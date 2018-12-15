У Фуркада не оказалось соперников. У Логинова – партнеров по команде - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 18:11Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    У Фуркада не оказалось соперников. У Логинова – партнеров по команде

    На этапе Кубка мира в Австрии мужскую гонку преследования выиграл француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Александр Логинов финишировал седьмым.

    Еще перед женской гонкой преследования стало известно: исполком IBU, заседание которого прошло сегодня в Хохфильцене, не намерен отстранять от соревнований российских спортсменов, чьи имена фигурируют в допинг-расследовании австрийской прокуратуры, - Александра Логинова, Евгения Гараничева, Ирину Старых, а также не входящих сейчас в первый состав сборной Антона Шипулина и Алексея Волкова. Конечно, до окончания этой истории еще далеко. Но по крайней мере мы смогли впервые на этом этапе полностью сосредоточиться непосредственно на биатлоне. Без оглядки на всякие допросы, облавы и прочие полицейские прелести.

    А в биатлоне интересного тоже хватало с избытком. Если успехи дебютанток женской сборной России говорят в пользу подхода нового руководства СБР к формированию состава (по спортивному принципу, на основе отборочных гонок), то у мужчин ситуация другая. Кроме Логинова, который уже взял в Кубке мира-2018/19 две медали, идет четвертым в общем зачете и попал бы в команду при любых правилах отбора, хоть раз забежать в 15 лучших по итогам личной гонки сумел только Дмитрию Малышко (в женской команде это удалось пятерым), причем однажды и давно – в «индивидуалке» Поклюки. С тех пор Малышко успел дважды провалиться в спринте, и сегодня на дистанцию гонки преследования он ушел 59-м, то есть, предпоследним.

    Несколькими секундами ранее стартовали еще двое наших - №50 Гараничев и №58 Алексей Слепов. А вскоре к их лагерю аутсайдеров присоединился трижды промазавший на первом рубеже Матвей Елисеев. Правда, остальную гонку он провел неплохо – как по меткости, так и по скорости. Но к борьбе за первую двадцатку это отношения уже не имело. В плане командной поддержки Логинов всю гонку провел в одиночестве.

    И тем не менее, вполне мог претендовать на медаль – если бы не промах последним патроном на последней «стойке». Эта ошибка оставила новому лидеру нашей команды лишь борьбу за четвертое место, однако и в ней, в финишном створе Логинов уступил. Сегодня он - седьмой. Стабильно наверху, по-прежнему четвертый в общем зачете, но - не более.

    Хотя на фоне остальных наших и это выглядит супердостижением. Весьма показательна в этом плане ситуация после второго рубежа, откуда Слепов и Малышко ушли позже всех, 55-м и 56-м (четверо не стартовали) соответственно. Куда уж печальнее перед воскресной эстафетой, на которую в срочном порядке собираются вызывать Антона Бабикова – из Италии, где он в Кубке IBU позавчера принес России победу на последнем этапе «смешанки», а сегодня с чистой стрельбой стал вторым в спринте.

    Президент СБР Владимир Драчев в интервью «Матч ТВ» сказал, что Бабикова, видимо, поставят на первый этап, Логинова – на последний, а компанию им должны составить Елисеев и Малышко. С составом женской эстафеты все проще и предсказуемее: Павлова, Юрлова, Васнецова, Старых.

    Ну а героем дня в Хохфильцене стал Мартен Фуркад. Француз, неделю назад сошедший в Словении с такой же гонки преследования, в Австрии показал всем «настоящего Фуркада». Он отобрал лидерство у норвежца Йоханнеса Бе на второй стрельбе, а с четвертой уходил в полуминуте с лишним от всех. Еще успел, закрыв последнюю мишень, погрозить пальцем еще не появившимся на стрельбище преследователям. Мол, я вам еще покажу.

    Кубок мира
    2-й этап
    Хохфильцен (Австрия)
    Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

    Старт

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Мартен Фуркад (Франция)

    2 (+9,0)

    0 (0+0+0+0)

    30 (+49,0)

    32.22,3

    2

    Арнд Пайффер (Германия)

    5 (+28,0)

    1 (1+0+0+0)

    9 (+20,7)

    +13,7

    3

    Ветле Кристиансен (Норвегия)

    10 (+51,0)

    0 (0+0+0+0)

    14 (+28,7)

    +16,1

    4

    Юлиан Эберхард (Австрия)

    6 (+30,0)

    3 (1+1+1+0)

    2 (+4,9)

    +37,4

    5

    Лукас Хофер (Италия)

    12 (+55,0)

    2 (0+1+0+1)

    4 (+6,8)

    +42,2

    6

    Беньямин Вегер (Швейцария)

    11 (+54,0)

    2 (1+0+0+1)

    5 (+10,4)

    +42,6

    7

    Александр Логинов (Россия)

    8 (+39,0)

    2 (0+0+1+1)

    11 (+24,4)

    +43,0

    9

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    1 (-9,0)

    6 (0+3+1+2)

    1 (27.31,1)

    +1.00,0

    29

    Матвей Елисеев (Россия)

    19 (+1.10,0)

    5 (3+1+0+1)

    24 (+38,3)

    +2.23,9

    39

    Евгений Гараничев (Россия)

    50 (+1.59,0)

    2 (1+0+1+0)

    42 (+1.21,0)

    +3.10,7

    48

    Дмитрий Малышко (Россия)

    59 (+2.07,0)

    5 (4+1+0+0)

    46 (+1.30,6)

    +4.13,3

    49

    Алексей Слепов (Россия)

    58 (+2.05,0)

    3 (3+0+0+0)

    49 (+1.38,5)

    +4.16,1

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (л)

    С3 (с)

    С4 (с)

    Логинов

    5 (+45,1)

    3 (+27,7)

    7 (+54,6)

    6 (+1.06,2)

    Елисеев

    43 (+2.16,8)

    41 (+2.12,9)

    31 (+2.09,3)

    27 (+2.29,9)

    Гараничев

    48 (+2.28,8)

    44 (+2.19,5)

    47 (+3.04,1)

    39 (+3.14,5)

    Малышко

    56 (+3.44,4)

    56 (+3.54,9)

    54 (+4.10,2)

    49 (+4.18,4)

    Слепов

    55 (+3.35,9)

    55 (+3.37,0)

    52 (+4.09,0)

    52 (+4.28,5)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    248

    2

    Мартен Фуркад (Франция)

    191

    3

    Антонен Гигонна (Франция)

    187

    4

    Александр Логинов (Россия)

    178

    21

    Матвей Елисеев (Россия)

    81

    #кубок мира по биатлону#елисеев матвей#логинов александр#фуркад мартен#гараничев евгений#малышко дмитрий#слепов алексей
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