Бабиков возвращается в первую сборную. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 20 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Мужской спринт открывает этап в Нове-Место.

СПРИНТ, 10 КМ (МУЖЧИНЫ). 19:30 (МСК)

Заключительный в этом году этап Кубка мира открывают мужчины. Сегодня в программе – спринт. Причем пройдет он вечером, а это значит, что придется бежать, а главное – стрелять – при искусственном освещении. В этом есть свои нюансы.

«Конкретно здесь, в Нове-Место, нужно смотреть, как попадает свет прожекторов на рубеж в зависимости от установки, с которой приходится стрелять», – сказал «Матч ТВ» женский тренер по стрельбе Леонид Гурьев.

Кроме того, организаторы изменили подход к стрельбищу, после чего биатлонистам точно не будет легче.

«Тут и стрельбище своеобразное – равнина после горы перед рубежом, и многие перевосстанавливаются, пульс становится слишком редким и, соответственно, сильным, – объясняет Дмитрий Малышко. – Это может вызвать колебания рук при стрельбе».

Накануне сборные усиленно тренировались и привыкали к новым реалиям. Сегодня посмотрим, у кого это получилось лучше всего.

КТО ПОБЕЖИТ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ?

Главное событие – возвращение Антона Бабикова. Он мог выступить на Кубке мира еще в Хохфильцене, но кто-то кому-то неправильно передал его слова, президент СБР Владимир Драчев подумал, что Бабиков отказывается приезжать на эстафету, и отстранил его.

Разгоравшийся скандал быстро закончился, когда появился состав сборной. Бабиков в заявке, и это главное.

Еще одно новое лицо – Александр Поварницын. Во время контрольных стартов в Контиолахти у него было столько же очков, сколько и у Бабикова. Неудивительно, что оба синхронно поменяли второй состав сборной на первый. За два этапа Кубка IBU Поварницын неизменно попадал в топ-20, а его лучшим результатом стало второе место в гонке преследования в Идре.

В остальном – без изменений: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

В стартовую группу у России заявлены Малышко (9-й) и Гараничев (11-й). Елисеев (25-й) и Логинов (27-й) побегут вместе с другими лидерами. А Бабикова и Поварницына отправили во вторую сотню, откуда с учетом возможного потепления показать хороший результат будет сложнее.

КТО БУДЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОБЕДУ?

В Нове-Место традиционно сильны французы, так что справедливо ждать победы от Мартена Фуркада. Хохфильцен показал, что главный фаворит возвращает привычную форму. Пока в общем зачете он второй и наверняка постарается уйти на новогоднюю паузу лидером. В программе чешского этапа – только личные гонки, и это шанс для Фуркада. Тем более, два года назад в Нове-Место у него уже были три победы из трех.

Йоханнес Бе сам хочет встречать Новый год лидером Кубка мира. В нынешнем сезоне он пока непобедим в спринте. Как и Фуркад, норвежец пропускал эстафету в Хохфильцене, поэтому сил у него также полно, а форма пока лучшая из всех.

Также следим за еще одним французом – Антонином Гигонна. Очень часто он где-то рядом с Фуркадом и Бе и хотя бы в одной гонке может их опередить. По-прежнему ждем от Логинова чего-то большего, чем третье место. Неожиданным претендентом может стать кто-то из местных. Пока в чешской команде лучший – Михал Крчмарж. И раз хозяева этапа заявили его в сильнейшую группу, значит тоже ждут от него больше, чем от остальных.

ПОД КАКИМИ НОМЕРАМИ СТАРТУЮТ ЛИДЕРЫ И НАШИ?

9. Дмитрий Малышко (Россия)…

11. Евгений Гараничев (Россия)…

14. Сергей Семенов (Украина)…

16. Яков Фак (Словения)

17. Лукас Хофер (Италия)…

20. Михал Крчмарж (Чехия)

21. Арнд Пайффер (Германия)…

23. Йоханнес Бе (Норвегия)

24. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

25. Матвей Елисеев (Россия)...

27. Александр Логинов (Россия)…

33. Симон Дестье (Франция)

34. Антонин Гигонна (Франция)…

37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)…

39. Мартен Фуркад (Франция)

40. Бенедикт Долль (Германия)…

53. Антон Бабиков (Россия)…

80. Симон Эдер (Австрия)…

83. Кентен Фийон-Майе (Франция)…

99. Александр Поварницын (Россия)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ СПРИНТА

1. Бе – 120 очков

2. Гигонна – 97

3. Долль – 88

4. Логинов – 82

5. Дестье – 72

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА

1. Бе – 248

2. Фуркад – 191

3. Гигонна – 187

4. Логинов – 178

5. Эдер – 177

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГОНКУ?

В 19:15 начнется прямой эфир на канале «Евроспорт», а через десять минут подключится и «Матч ТВ».