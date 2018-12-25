Николай Круглов: Антон – боец. Но сейчас в спорте слишком много политики и интриг

Биатлон 25 декабря 2018 19:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» прокомментировал решение Антона Шипулина завершить карьеру.

«РЕШЕНИЕ ШИПУЛИНА ЛОГИЧНО»

- Для вас решение Антона Шипулина завершить карьеру стало неожиданностью или вы понимали, что постепенно все к этому идет?

- О том, что Антон принял такое решение, я узнал только сегодня ночью. Понятно, что рано или поздно это должно было случиться. Могу лишь сказать, что как бы то ни было, мы должны принять это решение. Та аргументация, которую привел Антон, на мой взгляд, убедительна и заслуживает уважения.

К сожалению, сегодня в спорте действительно слишком много политики и интриг. На мой взгляд, спортсмены должны выходить на старт, бороться на дистанции и радовать своих болельщиков, а не заниматься постоянным доказыванием своей непричастности к различного рода сомнительным историям. В этом смысле я понимаю Антона, который, похоже, от всего этого просто устал. Когда на чаше весов, с одной стороны, продолжение спортивной карьеры в условиях полной неопределенности относительно возможности участия в крупнейших международных стартах, а на другой - семья, ребенок и собственное здоровье, принятое Антоном решение, выглядит вполне логичным.

- Перед этим Антон полгода не тренировался. Насколько реально после такого перерыва восстановить кондиции? Стоило ли ему вообще пытаться возобновлять карьеру?

- Я не вижу в этом ничего критичного. Он сделал перерыв после олимпийского сезона. И, наверное, эта пауза была необходима, чтобы сформировать новую систему координат, расставить приоритеты, определить новые задачи. Когда он принял решение продолжить карьеру, мы все были несказанно этому рады.

Я знаю Антона далеко не первый год. По сути, он один из немногих действующих российских биатлонистов, с кем мне довелось выступать. Я знаю, какой Шипулин боец! Как он умеет делать через «не могу», когда никто не верит, ничего не получается. Лично я не сомневался, что у него все сложится.

Но в сегодняшней ситуации, найти в себе силы и мотивацию достаточно сложно.

- Все ребята в команде говорили, что настоящий лидер команды – Шипулин и все его ждали на трассе. Это решение Антона может сказаться на уверенности российских биатлонистов, которые вдохновлялись его успехами?

- Я думаю, что ребята продолжат вдохновляться его достижениями. Антон золотыми буквами вписал свое имя в историю российского биатлона и мирового спорта. Конечно, можно сказать, что с его уходом заканчивается целая эпоха. Мы с сожалением вынуждены это констатировать.

Но смена поколений – это неизбежная ситуация для любого вида спорта. Рано или поздно это всегда происходит. Нужно с пониманием к этому относиться. Антон принял такое решение, а ребятам, тому же Саше Логинову, придется теперь подхватить бремя лидерства и нести его на своих плечах.

У нашей команды сейчас есть хорошие результаты – подиумы Логинова, бронза Евгения Гараничева в последнем масс-старте перед Новым годом. Я с оптимизмом смотрю в будущее. У нас определенно будут новые победы и новые имена.

«НАС ОБВИНЯЮТ, НО НИКАК НЕ АРГУМЕНТИРУЮТ»

- Антон выразил уверенность, что давление на российский биатлон продолжится. Что вы думаете об этом?

- На мой взгляд, совершенно невозможно прогнозировать развитие этой истории. Взять хотя бы отстранение наших спортсменов, в том числе и Антона, от участия в Олимпийских играх 2018. Судите сами, тогда были лишь подозрения. Прошел почти год, но мы так и не услышали весомых аргументов в обоснование того решения. Нет ни деталей, ни подробностей, не говоря уже о том, что и никаких конкретных обвинений так и не было предъявлено. Сегодня эпопея продолжается.

- Приезд австрийской полиции в расположение сборной можно расценить как продолжение.

- Да, мы видим, что ситуация развивается в том же ключе. Мы снова слышим беспочвенные подозрения в адрес российских биатлонистов, которые формируют соответствующий информационный фон. По-прежнему, никаких фактов, подтверждающих чью-то вину, не представлено. Все это выглядит как хорошо спланированная и кем-то управляемая акция, с целью дискредитировать российских спортсменов.

- Как оцените жесткую риторику по отношению к нашему биатлону?

- Если брать Международный союз биатлонистов (IBU), то совершенно не понятно, почему сегодня от официальных лиц организации мы периодически слышим ничем не подкрепленные обвинения в адрес российских спортсменов. Есть факты – предъявите. Нет фактов, тогда почему вы позволяете себе такие высказывания?

Достаточно вспомнить того же Иржи Гамзу. Или комментарии американки Клэр Игэн, которая сегодня возглавляет комитет спортсменов IBU. При этом официальная позиция, озвученная пресс-атташе организации, говорит о том, что на сегодняшний день у IBU нет ни малейших оснований для применения санкций в отношении атлетов из России. Все это выглядит, как минимум, странным.

- Руководство IBU может на это повлиять?

- На мой взгляд, президент IBU Олле Далин должен взять под личный контроль данную ситуацию. Если есть, что предъявить российскому биатлону, пожалуйста, озвучьте претензии и давайте открыто разбираться в этих вопросах. Если реальных фактов нарушений со стороны российских спортсменов не установлено, то необходимо исключить комментарии подобного рода.

Если сегодня каждый, имеющий отношение к биатлону специалист, будет выдвигать необоснованные претензии в адрес кого бы то ни было, то начнется полный хаос. Это недопустимо. Уверен, тут есть над чем поработать