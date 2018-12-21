Старых упала на десятое место. Но в Кубке мира все равно идет вверх - Советский спорт
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    • Биатлон21 декабря 2018 21:30Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Старых упала на десятое место. Но в Кубке мира все равно идет вверх

    На третьем этапе КМ в Чехии спринтерскую гонку выиграла норвежка Марте Олсбю. Лучшая из наши Ирина Старых – десятая.

    У Старых это уже пятая подряд гонка без промахов. Серия началась еще в конце первого этапа в Поклюке, подмяла под себя весь второй в Хохфильцене и вот теперь – продолжилась в Нове-Место. Она уже попала 70 из 70 подряд! И пусть скорость постепенно падает (все же усталость), если бы не падение на одном из подъемов, сегодня Ирина была бы точно не десятой. Думаю, где-нибудь пятой-шестой.

    А в общем зачете Кубка мира она продолжает от гонки к гонке каждый раз подниматься на одно место вверх. Сегодня – с шестой строчки на пятую. И всего «минус одно» от итальянки Виттоцци, которая в субботу уйдет на дистанцию преследования не 10-й, а 18-й. Похоже, у Старых намечается еще один шажок вверх. А там недалеко и до Кайсы Мякяряйнен, застрелившейся на втором спринтерском рубеже и улетевшей на 58-ю позицию итогового протокола.

    Зато с блеском вернулась в элиту другая зарубежная суперзвезда – Лаура Дальмайер, еще в прошлые выходные ковырявшаяся на Кубке IBU. Немка сразу показала лучший лыжный ход и даже при далеком 84-м стартовом номере и промахе на «стойке» едва не отобрала на финише золото у Марте Олсбю из Норвегии. Не хватило каких-то четырех с половиной секунд. Можете себе представить, что будет завтра, когда они пойдут вместе по одинаковой трассе. Нет, Дальмайер определенно вернулась – мало никому не покажется.

    Из наших помимо Старых высоко могла оказаться Екатерина Юрлова, которую подвели два последних выстрела: было восемь из восьми, стало восемь из десяти. И скромное начало четвертого десятка. А вот его окончанием вполне может быть довольна дебютантка сборной Анастасия Морозова, прошедшая дистанцию «в одни ноги» со Старых. Стрельба, правда, Морозову сегодня подвела, но с этим мы еще посмотрим – как пойдет дальше.

    А вот другие, недавние дебютантки, впервые подключившиеся к первой сборной в начале сезона, похоже, к третьему этапу наелись основательно. Не выдерживают мясорубки Кубка мира. Валерия Васнецова с Маргаритой Васильевой в завтрашнюю гонку преследования не попали, а Евгения Павлова из-за болезни не вышла даже на спринт.

    Х-м, интересно: на сколько в КМ хватит пороха у Морозовой?..

    Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап

    Спринт 7,5 км. Женщины

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Марте Олсбю (Норвегия)

    0 (0+0)

    6 (+15,3)

    19.44,6

    2

    Лаура Дальмайер (Германия)

    1 (0+1)

    1 (17.31,0)

    +4,5

    3

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    0 (0+0)

    11 (+25,8)

    +6,2

    4

    Анаис Шевалье (Франция)

    1 (1+0)

    7 (+16,5)

    +23,0

    …9

    Доротея Вирер (Италия)

    2 (1+1)

    8 (+16,6)

    +38,3

    10

    Ирина Старых (Россия)

    0 (0+0)

    31 (+51,5)

    +40,9

    11

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    2 (1+1)

    5 (+15,2)

    +41,7

    …31

    Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)

    2 (0+2)

    39 (+56,0)

    +1.24,1

    …38

    Анастасия Морозова (Россия)

    2 (1+1)

    34 (+51,7)

    +1.30,6

    …58

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    5 (1+4)

    4 (+12,5)

    +2.05,8

    …73

    Валерия Васнецова (Россия)

    2 (0+2)

    78 (+1.45,1)

    +2.37,6

    …78

    Маргарита Васильева (Россия)

    5 (4+1)

    13 (+28,3)

    +2.46,2

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (с)

    Старых

    33 (+31,2)

    10 (+28,1)

    Юрлова-Пехт

    7 (+17,0)

    33 (+1.09,5)

    Морозова

    53 (+49,0)

    35 (+1.14,1)

    Васнецова

    52 (+46,3)

    67 (+2.03,0)

    Васильева

    93 (+2.00,5)

    85 (+2.37,3)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Доротея Вирер (Италия)

    284

    2

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    267

    3

    Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

    245

    4

    Лиза Виттоцци (Италия)

    189

    5

    Ирина Старых (Россия)

    188

    …11

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    145

    …15

    Евгения Павлова (Россия)

    107

    …17

    Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

    103

    #кубок мира по биатлону#старых ирина#олсбю марте#дальмайер лаура#юрлова-перхт екатерина#морозова анастасия#васнецова валерия#васильева маргарита
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