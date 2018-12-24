С флагом впереди Фуркада: вспоминаем лучшие моменты карьеры Антона Шипулина

Биатлон 24 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На протяжении восьми сезонов 31-летний Шипулин выигрывал хотя бы одну гонку на Кубке мира. Лучше него – только трое: Бьорндален, Фуркад и Свенсен.

Звезда российского биатлона завтра объявит о завершении карьеры. Говорят, у олимпийского чемпиона проблемы с сердцем. «Советский спорт» решил вспомнить самые яркие моменты из жизни Антона Шипулина.

Семья

Антону с раннего детства было предопределено стать спортсменом. Будущий чемпион родился в семье мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону. Увидев винтовку у старшей сестры Анастасии, Антон загорелся мечтой стать профессиональным биатлонистом.

В будущем Антон и Анастасия не раз встречались на Кубках мира и чемпионатах. Шипулин в форме сборной России, Кузьмина – в словацкой экипировке. Вторая сестра Антона – Анна Маслова, которая младше его на пять минут, стала организатором биатлонных туров.

Первые успехи на профессиональном уровне

В дебютном для себя сезоне Кубка мира в начале 2009 года Шипулин занял в спринте лишь 72-е место. Первые подступы к призовым местам случились в конце сезона, когда он стал пятым в том же спринте. Первая победа на Кубке мира произошла в эстафете 17 января 2010 года, где он бежал вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Евгением Устюговым.

Первая индивидуальная победа Шипулина случилась в сезоне 2010/2011 в спринте на этапе в Антерсельве. На чемпионате мира 2013 года Антон завоевал единственные медали мужской сборной на том турнире: серебро и бронзу.

Олимпиады

Игры в Ванкувере принесли Шипулину орден «За заслуги перед Отечеством». Антон блестяще провел свой этап в эстафете, отстреляв на «ноль», помог сборной России стать бронзовым призером Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Сочи мужскую сборную России ждал величайший успех – золото в эстафете впервые спустя 34 года. Финиш Антона Шипулина, обогнавшего на последних метрах немца Симона Шемпа, навеки вписан в историю российского спорта. Эта олимпийская победа станет для Антона единственной в карьере.

На Игры-2018 в Пхенчхане Шипулин не был допущен по решению Международного олимпийского комитета. Организация так и не смогла дать точный ответ на вопрос, замешан ли россиянин в допинговом скандале. Сам Антон очень болезненно отреагировал на пропуск Олимпийских игр, заявляя, что никогда не употреблял запрещенные препараты.

Лучшие финиши

13.12.2015. Хохфильцен. Эстафета

Шипулин догнал норвежца Свенсена, отсиделся у него за спиной и на финише убежал в отрыв.

08.01.2015. Оберхоф. Эстафета

Антон опередил великого и ужасного Уле-Эйнара Бьорндалена.

18.02.2017. Хохфильцен. Чемпионат мира. Мужская эстафета

Шипулин финишировал с флагом, опередив француза Мартена Фуркада.

Конфликт с Фуркадом

Шипулин не раз сталкивался на трассе с французом Мартеном Фуркадом. Борьба на лыжне позже переросла в конфликт за ее пределами. Многолетний капитан мужской сборной России Шипулин встал горой за соотечественника Александра Логинова, по которому жестко прошелся Фуркад, припомним его дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Каждый член нашей команды – это одна большая дружная семья, наша дружная команда. И когда отношение к одному человеку не очень хорошее, а в данном случае к Логинову Александру от Мартена Фуркада, то я считаю, что это некрасиво по отношению ко всей команде», – произнес тогда на пресс-конференции Шипулин.

Позже спортсмены пожали друг другу руки, и, даже, публично демонстрировали дружелюбие. Фуркад, например, недавно благодарил Шипулина за поддержку в не очень удачный для него старт сезона.

Болезнь и пауза в карьере

После пропуска Олимпийских игра-2018 Шипулин решил взять паузу в карьере, объясняя свое решение инфекционным заболеванием – мононуклеозом.

Спортсмен долго томил своих болельщиков решением о продолжении карьеры. Шипулин дал слово, что сообщит о своем будущем перед началом текущего сезона, что он и сделал в октябре: «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел».

Тренерский штаб сборной России уже сообщал, что Антон Шипулин вместе с Екатериной Юрловой-Перхт побежит Рождественскую гонку 29 декабря на арене «Шальке» в Гельзенкирхене. Станет ли именно эта гонка последней в карьере лучшего российского биатлониста последнего десятилетия – мы узнаем уже во вторник.