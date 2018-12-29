Цветков вернулся на коне. В сборной еще две дебютантки

Биатлон 29 декабря 2018 17:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

По итогам «Ижевской винтовки» был сформирован состав биатлонной сборной на январские соревнования. Вновь не обошлось без сюрпризов.

Математика и логика

В заключительный день "Ижевской винтовки" должен был определиться окончательный состав сборной России на Кубке мира и Кубке IBU. Казалось бы определить их дело простой арифметики. В зачет соревнований идут все три гонки и достаточно просто сложить очки. Однако помимо наших внутренних правил отбора есть квалификационные правила IBU, согласно которым далеко не каждый желающий может выступать в Кубке мира.

По правилам сезон делится на три триместра (1-3, 4-6 и 7-9 этапы Кубков мира и IBU), а получить квалификацию можно в одном из последних двух. То есть для выступления на январских этапах нужно выполнить норматив в декабре или марте прошлого сезона. Необходимый критерий отбора высчитывается по довольно сложной формуле. Описывать ее нет смысла, но достаточно заметить, что если спортсмен проиграет победителю спринта или индивидуальной гонки не больше 10 процентов на Кубке мира и не больше 7 процентов на Кубке IBU он это условие выполнит.

Таким образом у Максима Цветкова (хоть он и не выступал в декабре на международных стартах), Алексея Слепова и Семена Сучилова квалификация есть, а у Павла Магазеева и Вадима Филимонова - нет. Таким -образом если они бы и набрали больше всех очков на отборе, все равно в январе им нужно пробежать хотя бы одну гонку в Кубке IBU, чтобы можно было стартовать в Кубке мира. Сомнений в том, что ведущие российские биатлонисты без проблем выполнят квалификацию нет ни у кого, но если при этом они проиграют другим россиянам в Кубке IBU, стоит ли их поднимать наверх. Поэтому любая даже самая простая математика должна прежде всего дружить с логикой.

Цветков снял все вопросы

Программу заключительного дня открывали мужчины, которым приходилось выявлять сильнейшего в индивидуальной гонке. Даже два спринта показали, что все за день может перевернуться с ног на голову, а уж в биатлонной классике, известной своей непредсказуемостью можно было ждать все, что угодно. Дополнительный интерес к гонке придавал тот факт, что ее победитель становился первым чемпионом России в этом сезоне.

Один из претендентов на попадание в состав Павел Магазеев сошел после трех огневых рубежей. Две предыдущие напряженные гонки начали сказываться. Бойфренд Светланы Мироновой Евгений Оськин закончил гонку уже после двух промахов на "лежке". Тот в гонке задавали привычные фавориты Семен Сучилов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Алексей Слепов решил изменить привычной тактике и бежать и стрелять максимально быстро. Это позволило ему показать лучшее время без учета промахов, но четыре минуты штрафа потащили его далеко вниз и не позволили отобраться.

Мог показать лучший результат и Никита Поршнев, который уверенно рисовал нули на трех рубежах подряд, но два промаха на заключительной стойке перечеркнули его усилия. Интрига в гонке сохранялась до последнего круга, на котором Семена Сучилова, Юрия Шопина и Максима Цветкова разделяли считанные секунды. Цветков сохранял хорошую скорость до самого финиша, но так и не сумел подвинуть Сучилова, а Шопин, не выдержав темпа соперников, довольствовался бронзой. Так сложилось, что по сумме очков Сучилов и Цветков отобрались на Кубок мира, а единственную wild card тренеры решили отдать Дмитрию Малышко.

Состав команды на Кубок IBU будет оглашен завтра. В нем наверняка окажутся Антон Бабиков, Александр Поварницын и Сергей Корастылев, а также победитель одной из гонок на Кубке IBU Вадим Филимонов. Тренерским решением в состав будет включен Эдуард Латыпов, а под вопросом остается попадание в команду Павла Магазеева. Так как он находится в стадии оформления молдавского гражданства и сам попросил его отпустить, вероятно он не войдет в итоговую заявку. Поэтому окончательное решение завтра примет правление СБР.

Васильевой снова не хватило чуть-чуть

В женской гонке больше всего было жаль Маргариту Васильеву. После успешных двух первых стартов, она провалилась на рубеже, и три промаха потянули ее на дно в очковой гонке с Натальей Гербуловой и Ларисой Куклиной. Они и сегодня добрались до пьедестала, хотя Светлана Миронова с фантастической скоростью подвинула их на последнем круге. Эта победа ей не дала ничего, так как место в Кубке IBU и так было у Мироновой в кармане, а для большего ей не хватило очков в первых гонках.

Зато у нас будет еще две абсолютных дебютантки Кубка мира. 23-летняя Наталья Гербулова, дочь многолетнего наставника сборной России Андрея Гербулова. К гонкам в Ижевске отец готовил ее лично, поселил в комфортных условиях, а после стартов увез домой в Пермь. Куклина весной могла пополнить состав сборной Белоруссии, но решила использовать последний шанс у себя на родине. Поучаствовать в ноябрьских стартах ей помешала болезнь, а сейчас Лариса добралась до долгожданного дебюта... в 28 лет!

Тренеры могли бы взять Васильеву седьмой участницей хотя бы для того, чтобы в команде была ротация и можно было кому-то отдохнуть и иметь подстраховку на случай внезапной болезни, как это произошло с Павловой. Зато на Кубке IBU теперь не протолкнуться сразу восьмерым спортсменкам. К сформированной по спортивному принципу семерке Анатолий Хованцев и Виталий Норицын решили добавить Ульяну Кайшеву, которая уже второй раз за сезон получила wild card. Решение было воспринято неоднозначно, а многие тренеры открыто выразили несогласие. Впрочем, стоит отметить, что Кайшева ничью вакансию не заняла. В состав вошла дополнительным участником, и если не оправдает авансов и в январе, отправится докатывать сезон в России.