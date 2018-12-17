Телефон починили, Бабикова вернули. В составе сборной России – три замены

Биатлон 17 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место в российской команде появятся два новых биатлониста и одна новая биатлонистка.

Они все разные. Антона Бабикова наши болельщики знают прекрасно. Александра Поварницына – помнят, но, подозреваю, не все и с трудом. А Анастасия Морозова – стопроцентная дебютантка.

Антон Бабиков

27 лет. Родился 2.08.1991 в Уфе

Рост 180 см, вес 66 кг.

Кубок мира: медали – 8 (2+2+4), в личных гонках – 2 (1+0+1), лучшее место в общем зачете – 24-е (2016/17)

Чемпионаты мира: 2017 – 1 (1+0+0)

Олимпийские игры-2018: лучший результат – 9-е место в смешанной эстафете.

Скандальная история с несостоявшимся вызовом Бабикова с Кубка IBU на воскресную эстафету в Хохфильцен (волну «он отказался» запустил новый президент СБР Владимир Драчев) на поверку свелась к типичной в наших краях ситуации «испорченного телефона». К утру понедельника все во всем разобрались, отменили объявленное было впопыхах отстранение биатлониста от Кубка мира и, наоборот, вернули его в первый состав. Куда Бабиков, напомню, не попал по итогам отборочных ноябрьских гонок – в отличие от Алексея Слепова и Эдуарда Латыпова, после успешного отбора проваливших оба стартовых этапа КМ по всем статьям.

Бабиков же тем временем выступал в Кубке IBU так, как и полагается Бабикову: две победы, четыре медали, первое место в общем зачете. Ничего удивительного, ведь речь идет о человеке, два года назад показывавшего спину на финише гонки преследования в Эстерсунде самому Мартену Фуркаду. Этот парень должен быть в первой сборной, и он в ней теперь есть. Пропустив два этапа КМ по спортивному принципу, давшему очевидно хорошие результаты в женской половине команды - и столь же очевидно плохие, слеповско-латыповские, в команде мужской.

По мне так – ничего страшного. Главное, чтобы руководство сборной и СБР не повторяло прежних ошибок в дальнейшем и чутко нащупывало золотую середину между объективным и субъективным принципами отбора. Телефоны время от времени портятся у всех. Их просто чинить побыстрее надо.

Александр Поварницын

24 года. Родился 12.04.1994 в Ижевске

Рост 181 см, вес 77 кг.

Кубок мира: лучшее место в общем зачете – 66-е (2015/16), лучший результат в гонке – 4-е место в эстафете (2015/16).

Другие достижения: двукратный чемпион мира среди юниоров (2014, 2015), победитель и призер этапов Кубка IBU.

Дебютировал в Кубке мира еще в феврале 2016 года в США, где прорвался в гонке преследования с 28-го стартового места на финишное 10-е (при двух промахах) и тем самым заработал место в эстафетной четверке. Однако продолжения за этим дебютом не последовало. Поварницына сослали обратно в Кубок IBU, где он с тех пор выступал с переменным успехом. Хотя нынешний сезон начал бодро: несмотря на обилие неточных выстрелов (13 за пять гонок) ни разу не выпал из топ-15 и в общем зачете сейчас идет вторым после Бабикова. И все же эта замена в основе первой команды – скорее, из категории «на безрыбье». Уж слишком безнадежными были результаты Слепова и Латыпова на этапах КМ в Поклюке и Хохфильцене. Впрочем, шанс, полученный таким образом, можно использовать не хуже любого другого - если, конечно, Поварницын сумеет.

Анастасия Морозова

24 года. Родилась 31.07.1994 в Норильске

Рост 164 см, вес 56 кг.

Самые значимые достижения: победитель и призер этапов Кубка IBU.

До 2018 года не выступала даже на Кубке IBU, но этот сезон начала там очень впечатляюще: пять медалей и три победы в шести гонках! Причем все три золота Морозова завоевала на этапе в Италии в конце минувшей недели, за четыре дня выиграв одиночную смешанную эстафету, спринт, гонку преследования и возглавив общий зачет. Ее козырь - скорость: победа в субботнем спринте была одержана с одним промахом, а в воскресном преследовании - с тремя. Правда, другой нашей известной бегунье Светлане Мироновой «ходом» Морозова в обоих случаях все-таки уступила, но зато превзошла по этому показателю остальных. Теперь остается выяснить: достаточно ли этого, чтобы считаться быстрой на другом, элитном уровне. Ведь в Кубке мира трассы – на порядок сложнее, не говоря уже о конкуренции. Хотя выступить хуже, чем покинувшая первую команду Ульяна Кайшева, - задача тоже не из легких.

Состав сборной России на этап КМ в Нове-Место

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова.

Расписание 3-го этапа Кубка мира

20 декабря, четверг

19.30. Спринт 10 км. Мужчины

21 декабря, пятница

19.30. Спринт 7,5 км. Женщины

22 декабря, суббота

17.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

19.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

23 декабря, воскресенье

13.45. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины