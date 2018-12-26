Веселый Слепов, папина дочка и бойкот Цветкова. Мороз биатлону – не помеха

Биатлон 26 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

В первый день «Ижевской винтовки» самый бодрый биатлонист России полон сил и желания снова отобраться в сборную, а дочь известного тренера сделала первый большой шаг к успеху. Максим Цветков по-прежнему замкнут в себе и проигнорировал не только журналистов, но и собственное награждение.

Каким ты был, таким ты и остался...

В Ижевске стартовала предъюбилейная 49-я «Ижевская винтовка», традиционный всероссийский отбор на международные старты, уже давно ставший легендарным. На построенный еще в 70-е годы комплекс меня подвез Евгений Редькин – победитель «Ижевки-92» – ставшей для него пропуском, как вскоре выяснилось, на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.

– Ижевск сильно изменился? – спрашиваю олимпийского чемпиона Альбервиля, а ныне главного тренера биатлонной команды Югры Евгения Редькина.

– В чем-то изменился, а в чем-то остался прежним. Конечно, город оброс новыми микрорайонами, торговыми центрами, но в целом его облик составляют все те же неброские здания, что и в то время. Тогда соревнования из-за погодных условий в декабре отменили и перенесли на январь, поэтому многие считают, что я выиграл в 1991 году, а на самом деле в 1992-м.

Сам комплекс тоже особо не изменился. В центре старое здание, напоминающее скворечник, которое служит и судейской, и пресс-центром, и офисом. Народ быстро забегает туда погреться и попить чаю сразу после соревнований, ведь на улице приличный морозец, который, по словам Маргариты Васильевой, ощущается на минус 15 градусов. Но отбор есть отбор, а за почти 50-летнюю историю «Ижевки» соревноваться приходилось и не в таких условиях. Бывали и отмены стартов, когда градус термометра реально опускался ниже минус двадцати.

Папина забота помогла победить

В женскую гонку заявилось сразу несколько спортсменок с опытом выступлений в Кубке мира, среди которых выделялись Маргарита Васильева и Светлана Миронова. Последняя гарантировала себе место на Кубке IBU, но решила пойти ва-банк. Азарт индивидуальной гонки захлестнул ее с первых метров и вместе с привычно лучшим ходом она набрала коллекцию убитых воробьев. Шесть минут штрафа стали для нее непосильным грузом в борьбе с более точными соперницами.

У Васильевой получилось лучше. Пара промахов на «стойке» при таком морозе и ветре не самый плохой результат. Сама спортсменка призналась, что из-за холодного ветра порой с трудом могла рассмотреть мишени. К хорошему привыкаешь быстро, и всего за месяц ветеран всероссийских стартов (а эта «Ижевка» для Васильевой уже шестая) стала чувствовать себя в Европе гораздо лучше чем дома. До подиума она все же добралась, но уступила другой спортсменке из Красноярска Наталье Гербуловой.

«Конечно, мне очень психологически помог папа (известный тренер по стрельбе Андрей Гербулов, – прим. ред.), – рассказала после финиша Гербулова. – Я живу с ним, снимаем квартиру в самом Ижевске. Даже просто, когда он разговаривает со мной, спокойнее становится на душе, ведь я два месяца не была дома».

Кроме того свой прогресс в скорости 23-летняя биатлонистка объяснила продуктивной работой с Андреем Падиным, у которого в прошлом сезоне с мужской командой работа не сложилась.

Не нужен нам берег молдавский?

Мужчинам предстояло выяснять отношение в спринте. После обеда ветер в Ижевске стих и безупречной стрельбой смогли похвастать многие, в том числе и никогда ей не славившийся Алексей Слепов. Петербуржец не всегда хорош в международных соревнованиях, зато на внутренние отборы умеет настраиваться как на последний бой. Пока его соперники жаловались на трудности переезда, Алексей успел заскочить домой во Владимир, накопить энергию за два дня без тренировок и с новыми силами порвать всех в спринте. «Надеюсь, система отбора выберет правильных спортсменов», – пошутил Слепов относительно своих перспектив вернуться на Кубок мира.

Как и у женщин, в этой гонке тоже все закончилось дублем, только вместо красноярских биатлонисток первые две ступени пьедестала заняли питерцы. Компанию Слепову составил Павел Магазеев, который за свою богатую биатлонную жизнь успел выиграть эстафету с Антоном Шипулиным на первенстве мира среди юниоров, на три года завершить карьеру, поработать тренером и полицейским, вернуться и подать документы на молдавское гражданство. Пока молдоване мечтают о многообещающем новичке, он вполне может выполнить условия отбора на международные старты и тогда встанет перед выбором: гарантированное участие в Кубке мира со следующего сезона или шанс проявить себя в сборной России уже в сезоне этом.

Совсем грустно выглядел в гонке Алексей Волков. Самый титулованный российский биатлонист стрелял привычно точно, но ходом проиграл лидеру почти полторы минуты и едва пробился во второй десяток. Еще недавно такой результат был для него нормальным в Кубке мира, но в этом сезоне Алексей не похож сам на себя. Такими темпами он может стать для него и последним в карьере.

«Это неуважение к самому себе»

Максим Цветков очевидно свои неудачи переживает достаточно глубоко. Он полностью ограничил общение с прессой, не раз отказывался от интервью, а в этот раз, даже попав на пьедестал, молча прошел сквозь микст-зону, а позже проигнорировал и официальную церемонию награждения, хотя его объявляли несколько раз. Говорят, что Максим думал, что награждение состоится вечером, а потому отправился кушать, а по другим данным поехал на закатку, но выглядело это некрасиво и по отношению к зрителям, и по отношению к соперникам.

«Цветков не уважает себя. За это нужно наказывать», – высказал свое веское и однозначное мнение патриарх судейства Вадим Мелихов, человек, для которого дисциплина никогда не была пустым словом. Хочется верит, что это не было организованным демаршем со стороны Цветкова, а стало просто недоразумением. Чем для Габриэлы Коукаловой закончился отказ пожать руку тогдашнему президенту IBU Андерсу Бессебергу на награждении все помнят.

Кубок России. Ижевск

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Наталья Гербулова (Красноярский кр.) — 48.34,5

2. Маргарита Васильева (Красноярский кр.) +19,4 (2)

3. Лариса Куклина (ЯНАО) +44,3 (2)

4. Ирина Казакевич (Свердловская обл.) +1.18,7 (2)

5. Анна Никулина (Новосибирская обл.) +1.20,2 (2)

6. Елизавета Каплина (ХМАО) +1.43,7

7. Тамара Воронина (Свердловская обл.) +1.45,7

8. Анастасия Калина (Псковская обл.) +2.12,2 (1)

9. Светлана Бочкарева (Красноярский кр.) +3.11,1 (2)

10. Елена Чиркова (Красноярский кр. — Тюменская обл.) +3.18,4 (1)

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 27.38,8

2. Павел Магазеев (Санкт-Петербург) +13,3 (1)

3. Максим Цветков (Москва) +13,7 (0)

4. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +18,1 (0)

5. Алексей Корнев (ХМАО) +24,4 (0)

6. Семен Сучилов (ХМАО) +29,0 (2)

7. Максим Буртасов (Новосибирская обл.) +30,2 (0)

8. Алексей Петров (Башкортостан) +40,5 (1)

9. Дмитрий Иванов (ХМАО) +42,1 (1)

10. Роман Сурнев (Ульяновская обл.) +58,7 (2)