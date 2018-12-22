Ветер против Вирер. Промах на последнем рубеже помешал итальянке взять золото

Женский пасьют в чешском Нове-Место принес победу той же девушке, которая стала лучшей и в спринте. Правда, для успеха норвежке Марте Олсбю потребовался финишный спурт в очной схватке с Доротеей Вирер.
Доротея Вирер перестала быть просто главной красавицей из мира биатлона. Она внезапно стала и главным фаворитом! Обаятельная итальянская сердцеедка, девушка из любого топ-списка самых сексуальных спортсменок планеты, в новом сезоне к началу третьего этапа возглавила общий зачет Кубка мира. Правда, визит в Нове-Место принес ей проблемы с желудком, приведшие к потере веса и общему плохому (тут мягко сказано!) самочувствию. Возможно, поэтому Вирер неважно выступила в спринте, оставшись только девятой (и все равно это место – лучше, чем у любой из нашей сборной).
Но день прошел и ночь прошла. В субботу все увидели другую Доротею!
Ветер – капризный, непредсказуемый, переменчивый – а временами очень сильный! – уже повлиял на итоги мужского пасьюта. И в женском тоже не остался незамеченным. Мазали все. Все, кроме Вирер. Которая, за счет быстрого хода и четкой, слаженной стрельбы, на заключительный круг ушла лидером. И лидером пришла на заключительный рубеж.
Только попытка быстро отстреляться и умчаться к победе обернулась провалом. Поспешное нажатие на спусковой крючок – и промах. Опять шквальный порыв! Опять флажки грозят сорваться со своих флагштоков под этим почти-ураганом! Догнали, встали рядом на изготовку прямые соперницы. Стартовавшая первой Марте Олсбю – в их числе. Долго целятся девушки. Но ловят момент – и отправляют пули на рандеву с мишенями. Доротея – без промахов. Норвежка же мажет разок.
Обе срываются одновременно. За ними – шведка Ханна Эберг. Один штрафной круг и дальше – круг обычный. Полноценный. Финальный. Который и определит победительницу!
Так было и в мужском пасьюте – тоже три лидера в одних секундах после последней стойки. Как и у мужчин, у женщин одна «отвалилась» – Эберг не выдержала темпа Олсбю с Вирер (но, правда, упиралась дольше, чем Бе-старший). Зато Доротея и Марте устроили финишный спурт! Перед последним поворотом итальянка выскакивает из-за спины норвежки. Пытается выдать финальный рывок. Но Олсбю все видит. Сама ускоряется. И сохраняет свое первое место.
Второе золото подряд!
А что россиянки? Увы, в отличие от мужского пасьюта, в женском для нас все обернулось не так радужно. Ветер – не ветер, но со стрельбой – не заладилось. Ирина Старых, стартуя 10-й, уже на первом рубеже допускает 3 промаха, отправляясь ближе к концу пелотона. И эта лежка подвела всех – даже Екатерину Юрлову, не закрывшую всего одну мишень и ставшую в итоге 25-й (лучшей из наших!). Анастасия Морозова тоже мажет два выстрела – и речь ведь только о конце первого круга. Дальше проблемы не исчезли. Пока Вирер с Олсбю блистали в битву за победу, российские биатлонистки прозябали в группе середняков. Да так там и остались. 16 промахов на троих – тут не до шуток!
Похоже, тренерскому штабу есть, над чем подумать.
Нове-Место (Чехия). Кубок мира. 3-й этап
Женщины. Гонка преследования, 10 км
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Марте Олсбю (Норвегия)
1 (-5,0)
2 (0+0+1+1)
14 (+53,3)
29.53,5
2
Доротея Вирер (Италия)
9 (+38,0)
1 (0+0+0+1)
6 (+28,9)
+0,2
3
Ханна Эберг (Швеция)
6 (+31,0)
1 (0+0+0+1)
8 (+44,1)
+4,7
4
Лиза Виттоцци (Италия)
18 (+59,0)
1 (1+0+0+0)
11 (+50,1)
+53,9
5
Лаура Дальмайер (Германия)
2 (+5,0)
2 (0+0+2+0)
32 (+1.20,1)
+54,2
…9
Анастасия Кузьмина (Словакия)
11 (+42,0)
6 (2+1+3+0)
1 (24.22,1)
+1.32,5
…25
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
31 (+1.24,0)
4 (1+0+2+1)
31 (+1.20,0)
+2.30,8
…36
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
58 (+2.06,0)
6 (1+1+2+2)
3 (+13,8)
+3.26,9
…39
Ирина Старых (Россия)
10 (+41,0)
6 (3+0+1+2)
40 (+1.50,8)
+3.49,8
…42
Анастасия Морозова (Россия)
38 +1.31,0)
6 (2+0+2+2)
34 (+1.22,5)
+4.02,7
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Юрлова-Перхт
29 (+1.48,9)
18 (+1.44,6)
25 (+2.35,7)
22 (+2.23,9)
Старых
41 (+2.15,7)
37 (+2.28,7)
36 (+3.02,2)
39 (+3.44,0)
Морозова
50 (+2.29,3)
39 (+2.34,0)
44 (+3.26,9)
42 (+3.52,8)
Общий зачет Кубка мира
1
Доротея Вирер (Италия)
338
2
Паулина Фиалкова (Словакия)
291
3
Лиза Виттоцци (Италия)
268
4
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
250
5
Моника Хойниш (Польша)
213
…8
Ирина Старых (Россия)
191
…11
Анастасия Кузьмина (Словакия)
177
…18
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)