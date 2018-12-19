Помогут ли Морозовой лыжи, которые подарил бойфренд? Интриги этапа в Нове-Место

Биатлон 19 декабря 2018 20:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В Чехии нас ждут злой Антон Бабиков, вечерние гонки и куча промахов на стрельбище.

КАК ПРОЯВЯТ СЕБЯ НОВИЧКИ СБОРНОЙ?

Несмотря на глупую ситуацию с Антоном Бабиковым, тренерский штаб сборной России продолжает придерживаться обозначенной перед сезоном политики и держит слово. Нам обещали ротацию после двух этапов Кубка мира, мы ее и получили. В Нове-Место у мужчин вместо Алексея Слепова и Эдуарда Латыпова выступят Бабиков и Александр Поварницын. У девушек одно изменение в составе – Ульяна Кайшева уступила свое место Анастасии Морозовой, которая дала огня на Кубке IBU в Риднау, выиграв спринт и преследование.

Кстати, Настя – очень классная и совершенно точно понравится всем болельщикам. Милая, открытая девушка, которая не боится шутить. В обычной жизни она встречается с биатлонистом Никитой Поршневым и очень забавно рассказала о своих отношениях «Матч ТВ»:

- У нас с Никитой были такие моменты, когда он мне говорил: «Стреляешь два нуля, и я тебе покупаю новую пару лыж». Так и получалось. В новой паре я бежала и показывала хорошие результаты. То, что я сейчас на Кубке мира, это его заслуга, - рассказала Морозова.

Очень интересно посмотреть, что она покажет на сложной трассе в Нове-Место, где своеобразный подход к стрельбищу. В стрелковом компоненте у Анастасии по сезону получается далеко не все. Но ходом она уж точно быстрее Кайшевой и Валерии Васнецовой, которая пока вылезает за счет стрельбы. Это хорошо, скорость женской команде просто необходима.

Поварницын показывал очень ровные результаты на IBU, не выпадая из топ-15, но ждать от него каких-то крутых гонок не стоит. Главное, чтобы парень заехал в преследование. Да, вот такие у нас сейчас низкие планки.

А вот на Бабикова хочется надеяться. Видно, что ситуация с непопаданием в основу перед стартом сезона его сильно разозлила. Он отрастил бороду, закрылся от прессы и принялся без лишних слов впахивать. Да, Бабиков немного натупил в ситуации с приглашением в Хохфильцен, но конечной цели все равно добился. Теперь свои гонор, темперамент и злость надо презентовать на чешской трассе.

КАК ПОВЛИЯЕТ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СТРЕЛЬБУ?

Часть гонок в Нове-Место пройдет вечером, а это значит, что биатлонистам придется работать на стрельбище при искусственном освещении. У этого процесса своя специфика, и не все гонщики ее понимают. Стрельба при свете фонарей – это отдельный навык, которым невозможно овладеть за пару тренировок.

Вот и тренер женской сборной России Леонид Гурьев рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у биатлонистов в этом компоненте:

- Есть такие люди, которые при искусственном освещении вообще стрелять не могут. Конкретно здесь, в Нове-Место, нужно смотреть, как попадает свет прожекторов на рубеж в зависимости от установки, с которой приходится стрелять.

Кроме того, на первых установках тут могут возникать завихрения ветра от прямой стены, которая находится справа от рубежа. Если ветер дует слева, то он врезается в эту стену и немного отражается от нее, - рассказал специалист.

Как видите, нюансов огромное количество. В пелотоне мало людей вроде Мартена Фуркада, у которого зрение как у Циклопа из «Людей Икс». Поэтому существует вероятность, что в женском и мужском спринтах стрельба повалится у многих. И вот тут, чтобы выигрывать придется бежать реально быстро. А это уже дополнительные сложности для россиян. Со скоростью есть проблемы как у пацанов, так и у девчонок.

ЗАЕДЕТ ЛИ НА ПОДИУМ КУЗЬМИНА?

Тут интересную мысль высказал тренер сборной Украины Виталий Карленко.

- Если говорить об уровне, то конкуренция в современном биатлоне очень повысилась. И круг претендентов на награды, как мы видим, значительно расширился.

И это касается как появляющихся новых имен, так и опытных спортсменов, как, например, та же Анастасия Кузьмина, которая нещадно эксплуатировала себя на протяжении трех олимпийских циклов, и сейчас видно, что ее резервы тоже ограниченны. Впрочем, она сильная спортсменка, и на чемпионате мира еще себя покажет, - заявил специалист.

Слабое начало сезона в исполнении Кузьминой он связывает с накопленным эффектом от нагрузок за много-много сезонов. Но ведь уже к концу этапа в Хохфильцене Анастасия начала оживать и доминировать на лыжне. В преследовании она оказалась даже быстрее Кайсы.

У нее по-прежнему гуляет стрельба, но с набором кондиций эта проблема должна решиться. Поэтому очень интересно будет посмотреть на темп Кузьминой в Нове-Место. Если она действительно перегружена, то в этом сезоне не факт, что оклемается. Тогда Кайса спокойно может расчищать место в серванте под еще один Большой хрустальный глобус.

Если же Анастасия просто поздновато начала готовиться к сезону (она долго сомневалась – продолжать ли карьеру) и добирает кондиции по ходу, в Нове-Место мы должны увидеть подиум в ее исполнении.

ДОГОНИТ ЛИ ФУРКАД БЕ НА ЛЫЖНЕ?

Фуркад врубил режим хладнокровного биатлонного маньяка и препарировал соперников в преследовании Хохфильцена ультраточной работой на огневых рубежах. Но на лыжне он по-прежнему далеко не лучший. Да, по скорости он уже не кхм-дцатый, но и не топ-1. Здесь безраздельно властвует Йоханнес Бе, который перемещается по трассе так, как будто за спиной у него не винтовка, а реактивный ранец.

Фуркад же по-хорошему двинутый парень. Он должен быть лучшим во всем. Поэтому вряд ли француз смотрит на протоколы, в которых проигрывает норвежцу десятки секунд, со спокойным лицом. Мартен начал валиться на старте сезона относительно своей привычно-суперменской формы и по всему видно, что его эта ситуация напрягает.

В Нове-Место француз будет еще быстрее, чем в Австрии, но хватит ли этого, чтобы оказаться быстрее Бе-младшего? Тот еще вопрос.

ПРОДОЛЖАТ ЛИ НАВАЛИВАТЬ ИТАЛЬЯНЦЫ?

Итальянцы, пожалуй, главный прорыв этого года. Причем, что девушки, что мужчины. В предыдущих сезонах итальянская команда постепенно прибавляла, а Доротея Вирер и Лиза Виттоцци плавно подбирались к лидерам. Сейчас Доро – номер один общего зачета и получает 750 евро на пончики за желтую майку, а Лиза – на четвертой строчке.

У мужчин результаты не столь впечатляющие, но тот же Лукас Хофер всегда в топе по скорости. Даже с двумя промахами в спринте Хохфильцена он умудрился финишировать 12-м! А в преследовании и вовсе стал пятым, хотя, опять же, дважды ошибся на стрельбище.

Что? Зачем? Почему? Откуда у итальянцев такая скорость? Почему они полетели именно в этом сезоне? Может пора уже искать механический допинг у итальянской команды? Это все шутки, конечно.

Сборной Италии стоит респектовать за бесконечный прогресс. За ними очень интересно наблюдать. Главное, чтобы ребята и девчонки еще стабильность сохраняли. Посмотрим, удастся ли им это в Нове-Место.

Расписание трансляций Кубка мира по биатлону

3-й этап, Нове-Место, Чехия



20 декабря

Спринт, мужчины

19.30 Матч ТВ, Евроспорт

21 декабря

Спринт, женщины

19.30 Матч ТВ, Евроспорт

22 декабря

Гонка преследования, мужчины

17.00 Матч! Арена, Евроспорт

Гонка преследования, женщины

19.00 Матч! Арена, Евроспорт

23 декабря

Масс-старт, мужчины

13.45 Матч ТВ, Евроспорт

Масс-старт, женщины

16.30 Матч ТВ, Евроспорт