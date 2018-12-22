Ветер против Вирер. Промах на последнем рубеже помешал итальянке взять золото - Советский спорт
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    • Биатлон22 декабря 2018 20:40Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Ветер против Вирер. Промах на последнем рубеже помешал итальянке взять золото

    Женский пасьют в чешском Нове-Место принес победу той же девушке, которая стала лучшей и в спринте. Правда, для успеха норвежке Марте Олсбю потребовался финишный спурт в очной схватке с Доротеей Вирер.

    БОРЬБА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ КРУГЕ

    Доротея Вирер перестала быть просто главной красавицей из мира биатлона. Она внезапно стала и главным фаворитом! Обаятельная итальянская сердцеедка, девушка из любого топ-списка самых сексуальных спортсменок планеты, в новом сезоне к началу третьего этапа возглавила общий зачет Кубка мира. Правда, визит в Нове-Место принес ей проблемы с желудком, приведшие к потере веса и общему плохому (тут мягко сказано!) самочувствию. Возможно, поэтому Вирер неважно выступила в спринте, оставшись только девятой (и все равно это место – лучше, чем у любой из нашей сборной).

    Но день прошел и ночь прошла. В субботу все увидели другую Доротею!

    Ветер – капризный, непредсказуемый, переменчивый – а временами очень сильный! – уже повлиял на итоги мужского пасьюта. И в женском тоже не остался незамеченным. Мазали все. Все, кроме Вирер. Которая, за счет быстрого хода и четкой, слаженной стрельбы, на заключительный круг ушла лидером. И лидером пришла на заключительный рубеж.

    Только попытка быстро отстреляться и умчаться к победе обернулась провалом. Поспешное нажатие на спусковой крючок – и промах. Опять шквальный порыв! Опять флажки грозят сорваться со своих флагштоков под этим почти-ураганом! Догнали, встали рядом на изготовку прямые соперницы. Стартовавшая первой Марте Олсбю – в их числе. Долго целятся девушки. Но ловят момент – и отправляют пули на рандеву с мишенями. Доротея – без промахов. Норвежка же мажет разок.

    Обе срываются одновременно. За ними – шведка Ханна Эберг. Один штрафной круг и дальше – круг обычный. Полноценный. Финальный. Который и определит победительницу!

    ПРОМАХИ И ПРОВАЛ РОССИЯНОК

    Так было и в мужском пасьюте – тоже три лидера в одних секундах после последней стойки. Как и у мужчин, у женщин одна «отвалилась» – Эберг не выдержала темпа Олсбю с Вирер (но, правда, упиралась дольше, чем Бе-старший). Зато Доротея и Марте устроили финишный спурт! Перед последним поворотом итальянка выскакивает из-за спины норвежки. Пытается выдать финальный рывок. Но Олсбю все видит. Сама ускоряется. И сохраняет свое первое место.

    Второе золото подряд!

    А что россиянки? Увы, в отличие от мужского пасьюта, в женском для нас все обернулось не так радужно. Ветер – не ветер, но со стрельбой – не заладилось. Ирина Старых, стартуя 10-й, уже на первом рубеже допускает 3 промаха, отправляясь ближе к концу пелотона. И эта лежка подвела всех – даже Екатерину Юрлову, не закрывшую всего одну мишень и ставшую в итоге 25-й (лучшей из наших!). Анастасия Морозова тоже мажет два выстрела – и речь ведь только о конце первого круга. Дальше проблемы не исчезли. Пока Вирер с Олсбю блистали в битву за победу, российские биатлонистки прозябали в группе середняков. Да так там и остались. 16 промахов на троих – тут не до шуток!

    Похоже, тренерскому штабу есть, над чем подумать.

    Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап

    Женщины. Гонка преследования, 10 км

    Старт

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Марте Олсбю (Норвегия)

    1 (-5,0)

    2 (0+0+1+1)

    14 (+53,3)

    29.53,5

    2

    Доротея Вирер (Италия)

    9 (+38,0)

    1 (0+0+0+1)

    6 (+28,9)

    +0,2

    3

    Ханна Эберг (Швеция)

    6 (+31,0)

    1 (0+0+0+1)

    8 (+44,1)

    +4,7

    4

    Лиза Виттоцци (Италия)

    18 (+59,0)

    1 (1+0+0+0)

    11 (+50,1)

    +53,9

    5

    Лаура Дальмайер (Германия)

    2 (+5,0)

    2 (0+0+2+0)

    32 (+1.20,1)

    +54,2

    …9

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    11 (+42,0)

    6 (2+1+3+0)

    1 (24.22,1)

    +1.32,5

    …25

    Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

    31 (+1.24,0)

    4 (1+0+2+1)

    31 (+1.20,0)

    +2.30,8

    …36

    Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

    58 (+2.06,0)

    6 (1+1+2+2)

    3 (+13,8)

    +3.26,9

    …39

    Ирина Старых (Россия)

    10 (+41,0)

    6 (3+0+1+2)

    40 (+1.50,8)

    +3.49,8

    …42

    Анастасия Морозова (Россия)

    38 +1.31,0)

    6 (2+0+2+2)

    34 (+1.22,5)

    +4.02,7

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (л)

    С3 (с)

    С4 (с)

    Юрлова-Перхт

    29 (+1.48,9)

    18 (+1.44,6)

    25 (+2.35,7)

    22 (+2.23,9)

    Старых

    41 (+2.15,7)

    37 (+2.28,7)

    36 (+3.02,2)

    39 (+3.44,0)

    Морозова

    50 (+2.29,3)

    39 (+2.34,0)

    44 (+3.26,9)

    42 (+3.52,8)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Доротея Вирер (Италия)

    338

    2

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    291

    3

    Лиза Виттоцци (Италия)

    268

    4

    Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

    250

    5

    Моника Хойниш (Польша)

    213

    …8

    Ирина Старых (Россия)

    191

    …11

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    177

    …18

    Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

    119

    #кубок мира по биатлону#олсбю марте#вирер доротея#эберг ханна#старых ирина#юрлова-перхт екатерина#морозова анастасия
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