индивидуалке» Поклюки. С тех пор Малышко успел дважды провалиться в спринте, и сегодня на дистанцию гонки преследования он ушел 59-м, то есть, предпоследним.
Несколькими секундами ранее стартовали еще двое наших - №50 Гараничев и №58 Алексей Слепов. А вскоре к их лагерю аутсайдеров присоединился трижды промазавший на первом рубеже Матвей Елисеев. Правда, остальную гонку он провел неплохо – как по меткости, так и по скорости. Но к борьбе за первую двадцатку это отношения уже не имело. В плане командной поддержки Логинов всю гонку провел в одиночестве.
И тем не менее, вполне мог претендовать на медаль – если бы не промах последним патроном на последней «стойке». Эта ошибка оставила новому лидеру нашей команды лишь борьбу за четвертое место, однако и в ней, в финишном створе Логинов уступил. Сегодня он - седьмой. Стабильно наверху, по-прежнему четвертый в общем зачете, но - не более.
Хотя на фоне остальных наших и это выглядит супердостижением. Весьма показательна в этом плане ситуация после второго рубежа, откуда Слепов и Малышко ушли позже всех, 55-м и 56-м (четверо не стартовали) соответственно. Куда уж печальнее перед воскресной эстафетой, на которую в срочном порядке собираются вызывать Антона Бабикова – из Италии, где он в Кубке IBU позавчера принес России победу на последнем этапе «смешанки», а сегодня с чистой стрельбой стал вторым в спринте.
Президент СБР Владимир Драчев в интервью «Матч ТВ» сказал, что Бабикова, видимо, поставят на первый этап, Логинова – на последний, а компанию им должны составить Елисеев и Малышко. С составом женской эстафеты все проще и предсказуемее: Павлова, Юрлова, Васнецова, Старых.
Ну а героем дня в Хохфильцене стал Мартен Фуркад. Француз, неделю назад сошедший в Словении с такой же гонки преследования, в Австрии показал всем «настоящего Фуркада». Он отобрал лидерство у норвежца Йоханнеса Бе на второй стрельбе, а с четвертой уходил в полуминуте с лишним от всех. Еще успел, закрыв последнюю мишень, погрозить пальцем еще не появившимся на стрельбище преследователям. Мол, я вам еще покажу.
Кубок мира
2-й этап
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Мартен Фуркад (Франция)
2 (+9,0)
0 (0+0+0+0)
30 (+49,0)
32.22,3
2
Арнд Пайффер (Германия)
5 (+28,0)
1 (1+0+0+0)
9 (+20,7)
+13,7
3
Ветле Кристиансен (Норвегия)
10 (+51,0)
0 (0+0+0+0)
14 (+28,7)
+16,1
4
Юлиан Эберхард (Австрия)
6 (+30,0)
3 (1+1+1+0)
2 (+4,9)
+37,4
5
Лукас Хофер (Италия)
12 (+55,0)
2 (0+1+0+1)
4 (+6,8)
+42,2
6
Беньямин Вегер (Швейцария)
11 (+54,0)
2 (1+0+0+1)
5 (+10,4)
+42,6
7
Александр Логинов (Россия)
8 (+39,0)
2 (0+0+1+1)
11 (+24,4)
+43,0
…9
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (-9,0)
6 (0+3+1+2)
1 (27.31,1)
+1.00,0
…29
Матвей Елисеев (Россия)
19 (+1.10,0)
5 (3+1+0+1)
24 (+38,3)
+2.23,9
…39
Евгений Гараничев (Россия)
50 (+1.59,0)
2 (1+0+1+0)
42 (+1.21,0)
+3.10,7
…48
Дмитрий Малышко (Россия)
59 (+2.07,0)
5 (4+1+0+0)
46 (+1.30,6)
+4.13,3
49
Алексей Слепов (Россия)
58 (+2.05,0)
3 (3+0+0+0)
49 (+1.38,5)
+4.16,1
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Логинов
5 (+45,1)
3 (+27,7)
7 (+54,6)
6 (+1.06,2)
Елисеев
43 (+2.16,8)
41 (+2.12,9)
31 (+2.09,3)
27 (+2.29,9)
Гараничев
48 (+2.28,8)
44 (+2.19,5)
47 (+3.04,1)
39 (+3.14,5)
Малышко
56 (+3.44,4)
56 (+3.54,9)
54 (+4.10,2)
49 (+4.18,4)
Слепов
55 (+3.35,9)
55 (+3.37,0)
52 (+4.09,0)
52 (+4.28,5)
Общий зачет Кубка мира
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
248
2
Мартен Фуркад (Франция)
191
3
Антонен Гигонна (Франция)
187
4
Александр Логинов (Россия)
178
…21
Матвей Елисеев (Россия)
81