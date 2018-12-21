Старых упала на десятое место. Но в Кубке мира все равно идет вверх

На третьем этапе КМ в Чехии спринтерскую гонку выиграла норвежка Марте Олсбю. Лучшая из наши Ирина Старых – десятая.
У Старых это уже пятая подряд гонка без промахов. Серия началась еще в конце первого этапа в Поклюке, подмяла под себя весь второй в Хохфильцене и вот теперь – продолжилась в Нове-Место. Она уже попала 70 из 70 подряд! И пусть скорость постепенно падает (все же усталость), если бы не падение на одном из подъемов, сегодня Ирина была бы точно не десятой. Думаю, где-нибудь пятой-шестой.
А в общем зачете Кубка мира она продолжает от гонки к гонке каждый раз подниматься на одно место вверх. Сегодня – с шестой строчки на пятую. И всего «минус одно» от итальянки Виттоцци, которая в субботу уйдет на дистанцию преследования не 10-й, а 18-й. Похоже, у Старых намечается еще один шажок вверх. А там недалеко и до Кайсы Мякяряйнен, застрелившейся на втором спринтерском рубеже и улетевшей на 58-ю позицию итогового протокола.
Зато с блеском вернулась в элиту другая зарубежная суперзвезда – Лаура Дальмайер, еще в прошлые выходные ковырявшаяся на Кубке IBU. Немка сразу показала лучший лыжный ход и даже при далеком 84-м стартовом номере и промахе на «стойке» едва не отобрала на финише золото у Марте Олсбю из Норвегии. Не хватило каких-то четырех с половиной секунд. Можете себе представить, что будет завтра, когда они пойдут вместе по одинаковой трассе. Нет, Дальмайер определенно вернулась – мало никому не покажется.
Из наших помимо Старых высоко могла оказаться Екатерина Юрлова, которую подвели два последних выстрела: было восемь из восьми, стало восемь из десяти. И скромное начало четвертого десятка. А вот его окончанием вполне может быть довольна дебютантка сборной Анастасия Морозова, прошедшая дистанцию «в одни ноги» со Старых. Стрельба, правда, Морозову сегодня подвела, но с этим мы еще посмотрим – как пойдет дальше.
А вот другие, недавние дебютантки, впервые подключившиеся к первой сборной в начале сезона, похоже, к третьему этапу наелись основательно. Не выдерживают мясорубки Кубка мира. Валерия Васнецова с Маргаритой Васильевой в завтрашнюю гонку преследования не попали, а Евгения Павлова из-за болезни не вышла даже на спринт.
Х-м, интересно: на сколько в КМ хватит пороха у Морозовой?..
Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Марте Олсбю (Норвегия)
0 (0+0)
6 (+15,3)
19.44,6
2
Лаура Дальмайер (Германия)
1 (0+1)
1 (17.31,0)
+4,5
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
0 (0+0)
11 (+25,8)
+6,2
4
Анаис Шевалье (Франция)
1 (1+0)
7 (+16,5)
+23,0
…9
Доротея Вирер (Италия)
2 (1+1)
8 (+16,6)
+38,3
10
Ирина Старых (Россия)
0 (0+0)
31 (+51,5)
+40,9
11
Анастасия Кузьмина (Словакия)
2 (1+1)
5 (+15,2)
+41,7
…31
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
2 (0+2)
39 (+56,0)
+1.24,1
…38
Анастасия Морозова (Россия)
2 (1+1)
34 (+51,7)
+1.30,6
…58
Кайса Макарайнен (Финляндия)
5 (1+4)
4 (+12,5)
+2.05,8
…73
Валерия Васнецова (Россия)
2 (0+2)
78 (+1.45,1)
+2.37,6
…78
Маргарита Васильева (Россия)
5 (4+1)
13 (+28,3)
+2.46,2
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Старых
33 (+31,2)
10 (+28,1)
Юрлова-Пехт
7 (+17,0)
33 (+1.09,5)
Морозова
53 (+49,0)
35 (+1.14,1)
Васнецова
52 (+46,3)
67 (+2.03,0)
Васильева
93 (+2.00,5)
85 (+2.37,3)
Общий зачет Кубка мира
1
Доротея Вирер (Италия)
284
2
Паулина Фиалкова (Словакия)
267
3
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
245
4
Лиза Виттоцци (Италия)
189
5
Ирина Старых (Россия)
188
…11
Анастасия Кузьмина (Словакия)
145
…15
Евгения Павлова (Россия)
107
…17
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
103