Антон, ты где? Или давай за сестрой – или не морочь нам голову

Биатлон 23 декабря 2018 19:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Последний в году этап КМ принес России три мужских медали: два серебра Александра Логинова – и бронзу Евгения Гараничева в воскресном масс-старте.

Тут по идее полагалось бы соврать, но я не буду. Стыдно. Почему и признаюсь: этап в Нове-Место смотрел краем глаза да через пень-колоду. В редких перерывах между фигурным катанием. Но все-таки смотрел, и даже кое-что заметил. Как, подозреваю, и вы.

Конечно, Логинов. Когда он на последнем круге гонки преследования начал догонять Бе, вся страна затаила дыхание. Какие там Загитова-Медведева-Трусова, вы что, с ума сошли?

Но не догнал он. Не догнал. Слишком силен этот проклятый норвежец. В отличие от родного брата, которого Логинов скушал, вообще толком не заметив. Примерно как Трусова и Щербакова – Медведеву с Загитовой. Ой, опять пардон. Извините ради бога…

Хотя вообще-то он не просто пытался. Он поначалу действительно догонял Бе! И это важнее всего, что может быть на спортивном свете. Логинов догонял того самого Бе, который накануне надменно морщил губу – опять, мол, этот русский «допер». Допер?! Ах ты болтунишка норвежская! А вот если тебя-бегунка прямо на трассе скушать – это будет как? Не застрелишься сразу?

Но не догнал его Логинов. Не скушал. Слишком тяжело. Но на второе место в кубке мира все-таки поднялся. Вместо Мартена Фуркада, который по ходу чешского уик-энда скакал с 43-й строчки рейтинга на пятую и куда-то обратно взад. А за Бе тем временем шел не Фуркад, а Логинов. Прочувствуйте замену. Хотя в пятницу и воскресенье Саша тоже наворотил черти-чего. Десять промахов как в копеечку!

Но вдруг ниоткуда вылез Гараничев, на котором и вы, и я поспешили поставить логичный вроде бы крест. Один неточный выстрел из 20 в преследовании – и ни одного в воскресно-бронзовом масс-старте! Ай да Женя, ай да молодца! Если бы еще не этот французский зануда Фийон-Майе, всякий раз обгонявший Гараничева обратно после своих (не гараничевских, а французских) промахов, вообще было бы три серебра из трех.

Хотя главное – все равно «на плюс»: теперь Логинов не один, вызревает команда. Эх, если бы еще и Шупулин, наконец, вернулся… Хотя он непонятно чего собирается – то ли возвращаться, то ли уходить. Заявился на рождественскую шоу-гонку в Гельзенкирзене, но потом якобы может что-то такое важное всем нам выплеснуть.

Важное кому? Логинову? Фуркаду? Бе? Боюсь, они не послушают, не до того им. Чего болтать-то, Антон?! Можешь еще бегать-стрелять – бегай. Не можешь – так и скажи. Нам будет жалко, а соперникам – приятно. Порадуй их, если тебе так уж хочется…

У женщин – наоборот, явное «движение вниз». Сдулся оптимизм от стартовых дебютанток. Да и Ирина Старых тоже потихоньку поползла на дно. Попав 70 выстрелов из 70 (включая спринт в Нове-Место), потом ляпнула за субботу-воскресенье десять промахов за две гонки и съехала с пятого места в общем зачете на 11-е. Уп-с. Хотя Катя Юрлова, напротив, ожила, помогает.

И еще порадовал забитый чешский стадион. Орали как ненормальные, хотя никаких чехов к медалям там не было и близко. Что ж, нет чехов – поддержим словаков. Точнее, словачек, взявших в сегодняшнем масс-старте и золото (сестра Шипулина Анастасия Кузьмина!), и серебро.

Анто-о-он, ты где? Смотри как сестричка-то твоя зажигает…