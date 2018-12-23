Сергей Чепиков: Никто не ожидал, что будет столько медалей - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 20:30Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Сергей Чепиков: Никто не ожидал, что будет столько медалей

    Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков – подвел итоги 3-го этапа Кубка мира, который завершился в Нове-Место.

    – Теперь уже можно говорить, что в нашей сборной появился новый лидер Александр Логинов?
    – Думаю, можно. Александр очень хорошо выступил в Нове-Место. И хорошо, что остальные ребята начали за ним подтягиваться, появилась взаимозаменяемость. Радует, что Женя Гараничев поддержал Сашу и всю нашу команду. И другие ребята, видно, борются азартно.

    – Ожидали, что на первых трех этапах будет столько медалей?
    – Думаю, никто не ожидал. Сейчас нужно продолжать планомерную подготовку, полностью довериться методике главного тренера Анатолия Хованцева. Хотелось бы пожелать ребятам хорошо подготовиться к посленовогодним этапам. Важно, чтобы никто не расслаблялся. Такое иногда происходит, когда спортсмены на Новый год отправляются по домам. Там родные, близкие, бытовые проблемы могут затянуть. Я бы порекомендовал ребятам встретить Новый год с родными, но на сборе. Если, конечно, такое возможно.

    – Тренерский штаб решил отпустить сборников по домам на праздник?
    – Я разговаривал с президентом федерации Владимиром Петровичем Драчевым. Кто-то просит разрешения на пару-тройку дней съездить домой, а кто-то хочет остаться на сборе.

    – Логинова некоторые уже окрестили – наш Фуркад. Что скажете?
    – Мне нравится подход Александра – он не тратит понапрасну эмоции. Сконцентрирован только на работе, его не выбивают из колеи все эти обвинения. Это очень хорошо: важна концентрация и даже, некоторый аскетичный образ жизни. Весь настрой, все мысли Саши только на результат. Это здорово.

    – Новогодний сбор пройдет в Австрии. Нет опасения, что местная полиция вновь нагрянет в расположение нашей сборной?
    – Думаю, этого не случиться. Хорошо поработали адвокаты, очень сильно помогли в урегулировании этой проблемы работники российского посольства в Вене. Надеюсь, все это закончилось.

    – А вдруг?
    – В таком случае остается надеться, что австрийские полицейские будут более деликатно себя вести, не наносить неожиданные визиты накануне очередного этапа Кубка мира. Ведь никто не прячется от полиции, все готовы сотрудничать.

    #кубок мира по биатлону#чепиков сергей#логинов александр#гараничев евгений
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