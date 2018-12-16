Ждем от России медалей в эстафетах. Что смотреть на Кубке мира?

Биатлон 16 декабря 2018 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Две крутейших эстафеты.

Эстафета 4х6 км (женщины), 13:15 мск

Эстафета 4х7,5 км (мужчины), 16:00 мск

Страсти по поводу возможного отстранения наших биатлонистов, которые попали в список подозреваемых австрийской полиции, похоже, улеглись. Поэтому в сегодняшних эстафетных гонках наши сборные примут участие. В противном случае были бы проблемы, как минимум, у мужчин.

Тем более, что Антон Бабиков, находившийся в заявке на этап, отказался бежать в эстафете. Выбора у тренерского штаба почти не осталось. В составе не попали два самых слабых биатлониста по результатам этого сезона.

Вообще, эстафетные четверки наших команд угадывались заранее. Ни у мужчин, ни у девушек нет никаких сюрпризов – на трассу выйдут все сильнейшие из тех, кто находится в главной сборной. При этом, как показывают результаты гонок Кубка IBU, в главную команду уже выстроилась приличная очередь из претендентов – те же Анастасия Морозова и Антон Бабиков.

Но даже в нынешних составах наши эстафетные бригады могут бороться за тройку. Конечно, нужна будет надежная стрельба, и у девушек с этим проблем нет никаких. А вот у мужчин в составе гораздо меньше надежных стрелков. Что ж, придется как-то справляться.

Соперники те же – Франция, Германия, Норвегия, Италия – что у женщин, что у мужчин. Но бороться можно со всеми. Особенно за счет слаженной командной работы. В эту сборную России хочется верить. Впервые за долгое время есть ощущение, что спортсмены в национальной команде готовы побиться друг за друга.

Кто побежит за Россию?

Оба эстафетных состава мы с точностью до фамилии угадали в превью этапа. Это было не сложно. Решения тренерского штаба сборной России на удивление понятны и адекватны.

Ошиблись мы только с расстановкой у девушек. Думали, что на опыте начнет Екатерина Юрлова-Перхт, но ее поставили второй, а Евгению Павлову отправили на старт. Молодая и не очень опытная Валерия Васнецова дебютирует в эстафете сразу на мегаответственном третьем этапе. Финиш доверили Ирине Старых. Главное, чтобы она успела восстановиться после гонки преследования, после которой жаловалась на не лучшее самочувствие.

У мужчин все так, как мы и предполагали. Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов. Пугает стрелковая форма Малышко. Он подходил к сезону как лидер сборной, но сейчас далек даже от заездов в топ-20, хотя в Поклюке выдал очень бодрое начало.

Гараничев вроде бы тоже не убеждает, но вчера выдал неплохой пасьют, отыграв десяток позиций. Его задача – не испортить. Женя, давай сегодня без кругов на стойке, ок?

Кто фавориты?

И у девушек, и у мужчин сразу хочется назвать Францию. Но у парней не побежит Мартен Фуркад, который даже после победы в пасьюте продолжает искать свою форму, поэтому и решил поберечь себя для личных гонок на следующем этапе.

Без него состав у французов неплохой, но радикально слабее на финишном этапе. Симон Дестье сейчас неплох, но даже не второй номер своей команды. Им является Антонен Гигонна, который сегодня будет стартовать.

У норвежцев сегодня не побежит Йоханнес Бе. Рыжий полностью завалил пасьют, не справившись со стрельбой. Очевидно, что после ударного начала сезона ему нужна пауза. Он летает на таких скоростях, что уши закладывает у сидящих перед телевизором.

Определенно, будут опасны итальянцы, если справятся со стрельбой. Лукас Хофер и Доминик Виндиш ходом в полном порядке. То же касается и девушек, у которых в составе будут обладательница желтой майки лидера в индивидуальном зачете Кубка мира Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, которая в этом сезоне практически по пятам преследует подругу по команде.

За счет слаженной командной работы традиционно сильны будут украинки. Сестры Семеренко, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная даже без Юлии Джимы могут бороться за победу. Это накатанный, опытнейший состав, который ничуть не теряет от одной замены.

Ну и Франция: Анаис Шевалье, Жюлия Симон, Селия Эмонье, Анаис Бескон. Топовый состав, хорошая форма у всех четверых. Полетят быстро, стрелять будут точно. Впрочем, есть ощущение, что где-то может случить сбой. Симон и Эмонье на бумаге выглядят менее надежными, чем девушки по имени Анаис.

Составы топ-сборных и России

Мужчины

1. Норвегия (Биркеланд, Л’Абе Лунн, Тарьей Бе, Кристиансен)

2. Швеция (Фемлинг, Посилуома, Стенерсен, Самуэльссон)

3. Франция (Гигонна, Жакелен, Фийон Майе, Дестье)

4. Германия (Шемпп, Кюн, Пайффер, Долль)

5. Россия (Елисеев, Гараничев, Малышко, Логинов)

6. Италия (Бормолини, Хофер, Виндиш, Кенал)

7. Австрия (Эберхард, Эдер, Ландертингер, Юлиан Эберхард)

...9. Украина (Тищенко, Прима, Семенов, Пидручный)

Женщины

1. Германия (Хинц, Пройс, Хорхлер, Херманн)

2. Франция (Шевалье, Симон, Эмонье, Бескон)

3. Италия (Виттоцци, Рунггальдир, Вирер, Санфилиппо)

4. Швеция (Перссон, Брурссон, Нильссон, Эберг)

5. Украина (Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Пидгрушная)

6. Россия (Павлова, Юрлова-Перхт, Васнецова, Старых)

7. Норвегия (Кноттен, Экхофф, Тандревольд, Ульсбю-Ройзланд)