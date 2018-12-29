Бьорндален дождался подарка, Шипулин – нет. Оба провели последнюю гонку в карьере

Биатлон 29 декабря 2018 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Рождественская гонка в Гельзенкирхене закончилась победой Доротеи Вирер и Лукаса Хофера, но запомнится все же не этим. Именно этот старт стал заключительным в карьере сразу нескольких великих спортсменов. А именно – для Уле-Эйнара Бьорндалена, Дарьи Домрачевой и нашего Антона Шипулина.

ОСОБЫЙ СТАРТ В ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНЕ

Все – олимпийские чемпионы. Все – чемпионы мира. Все – абсолютно разного возраста. Шипулину – 31 год. Домрачевой – 32. Бьорндалену – все 44! У них были блестящие карьеры. Но все когда-нибудь подходит к концу. Легендарный норвежец не выступал почти год – с того момента, как понял, что не проходит отбор на Игры в Пхенчхане. Дарья – после окончания прошлого сезона. Так же, как и Антон.

Мы ждали, что Шипулин вернется на январских этапах. Но вместо этого неделю назад он созвал в Москве пресс-конференцию и объявил о том, что гонка в Гельзенкирхене станет для него последней. Именно та Рождественская гонка, которую он когда-то выигрывал – еще до первых значимых побед, за пару лет до главного золота в жизни – олимпийского золота Сочи. Могли мы ждать, что Антон громко хлопнет дверью? Еще бы! Конечно! Был ли принципиально важным результат? Если честно – навряд ли.

Масс-старт и пасьют в Гельзенкирхене – типичное шоу. Нестандартные правила, праздничный антураж… Конечно, здесь есть призовые – 23 000 евро за первое место. Конечно, спортсмены всегда борются лишь за победу, неважно – официальный старт или нет. Это у них в крови! Но, все-таки, цена медали тут не так высока. И сам момент участия важнее пьедестала почета.

Наверное, поэтому нам нет смысла расстраиваться, что Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт остались только седьмыми. Конкретно в этот вечер их финальная позиция особого значения не имела. Важнее было другое – последний раз мы наблюдали за Антоном на лыжне и рубежах. И это было грустно…

«ВЕЛ СЕБЯ, КАК ЮНИОРЧИК»

– Устал очень сильно. Не могу отдышаться! – улыбался Шипулин в эфире «Матч ТВ» после масс-старта. – Чувствуется, что ни одной скоростной, ни контрольной тренировок не было, соревнований тоже. Очень тяжело дается гонка. Сегодня прямо как юниорчик себя вел – и на стрельбе, и ходом. На первом круге сел за Симоном Шемпом. Думал, быстро его «приберу». Но в итоге это стало ошибкой. Я в этом темпе просто нахлебался и дальше все пошло не так, как надо. Что ж, глупенький я сегодня. Глупенький!

И тут же добавил:

– Конечно, с девятого-то места и с таким отставанием в пасьюте будет непросто. Но, надеюсь, наши зрители не сильно нас матерят. Хотя я бы матерился на их месте! Что ж, прошу прощения. Не получите вы сегодня удовольствия от нашего выступления. Но получайте его от самой гонки.

Антон был прав – исправить ситуацию в преследовании у них с Юрловой-Перхт не вышло. Правда, на пару позиций поднялись – в итоге стали седьмыми. Впрочем, это так важно?

– Когда Антон сказал «Все», я едва не расплакалась! – призналась Екатерина. – Но я очень хотела провести с ним заключительную гонку в его отличной карьере. И благодарна всем за поддержку. Считаю, что мы не проиграли. Наоборот – мы вышли, мы боролись. Это главное.

– Катя, конечно, после финиша пустила слезу. Но от меня вы этого не дождетесь, – снова улыбался Шипулин.

Плакала, наверное, не только его напарница. Плакали многие болельщики. Антон мог продолжить выступать, но сам доступно объяснил, почему не готов это сделать. У него есть право на такой выбор.

И если Шипулину в этой Рождественской гонке не досталось медалей, то свой подарок получили Бьорндален и Домрачева. Уле-Эйнар блестяще отработал на обоих стартах и на заключительный круг ушел третьим. Конечно, скорость в 44 года – не та. И немец Бенедикт Долль легко обогнал легендарного норвежца. Но лишь затем, чтобы дождаться его перед финишем, обнять, вместе проехать последние метры… И пропустить вперед. К бронзе.

У Долля, будем надеяться, впереди еще много стартов. И, наверное, много медалей. А для Бьорндалена и его супруги эта награда в Гельзенкирхене станет самой последней. Такой вот им рождественский подарок. Они – заслужили!