Шипулин уходит. Конец эпохи

Биатлон 24 декабря 2018 19:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Лучший биатлонист страны последних лет Антон Шипулин завершает карьеру. Рождественская гонка 29 декабря в Гельзенкирхене – и все.

Олимпийский чемпион Сочи-2014, который может скоро потерять это золото из-за международного расследования, где фигурирует другой член той команды – Евгений Устюгов.

Четыре года подряд в первой тройке общего зачета Кубка мира – и толком ни одного шанса зацепиться за в этом зачете лидерство. Сам-то силен, просто фуркады мешали. Еще более сильные.

Семь медалей чемпионатов мира – и ни одного личного золота. Только эстафетное, из Хохфильцена-2017, по следам которого нашу сборную вообще и Шипулина в частности с недавних пор допинг-расследует австрийская прокуратура.

Мастер финишного спурта – Антон Каспаров, как его называл нынешний №1 в мире Йоханнес Бе. Здоровенный парень с комплексом «последнего выстрела», так и не позволившего ему сделать последний шаг наверх. У кого только нет личных титулов ЧМ и ОИ, а у Шипулина – не было. И теперь, видимо, уже не будет. Он не стал эту тему добивать. Во вторник на пресс-конференции «пока-пока» нам всем скажет.

Наверное, австрийская история с недавнего этапа КМ тут все-таки сказалась. Думаю, не сказаться она просто не могла, хотя могу и ошибаться. И именно уход Шипулина дает основания полагать, что это «ж-ж-ж» из Австрии – неспроста, не полная пустышка. Иначе с чего бы уходить, о чем он открыто подумывал еще летом?

Нет, что-то изменилось в последние дни, совершенно точно изменилось. Уж слишком явно менялся тон текущих сбоку-комментариев. У всех: от «живьем зависящих» от процесса официальных руководителей СБР и сборной до ни за что толком не отвечающих ура-комментаторов с нашего ТВ.

Проблемы с сердцем? Готов «по стойке смирно» оговориться, что это, конечно, ого-го, и я на сто процентов верю, что они у Шипулина есть. Хотя знаю и другое: разных болячек у 31-летнего спортсмена полным-полно всегда. Найти причину тут вообще никогда не проблема – только выбирай.

Немного грустнее от того, что он закончит в Германии. Хотя – а где? России ведь запрещено принимать у себя крупные биатлонные старты неизвестно на сколько. Четыре года «бана» как минимум.

И сильный новый лидер у мужской сборной уже есть – Александр Логинов. Хотя до Шипулина ему пока еще… Ну, не то. Близко, но не то. Мощи не хватает. Так что давайте-ка мы с вами подольше запомним его золотой финиш в эстафете в Сочи. Когда мы все были у телевизоров одной ликующей страной.