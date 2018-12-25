«Нет смысла мучить себя дальше». Прощальная пресс-конференция Шипулина

Биатлон 25 декабря 2018 11:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Плохие новости для российского биатлона. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.

О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

- Думал, что такие динозавры, как я, уже никому неинтересны. Вы делаете большое дело, делаете нас ближе к болельщикам. Начнем с главной темы – с Рождественской гонки, которая пройдет 29 декабря. Мы будем выступать с Екатериной Юрловой.

Эта гонка будет последней гонкой в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя карьера заканчивается. Есть несколько причин – первая - прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду. Время и возраст подходили к тому, что мы могли удачно выступить. По ряду причин мы не поехали в Пхенчхан.

Прошло время, я отдохнул восстановился, были проблемы со здоровьем. Спасибо моим друзьям, которые пришли меня поддержать. Сначала я принял решение продолжать выступать. Но, к сожалению, из-за последней ситуации с австрийской полицией, которая начала нас безосновательно в чем-то обвинять, у меня окончательно опустились руки. Думаю, это не окончательная ситуация. После этого я буквально три дня не выходил из комнаты. Пытался как-то себя отвлечь, развеять, но не получалось. Брал листочек, писал плюсы и минуты, расставлял приоритеты. Прилетев в Екатеринбург и пообщавшись с семьей, я принял решение, что на этом моя профессиональная карьера заканчивается. Мучить себя, семью, болельщиков больше нет смысла.

Нет уже той мотивации, как у 25-летнего, чтобы несмотря ни на что идти вперед. Опять же, есть проблемы со здоровьем. За последние три месяца я переболел вирусными заболеваниями. Вкупе все эти проблемы повлияли на мое решение.

Хочу поблагодарить всех, кто был вместе со мной – тренеров, друзей, болельщиков.

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Я счастлив, что у меня получится отпраздновать Новый год в России. Больше десяти лет у меня не было такой возможности. Отпраздную юбилей отца, ему 60 лет исполнится. Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы устроить праздник моей семье. После праздников буду думать о своем будущем. Сейчас хочется отдохнуть. Решение принял не так давно, поэтому мысли о том, что буду делать дальше, размыты.

О НОВОЙ КОМАНДЕ СБР

- Пришла новая команда в СБР. Я пока не могу понять, насколько они хорошо или плохо работают, мы мало соприкасались. Я буду помогать нашим ребятам, мы постоянно переписываемся. Общаемся с Димой Малышко, Александром Логиновым. Я рад, что команда очень сильно прогрессировала по сравнению с прошлыми годами. Думаю, что победы впереди. Команда ведет себя очень слаженно. Хочу пожелать всем удачи.

О ПРОБЛЕМАХ С СЕРДЦЕМ

- Очень много домыслов по поводу меня. Да, какие-то определенные проблемы были у меня, в том числе и с сердцем но я справился. Но причина завершения карьеры в другом.

О ЗАЯВЛЕНИИ КУЗЬМИНОЙ О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

- Настя еще не сказала своего последнего слова в спорте. Ее заявления – эмоции. Она очень сильно переживает из-за меня. Мы виделись после Хохфильцена, общались больше часа. Рад, что после всего этого они были на моей стороне. Именно на таких эмоциях надо завершать карьеру. Мы с Настей как родители расставляем приоритеты. У нас всегда была семья на первом месте. Настя посвятила очень много времени спорту, ее сын Елисей был обделен вниманием. У нее есть почти все титулы, о которых только может мечтать профессиональный спортсмен, плюс возраст, который все осложняет. Те люди, которые имеют семью и маленьких детей, понимают меня и Настю. Мы многим жертвуем. Мы не видим первых шагов своих детей, не слышим первых слов. И это очень тяжело осознать. Жертвуя семейными отношениями, ты понимаешь, что ставишь слишком многое на кон ради спортивных результатов.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ В СПОРТЕ?

- В спорте я поставил точку. У меня была стать мечта стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в личных гонках. Но потенциал мой не реализовался. Спорт – это лишь небольшой путь для дальнейшей жизни. Дальше меня ждут новые свершения и новые открытия, которыми я буду доволен.

О РЕАКЦИИ ДРУЗЕЙ

- Друзья на меня сильно обижаются. Я никому не говорил, не хотелось, чтобы информация просочилась. Хотелось сделать не эксклюзивное интервью, а собрать всех в одном месте, чтобы сделать большое заявление. Советовался больше с семьей. 95 процентов были за то, чтобы я продолжал. Но с такой политической обстановкой в мировом в спорте я не смогу добиться значимых результатов. Я расставил приоритеты и понял, что лучше уйти сейчас и не занимать место молодых ребят.

В период, когда я принимал решение продолжить карьеру, родители поддерживали меня в любой ситуации. Друзья тоже хотели. Болельщики, которые писали, звонили, мотивировали. Сейчас пришло молодое поколение, которое может показывать высокие результаты. Мы будем болеть за них.

О РЕШЕНИИ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА

- Я уже много об этом думал. На протяжении полугода, которые я был дома с семьей, я всегда ждал тот момент, когда мне очень сильно захочется бегать и выступать. Такого не случилось. Взял друга Александра Легкова на сбор, он убедил меня продолжать. Но не словами, а делом – через тренировки.

Я понимал, что должно быть такое желание, каким оно было четыре года назад. С моим тренером Андреем Крючковым мы обсуждали это. Что нет такого желания, как раньше, когда я выходил на каждую тренировку с горящими глазами. Сейчас я каждый день думаю не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей. Спорт стал очень грязным. Если раньше была какая-то мечта, ты верил в чистоту спорта и чистые намерения людей. Я думал, что спорт и политика – разные вещи, что у нас есть возможность показывать, насколько мы сильны. Сейчас есть двойные стандарты, поэтому не хочется унижаться, терпеть обвинения и идти дальше.

О САМОМ ЯРКОМ МОМЕНТЕ В КАРЬЕРЕ

- Самый яркий момент – Олимпиада в Сочи. Эстафетная медаль, которой радовалась вся страна. Под конец Игр мы начали приносить отличные результаты, что в биатлоне, что в лыжных гонках. Хоть у меня и была мечта выиграть личное золото. Но медаль в эстафете – она специфичная. Дает гордость за всю команду. Мы были на родной территории в окружении своих болельщиков, родных и близких.

ПРОДОЛЖИТ ЛИ БЕГАТЬ НА ЛЫЖАХ?

- Я думал о том, чтобы бегать марафоны. Я не брошу лыжи в угол, не заставлю их пылиться. Буду кататься, тренироваться, не буду выходить резко из спорта. Из-за этого могут начаться еще большие проблемы со здоровьем. Возможно побегу марафон «Европа-Азия», поучаствую в качестве любителя на «Лыжне России».

О БЕГСТВЕ ОТ ПРОБЛЕМ

- Я не бегу от проблем. Всегда говорил, что я чистый спортсмен. Много раз говорил с Фуркадом и объяснял какая политическая обстановка, какое давление на нас оказывается. В какой-то мере он понимает.

Если есть какие-то доказательства у WADA, то их можно рассматривать. Но когда приходит полиция и заявляет, что ты нарушил антидопинговые правила по свидетельствам человека, сидящего в Америке, ты понимаешь, что это провокация. Я бегу от этого. Это не дает мне сосредоточиться на гонках, соревнованиях, на том, что я любил делать. Каждый из вас сталкивался с работой, которую не любишь. Сейчас биатлон для меня превратился именно в такую работу.

О ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ

- Тренером быть не хочу. Наездился за это время прилично. Думаю, что косвенно буду связан со спортом. Возможно, буду сотрудничать с федерацией, буду давать советы ребятам, но конкретно о чем-то говорить не могу.

О РАННЕМ ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

- Бьорндален – уникальный человек. Таких немного. Единицы тех, кто добегал до сорока. Приходит на ум только три фамилии, одна из них – Чепиков. Каждый сам решает, когда уходить. У кого-то проблемы с психологией, у кого-то с мотивацией. Нет идеального времени для окончания карьеры. Я определил себе такую дату. Невольно, конечно, но так получается, что в августе мне будет 32 года и пора заканчивать. Каждый спортсмен выбирает для себя свою судьбу. Бьорндален – молодец. Он доказал всем, что в любом возрасте можно выигрывать главные старты в таком возрасте. Хочется узнать у них причину такого спортивного долголетия.

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ В МОСКВУ

- В Москву я не хочу переезжать. Не хочется проводить полжизни в дороге.

О ВЫСТУПЛЕНИИ НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКЕ

- Надеюсь финишировать с флагом и с большим отрывом. Но это биатлон, здесь может быть всякое. Я не в самой хорошей форме нахожусь. Пока о каких-то акциях не думаю. Я просто постараюсь получить удовольствие. Там не только я прощаюсь. Еще Бьорндален с Дашей Домрачевой.

Для меня было большим вопросом – стоит ли красть им праздник. Но для честь – закончить вместе с ними.

О РОЛИ БОЛЕЛЬЩИКА

- Думаю, что офицеры WADA и после окончания карьеры будут ко мне приезжать, я же буду в пуле тестирования. Я уже наблюдал за ребятами со стороны зрителя, тренерской позиции. Как они стреляют, идут по трассе, начал подмечать моменты в технике. Когда ты бегаешь, то нет времени разбираться в мелочах. А ведь это очень интересно. Жена не даст соврать, когда последний раз смотрел биатлон, купил попкорн и смотрел как блокбастер. Прыгал, радовался, болел. Понял, что болеть за биатлон – это классно.

О ВОЗМОЖНОСТИ ЛИШИТЬСЯ ЗОЛОТА СОЧИ

- Конечно, следим за ситуацией с медалью, обсуждаем с ребятами. Надеюсь, что с пробами Евгения Устюгова все чисто. Я пытался выходить с ним на связь. Это были общие слова. Я обо всем узнаю из интернета. Никакой инсайдерской информации у меня нет. Надеюсь, что мы останемся с медалью.