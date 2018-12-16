Без Бабикова и без наград. Итоги мужской эстафеты

Биатлон 16 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мужская сборная России заняла пятое место в эстафете в Хохфильцене. Победу отпраздновала Швеция, Норвегия и Германия завоевали серебро и бронзу.

ДЕМАРШ БАБИКОВА

В итоге главное событие, связанное с нашей сборной в эстафетной гонке, случилось еще до ее начала. Тренерский штаб российской команды планировал поставить в четверку Антона Бабикова, который изначально в Хохфильцен не приехал и должен был выступить в гонках Кубка IBU. Что сделал Бабиков? Отказался! Реакция спортсмена удивила. Реакция руководства СБР и команды была предсказуемой.

– Изначально было сказано, что мы заявляем Бабикова на Хохфильцен, что он будет запасным на эстафету. После первых гонок решили, что он бежит первый этап. Он ответил: я пробегу в Риднау и приеду сюда, – рассказал глава СБР Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ». – Вчера после гонки мы с Хованцевым позвонили туда, тренер Сергей Белозеров сказал: да, он тут, через 5 минут я перезвоню. Перезванивает и говорит: он очень устал, он не поедет к вам, а останется здесь. Мы были в шоке! Спортсмену важно выполнять критерии на Кубке IBU, а сборная ему не важна. Мы его хотели сразу отсюда взять на этап Кубка мира в Чехию. Мне немножко непонятно: на Кубке IBU сейчас второй эшелон, который готовит резерв для сборной – а мы отказываемся выступать за сборную, чтобы продолжать набирать очки в резерве? Теперь Бабиков отстранен на этап в Нове-Место, мы лучше возьмем молодого пацана, который захочет выступать. А не так: я плохо себя чувствую и не поеду. Как будто мы здесь все хорошо себя чувствуем. И Саша Логинов устал, и остальные измотанные еще и психологически. Здесь прессинг в два раза сильнее, а может, и в десять. А кто-то выбирает себе более комфортные условия. Что ж, пусть выбирает.

В итоге вместо Бабикова в заявку попал дебютант Эдуард Латыпов. Ему достался второй этап. Забойщиком в российской четверке выступил Матвей Елисеев, третьим на дистанцию отправился Дмитрий Малышко, завершал, ожидаемо, лидер команды в нынешнем сезоне – Александр Логинов.

Бежали все быстро. Стреляли – так себе. Итог – пятое место.

40 СЕКУНД ОТ ПОБЕДЫ

Как и в женской эстафете, состоявшейся ранее, российская команда неизменно входила в группу сильнейших, но… держалась поодаль от лидеров. Даже быстрые ноги Елисеева (на первом этапе он показал второй ход!) не помогли Матвею компенсировать потерянное на трех дополнительных патронах время. Латыпов дважды ошибся на лежке – и стало вовсе тревожно, поскольку на стойке Эдуард стреляет с точностью 70 процентов…. Но нет – молодец, справился с нервами – закрыл пять из пяти! Правда, ногами (в отличие от Елисеева) проиграл много.

– Если честно, было страшно перед началом. Стартанул – все прошло. Узнал, что бегу, примерно за четыре часа до гонки, – рассказывал Латыпов в эфире «Матч ТВ». – Ноги не тряслись, понимал, что допы не надо брать. На лежке немного замешкался, но в принципе справился. В начале последнего круга думал, что силы есть. Начал догонять, но не хватило на последние 800 метров…

В итоге отставание россиян от лидеров гонки стабилизировалось в районе 35-40 секунд. Малышко и Логинов ногами догнать тройку лучших не могли. А, получая шанс на рубежах (мазали все, немцы – так даже на круг забежали!), сами его упускали. Дмитрию пришлось делать два дополнительных выстрела, Александру – три. Место в топ-5 – в целом, достойный итог.

Но все равно немного жаль – мы-то ждали медали!