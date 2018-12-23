Хочу кататься, не хочу отбираться. Биатлонисты в сборной быстро переобулись

Биатлон 23 декабря 2018 18:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Этап Кубка мира в Нове-Место запомнился не только тремя подиумами мужской команды, но и открытым недовольством спортсменов критериями отбора, которые были приняты ранней осенью и всех раньше устраивали.

Синица в руках или журавль в небе?

Треть скоротечного биатлонного сезона уже позади. Пятеро биатлонистов могут со спокойной душой отдыхать и переводить дух. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых выполнили условие попадания в топ-25 общего зачете и отобрались на январские этапы. Тренеры могут дать также по одной Wild Сard на свое усмотрение. У мужчин на нее претендует Дмитрий Малышко, занимающий 30-е место. У женщин - Евгения Павлова, из-за болезни пропустившая все три гонки в Нове-Место и отступившая на 26-е место и Валерия Васнецова.

Еще по три человека гарантировали себе участие в январских этапах Кубка IBU. Речь об Антоне Бабикова, Александре Поварницыне, Сергее Корастылеве, Светлане Мироновой, Анастасии Морозовой и Виктории Сливко. Перед ними сейчас стоит извечный выбор между синицей и журавлем. Отдохнуть и продолжить соревноваться во второй лиге, в надежде отобраться на чемпионат мира в последний момент или рискнуть и попытаться в ижевские морозы выполнить внутренние условия отбора и получить одно из двух вакантных мест в основной команде?

Переобулись за месяц

Такие условия существуют в сборной уже десятилетия. И раньше по три-четыре лучших спортсмена проходили отбор (причем условия были более жесткими топ-15 или топ-20), а остальные ехали в Ижевск, где выдерживали прессинг со стороны спортсменов из регионов. Бывало, что тренеры сборной не скрывали своих симпатий на рубеже и болели за кого-то из своих кандидатов, но просто так выпихнуть неугодных в обход правил все-таки не могли.

Новое руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым, который в свое время был в России списан на берег по возрасту, но потом всем все доказал в Белоруссии, еще на ноябрьском отборе решило жестко следовать правилам. Отсюда и непопадание в состав Максима Цветкова и Антона Бабикова, которым раньше было бы гарантировано кубковое место без отбора. Довольны были и сами спортсмены. Так Дмитрий Малышко год назад должен быть благодарен ижевскому отбору, благодаря которому он вернулся в команду, хотя на централизованную подготовку не попал. Маргарита Васильева рассказывала, как ей годами не удавалось пробиться в закрытый клуб сборной, а возможным это стало только с введением новых критериев.

Но вот прошел месяц в первой команде, и они решили, что так должно быть всегда. Малышко ставит тренерскому штабу ультиматум: дескать, в Ижевск я точно не поеду, а уж там они пусть решают, нужен ли я им на Кубке мира или нет. Васильева рассказывает о скучающем сыне и о том, что могли бы взять без отбора хотя бы на Кубок IBU. Но она в команде сейчас пятый номер и два спринта подряд не попала в топ-60. Не слишком ли большие требования для спортсменки без результата?

Да и Малышко, проведший за весь декабрь лишь две более-менее успешные гонки, не в той сейчас позиции, чтобы диктовать условия. В конце концов, никто не заставлял его рвать всех на ноябрьском отборе. Тот же Логинов выступил там на среднем уровне, а затем постепенно набирал форму и получит сейчас заслуженный отдых. Да и в декабре ничего не мешало выполнить нужное условие. Например, как сделал это Евгений Гараничев. После преследования он не стал жаловаться на жесткие правила, а просто выдал лучшую свою гонку за последние три года и вновь познал вкус медали. Этого как раз хватило, чтобы попасть в топ-25 безо всяких Wild Card.

Уроки жизни Хованцева

Строка "Опыт - сын ошибок трудных" остается актуальной и спустя 200 лет. Анатолию Хованцева его не занимать. На долгом тренерском пути он работал и с мужчинами, и с женщинами, и с русскими, и с иностранцами, и с капризными звездами и с непритязательными юнцами. Одна из его карьерных вех стоит особняком. В 2010-11 году Анатолий Николаевич возглавлял женскую сборную под руководством Сергея Кущенко. В те годы тогдашний исполнительный директор пошел на уникальный эксперимент и убрал должность старших тренеров. Все трое наставников были выравнены в правах, а подчинялись непосредственно главе штаба Владимиру Барнашову, который и проводил в жизнь политику шефа. Хованцев согласился на поражение себя в правах и вместо воплощение задуманного позволил себе навязать чужую волю. Так ряд спортсменок все-таки поехал на американские этапы вопреки воли тренера, других ему навязали в состав перед главным стартом, а итогом стал крах в эстафете и скандальное увольнение наставника, которого сделали крайним.

Сейчас у Анатолия Николаевича есть выбор. В его руках почти вся полнота власти в команде, но властью нужно уметь пользоваться. Можно пойти на поводу у ставших почти родными спортсменов и сделать одно-два, а затем и пяток исключений (они же не только об освобождении от отбора будут потом просить), а можно поставить перед фактом и указать на закон, единые для всех правила. Ведь те, которые сейчас в сибирских снегах готовятся к ижевскому отбору, тоже поражений в правах не заслужили.

В любом случае, пойдя на принцип тренер только завоюет больше авторитета и уважения, а в ином случае, он может выпустить вожжи из рук и наблюдать, как повозка, как и семь лет назад покатится под откос. Один из главных аргументов противников отбора - а как же целенаправленная подготовка к чемпионату мира? Нельзя же весь год держать форму. Дело только в том, что классный спортсмен и на спаде критерии выполнит, а посредственному и пик не поможет на чемпионате мира. В прошлом олимпийском сезоне в команде были созданы тепличные как никогда условия, но команда за весь сезон завоевала лишь на одну награду больше, чем сейчас в декабре. А пресловутым пиком формы видимо стала победа Цветкова в тюменском масс-старте.

Конечно, любая система отбора неидеальна. Но чтобы она работала эффективно нужно два условия: 1) безоговорочное ее выполнение 2) внесение корректив по итогам сезона. С последним могу дать СБР бесплатный совет прямо сейчас. Решать все двумя стартами в конце декабря, может быть, и не лучшая идея, но в таком случае можно было бы по итогам четырех лучших результатов из шести гонок декабрьских Кубков России отобрать по трое лучших спортсменов на Кубок IBU вместо трех худших, а в свою очередь двое худших на Кубке мира могли бы поменяться местами с двумя лучшими на Кубке IBU. Но спортивный принцип должен работать беспрекословно. Только так в российском биатлоне прекратятся разговоры о блате, продвижении своих и мариновании молодежи.