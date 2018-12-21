Старых упала на десятое место. Но в Кубке мира все равно идет вверх

Биатлон 21 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На третьем этапе КМ в Чехии спринтерскую гонку выиграла норвежка Марте Олсбю. Лучшая из наши Ирина Старых – десятая.

У Старых это уже пятая подряд гонка без промахов. Серия началась еще в конце первого этапа в Поклюке, подмяла под себя весь второй в Хохфильцене и вот теперь – продолжилась в Нове-Место. Она уже попала 70 из 70 подряд! И пусть скорость постепенно падает (все же усталость), если бы не падение на одном из подъемов, сегодня Ирина была бы точно не десятой. Думаю, где-нибудь пятой-шестой.

А в общем зачете Кубка мира она продолжает от гонки к гонке каждый раз подниматься на одно место вверх. Сегодня – с шестой строчки на пятую. И всего «минус одно» от итальянки Виттоцци, которая в субботу уйдет на дистанцию преследования не 10-й, а 18-й. Похоже, у Старых намечается еще один шажок вверх. А там недалеко и до Кайсы Мякяряйнен, застрелившейся на втором спринтерском рубеже и улетевшей на 58-ю позицию итогового протокола.

Зато с блеском вернулась в элиту другая зарубежная суперзвезда – Лаура Дальмайер, еще в прошлые выходные ковырявшаяся на Кубке IBU. Немка сразу показала лучший лыжный ход и даже при далеком 84-м стартовом номере и промахе на «стойке» едва не отобрала на финише золото у Марте Олсбю из Норвегии. Не хватило каких-то четырех с половиной секунд. Можете себе представить, что будет завтра, когда они пойдут вместе по одинаковой трассе. Нет, Дальмайер определенно вернулась – мало никому не покажется.

Из наших помимо Старых высоко могла оказаться Екатерина Юрлова, которую подвели два последних выстрела: было восемь из восьми, стало восемь из десяти. И скромное начало четвертого десятка. А вот его окончанием вполне может быть довольна дебютантка сборной Анастасия Морозова, прошедшая дистанцию «в одни ноги» со Старых. Стрельба, правда, Морозову сегодня подвела, но с этим мы еще посмотрим – как пойдет дальше.

А вот другие, недавние дебютантки, впервые подключившиеся к первой сборной в начале сезона, похоже, к третьему этапу наелись основательно. Не выдерживают мясорубки Кубка мира. Валерия Васнецова с Маргаритой Васильевой в завтрашнюю гонку преследования не попали, а Евгения Павлова из-за болезни не вышла даже на спринт.

Х-м, интересно: на сколько в КМ хватит пороха у Морозовой?..

Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Марте Олсбю (Норвегия) 0 (0+0) 6 (+15,3) 19.44,6 2 Лаура Дальмайер (Германия) 1 (0+1) 1 (17.31,0) +4,5 3 Паулина Фиалкова (Словакия) 0 (0+0) 11 (+25,8) +6,2 4 Анаис Шевалье (Франция) 1 (1+0) 7 (+16,5) +23,0 …9 Доротея Вирер (Италия) 2 (1+1) 8 (+16,6) +38,3 10 Ирина Старых (Россия) 0 (0+0) 31 (+51,5) +40,9 11 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2 (1+1) 5 (+15,2) +41,7 …31 Екатерина Юрлова-Пехт (Россия) 2 (0+2) 39 (+56,0) +1.24,1 …38 Анастасия Морозова (Россия) 2 (1+1) 34 (+51,7) +1.30,6 …58 Кайса Макарайнен (Финляндия) 5 (1+4) 4 (+12,5) +2.05,8 …73 Валерия Васнецова (Россия) 2 (0+2) 78 (+1.45,1) +2.37,6 …78 Маргарита Васильева (Россия) 5 (4+1) 13 (+28,3) +2.46,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Старых 33 (+31,2) 10 (+28,1) Юрлова-Пехт 7 (+17,0) 33 (+1.09,5) Морозова 53 (+49,0) 35 (+1.14,1) Васнецова 52 (+46,3) 67 (+2.03,0) Васильева 93 (+2.00,5) 85 (+2.37,3)

Общий зачет Кубка мира