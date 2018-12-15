Виктор Майгуров: Допинговые обвинения сделают нас только сильнее

Биатлон 15 декабря 2018 20:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Вице-президент СБР Виктор Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорт» прокомментировал итоги Исполкома IBU, не оправдавшие худших ожиданий в отношении обвиняемых в допинге россиян и результаты соревнований в Хохфильцене.

– Какое впечатление у вас оставили результаты гонок преследования? Показалось, что условия для стрельбы были сложнее, чем в предыдущие дни?

– Мне кажется, сегодня были такие же идеальные условия. Единственное, что мешало – это солнце которое движется, и в стрельбе могли быть определённые изменения в сравнении с пристрелкой. Но сегодня у нас стартуют спортсмены, которые не в первый раз выходят на соревнования такого уровня. Тренеры тоже всё знают, поэтому при необходимости нужно было делать корректировки. Девчонки оставили более приятное впечатление, а из ребят могу выделить только Логинова, который ровно прошёл гонку, боролся. Обидно, что он промахивался последним выстрелом, также, как и Матвей Елисеев. Про мужскую команду больше нечего сказать. Она не радует.

– Что думаете по поводу завтрашней эстафеты?

– Конечно, мы были всегда сильны в эстафете, но завтра большой вопрос с составом. Из пяти спортсменов, бежавших гонку преследования, я бы выбрал троих: Логинова, Гараничева и Елисеева, а по оставшимся двум у меня большие вопросы.

– Антон Бабиков был вторым на Кубке IBU. Его замена для усиления состава напрашивается?

– Возможно. Единственное, это не вопрос моей компетенции. Моё мнение здесь никто не спрашивает. Конечно, если спортсмен такого уровня, если выступает стабильно, имеет все основания выступать на Кубке мира. Он мог бы поддержать нас и в эстафете, и на следующем этапе Кубка мира.

– У Елисеева, Слепова и Малышко масса промахов на первом рубеже была и в Поклюке. Получается, они не провели работу над ошибками?

– Не могу сказать, потому что нужно владеть информацией и аналитикой. Многое зависит от того, были это промахи в разные стороны или в одну точку. Вчера я коротко поговорил с Матвеем. Он сказал, что голову надо менять, а не что-то другое.

– Вы находитесь в расположении команды. Какое там настроение. Все ли выдерживают давление на российский биатлон?

– Думаю, что все с этим справились. Кто–то в большей степени, кто-то в меньшей. Нам была оказана поддержка со всех сторон: со стороны нашего посольства, консульства. Помогли нам и средства массовой информации, которым хочу сказать: «Спасибо!» Бесследно это дело не прошло. В голове у спортсменов всё откладывается, но эта ситуация сделала нас только сильнее.

– Сегодня представители IBU заявили, что не будет вердикта в отношении спортсменов и временного отстранения. Можно оценивать итоги этого исполкома положительными для нас?

– Можно констатировать, что Исполком адекватно воспринимает ситуацию и руководствуется какими–то документами и фактами, а не просто эмоциями. На мой взгляд, это правильные действия. Можно сказать им за это спасибо.

– В женской команде в состав эстафеты решили поставить Валерию Васнецову. Она справится после тяжелого гоночного графика и неудачи в преследовании?

– Завтра посмотрим. Радует, уверенная стрельба многих спортсменок. В эстафете это немаловажно. Это та дисциплина, где спортсмены могут набирать именно эстафетный опыт, который им крайне необходим.

– Три медали на двух стартовых этапах можно считать успешным результатом с учётом нынешнего положения российского биатлона?

– Я в большей степени оцениваю не медали, а наше положение в общем зачёте Кубка мира. С другой стороны, по итогам сезона показательным будет не наше выступление в Поклюке и Хохфильцене, а результаты на чемпионате мира. Весной об этих успехах уже никто и не вспомнит.