Александр Тихонов: Логинов давно лидер. Эх, если б не два пропущенных года… - Советский спорт
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    • Биатлон20 декабря 2018 23:16Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Александр Тихонов: Логинов давно лидер. Эх, если б не два пропущенных года…

    Четырехкратный олимпийский чемпион – о серебре Александра Логинова в спринте на 3-м этапе Кубка мира и Мартене Фуркаде.

    - Александр Логинов продолжает доказывать, что является новым лидером сборной.
    - Он не новый лидер, он давно лидер. Я Сашу много лет знаю. Если б не эти пропущенные два года. Но в этой дисквалификации нет его вины. Можете так и написать: в том, что Логинов пропустил два года, виноваты тогдашние руководители нашего биатлона. Эти потерянные два года, для него очень сильный удар. И надо отдать Саше должное – парень выдержал, пережил все эти неприятности.

    - Как вам его ход?
    - Он всегда очень хорошо бегал. А сегодня все хорошо сложилось. Необходимо похвалить наших сервисменов – отлично подготовили лыжи. Некоторые ребята еще при мне работали.

    - И отстрелял на ноль…
    - Молодец, конечно, но это биатлон – сегодня на ноль, а завтра смажешь.

    - Логинов сказал, что была отличная погода, ничто не мешало.
    - Я тоже имел отношение к тому, чтобы этот стадион в Нове-Место появился.

    - Как это?
    - Я два года жил в пригороде Праги в начале 2000-х. Встречался с тогдашним президентом федерации биатлона Чехии. Он не верил, что биатлон в стране может быть таким популярным, что возникнет необходимость в новом биатлонном комплексе.

    - И какие аргументы вы приводили?
    - Говорил, что биатлон в Чехии догонит по популярности хоккей. Он не поверил. Мы поспорили и он проиграл.

    - У Логинова приличный отрыв от третьего места – 33 секунды.
    - Я и говорю – молодец! Саша еще раз показал, что может быстро бегать.

    - Что скажете про Мартена Фуркада? Многие его списали, мол, завершилась его эпоха.
    - Бывают моменты, когда что-то не ладится. Мартен ведь не машина, столько лет выигрывает. А насчет завершения эпохи – ерунда! Уверен, он еще вернется. Это великий спортсмен. Если б он стойку отстрелял без штрафа, поборолся бы за третье место.

    - Что скажете про Малышко – отстрелял на ноль, но скорости не хватило?
    - Да, скорости не хватило. Но для команды он очень нужен. Однако меня другое тревожит: нет у нас никого из молодых, кто бы мог хотя бы подтянуться к Логинову. Нужно думать о молодежи, впереди Олимпиада. Время пролетит быстро.

    #кубок мира по биатлону#тихонов александр#логинов александр
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