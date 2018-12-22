Ветер против Вирер. Промах на последнем рубеже помешал итальянке взять золото

Биатлон 22 декабря 2018 20:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Женский пасьют в чешском Нове-Место принес победу той же девушке, которая стала лучшей и в спринте. Правда, для успеха норвежке Марте Олсбю потребовался финишный спурт в очной схватке с Доротеей Вирер.

БОРЬБА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ КРУГЕ

Доротея Вирер перестала быть просто главной красавицей из мира биатлона. Она внезапно стала и главным фаворитом! Обаятельная итальянская сердцеедка, девушка из любого топ-списка самых сексуальных спортсменок планеты, в новом сезоне к началу третьего этапа возглавила общий зачет Кубка мира. Правда, визит в Нове-Место принес ей проблемы с желудком, приведшие к потере веса и общему плохому (тут мягко сказано!) самочувствию. Возможно, поэтому Вирер неважно выступила в спринте, оставшись только девятой (и все равно это место – лучше, чем у любой из нашей сборной).

Но день прошел и ночь прошла. В субботу все увидели другую Доротею!

Ветер – капризный, непредсказуемый, переменчивый – а временами очень сильный! – уже повлиял на итоги мужского пасьюта. И в женском тоже не остался незамеченным. Мазали все. Все, кроме Вирер. Которая, за счет быстрого хода и четкой, слаженной стрельбы, на заключительный круг ушла лидером. И лидером пришла на заключительный рубеж.

Только попытка быстро отстреляться и умчаться к победе обернулась провалом. Поспешное нажатие на спусковой крючок – и промах. Опять шквальный порыв! Опять флажки грозят сорваться со своих флагштоков под этим почти-ураганом! Догнали, встали рядом на изготовку прямые соперницы. Стартовавшая первой Марте Олсбю – в их числе. Долго целятся девушки. Но ловят момент – и отправляют пули на рандеву с мишенями. Доротея – без промахов. Норвежка же мажет разок.

Обе срываются одновременно. За ними – шведка Ханна Эберг. Один штрафной круг и дальше – круг обычный. Полноценный. Финальный. Который и определит победительницу!

ПРОМАХИ И ПРОВАЛ РОССИЯНОК

Так было и в мужском пасьюте – тоже три лидера в одних секундах после последней стойки. Как и у мужчин, у женщин одна «отвалилась» – Эберг не выдержала темпа Олсбю с Вирер (но, правда, упиралась дольше, чем Бе-старший). Зато Доротея и Марте устроили финишный спурт! Перед последним поворотом итальянка выскакивает из-за спины норвежки. Пытается выдать финальный рывок. Но Олсбю все видит. Сама ускоряется. И сохраняет свое первое место.

Второе золото подряд!

А что россиянки? Увы, в отличие от мужского пасьюта, в женском для нас все обернулось не так радужно. Ветер – не ветер, но со стрельбой – не заладилось. Ирина Старых, стартуя 10-й, уже на первом рубеже допускает 3 промаха, отправляясь ближе к концу пелотона. И эта лежка подвела всех – даже Екатерину Юрлову, не закрывшую всего одну мишень и ставшую в итоге 25-й (лучшей из наших!). Анастасия Морозова тоже мажет два выстрела – и речь ведь только о конце первого круга. Дальше проблемы не исчезли. Пока Вирер с Олсбю блистали в битву за победу, российские биатлонистки прозябали в группе середняков. Да так там и остались. 16 промахов на троих – тут не до шуток!

Похоже, тренерскому штабу есть, над чем подумать.

Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Марте Олсбю (Норвегия) 1 (-5,0) 2 (0+0+1+1) 14 (+53,3) 29.53,5 2 Доротея Вирер (Италия) 9 (+38,0) 1 (0+0+0+1) 6 (+28,9) +0,2 3 Ханна Эберг (Швеция) 6 (+31,0) 1 (0+0+0+1) 8 (+44,1) +4,7 4 Лиза Виттоцци (Италия) 18 (+59,0) 1 (1+0+0+0) 11 (+50,1) +53,9 5 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (+5,0) 2 (0+0+2+0) 32 (+1.20,1) +54,2 …9 Анастасия Кузьмина (Словакия) 11 (+42,0) 6 (2+1+3+0) 1 (24.22,1) +1.32,5 …25 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 31 (+1.24,0) 4 (1+0+2+1) 31 (+1.20,0) +2.30,8 …36 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 58 (+2.06,0) 6 (1+1+2+2) 3 (+13,8) +3.26,9 …39 Ирина Старых (Россия) 10 (+41,0) 6 (3+0+1+2) 40 (+1.50,8) +3.49,8 …42 Анастасия Морозова (Россия) 38 +1.31,0) 6 (2+0+2+2) 34 (+1.22,5) +4.02,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова-Перхт 29 (+1.48,9) 18 (+1.44,6) 25 (+2.35,7) 22 (+2.23,9) Старых 41 (+2.15,7) 37 (+2.28,7) 36 (+3.02,2) 39 (+3.44,0) Морозова 50 (+2.29,3) 39 (+2.34,0) 44 (+3.26,9) 42 (+3.52,8)

Общий зачет Кубка мира