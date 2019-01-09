Биатлон возвращается после праздников. Нас ждет непредсказуемый этап в Оберхофе

Биатлон 09 января 2019 17:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Биатлонисты тоже отдыхали и праздновали. А теперь им, как и нам, придется поработать.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

Кубок мира 4-й этап.

Оберхоф, Германия.

10 января

Спринт, женщины

16.30 Матч ТВ, Eurosport

11 января

Спринт, мужчины

16.30 Матч ТВ, Eurosport

12 января

Гонка преследования, женщины

14.45 Матч ТВ, Eurosport

Гонка преследования, мужчины

17.00 Матч ТВ, Eurosport

13 января

Эстафета, женщины

13.45 Матч ТВ, Eurosport

Эстафета, мужчины

16.30 Матч ТВ, Eurosport

После почти трех недель отсутствия биатлон возвращается на экраны. Нас ждет классический этап: два спринта, два пасьюта, две эстафеты. Он будет напоминать рестарт какой-нибудь автогонки. После перерыва все расклады смешались, предугадать кто и в какой форме подойдет к Оберхофу очень тяжело.

То же касается эстафетных составов. Почти у всех стран произошли изменения: кто-то уехал на Кубок IBU, кого-то, наоборот, подтянули повыше.

ЧТО У НАШИХ?

Руководители российского биатлона продержались недолго. Нам обещали самый честный и принципиальный отбор в национальную команду, четко прописали критерии, но следовали им только до наступления Нового года. Если перед стартом сезона всех спортсменов собрали в Контиолахти и устроили контрольные старты, то уже на январские этапы представители СБР и тренерского определяли состав по своему усмотрению.

Так, Наталья Гербулова, обыгравшая всех на «Ижевской винтовке», в состав на Кубок мира не попала, вместо нее туда поедет Лариса Куклина, по количеству очков ставшая второй. В Оберхофе мы увидим и Маргариту Васильеву со Светланой Мироновой, которые также были ниже Гербуловой. В итоге Наталье придется соревноваться на Кубке IBU.

У мужчин вроде бы все логично. Два лучших биатлониста «Ижевки» Максим Цветков и Семен Сучилов выступят в Оберхофе, а вот в составе на Кубок IBU не оказалось почему-то Павла Магазеева и Максима Буртасова, которые по очкам стали четвертым и пятым соответственно. Вместо них туда поедут Алексей Слепов и Эдуард Латыпов, которые, по сути, провалили отбор. В общем, колхоза в российском биатлоне по-прежнему хватает.

Полностью состав наших сборных выглядит следующим образом:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко (решением тренерского штаба).

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова (решением тренерского штаба).

В КОГО НАМ ВЕРИТЬ?

Тут вариантов не так много. У мужчин – в Логинова, у девушек – в чудо. А лучше – просто смотреть биатлон и болеть за наших. Безусловно, Логинов вплотную подобрался к званию топ-гонщика, но ему еще предстоит доказать, что подиумы в первой части сезона – не случайность. Сейчас, после праздников, сделать это будет очень тяжело. Мы знаем, что наши биатлонисты любят отдыхать, съездить к родственникам, покушать салатов, сфоткаться с елкой. Они такие же люди, как и мы с вами.

Вот только в это время иностранцы, быстренько справившие Рождество, забираются повыше в горы и начинают подводиться к январским стартам Кубка мира. Так что если в Оберхофе мы не дождемся от россиян убедительных результатов, сильно расстраиваться не стоит.

В теории будет очень интересно посмотреть на Сучилова и проследить за возвращением, нет, не Короля, а Цветкова. Что Максим сможет показать на уровне Кубка мира после такого жесткого падения? Очевидно, что парень он волевой. Поставил цель – подняться с Кубка России в основу и пришел к успеху. Если хотя бы в одной из оберховских гонок Цветков заедет в топ-20, будет вообще здорово. Поболеем!

У девушек подобралась очень быстрая бригада. Павлова, Васильева, Миронова, Куклина хорошо смотрятся на трассе. Но их стрелковая форма (за исключением Павловой) вызывает сомнения. Миронова – классный спринтер, если бы могла стрелять два нуля, заезжала бы в топ-10 Кубка мира, как к себе домой. Но, как говорят очевидцы, Света - дама с характером и работать над стрельбой не очень хочет. Посмотрим, сможет ли в этой ситуации что-то исправить Леонид Гурьев.

ЧТО У ДРУГИХ?

Все по классике. Лидеры у мужчин затаились. Мартен Фуркад варит новое зелье, чтобы догнать Йоханнеса Бе. Норвежец вроде бы здоров, поэтому в Оберхоф приедет. И даже не поймешь – хорошая это новость для болельщиков рыжего или нет. Ведь все мы знаем, как хорошо норвежцы бегут после болезни.

А вот Лаура Дальмайер, которая триумфально вернулась в Нове-Место после пропуска стартовых этапов, поняла, что не долечилась. Второе и пятое места чешского этапа ее не устроили. В Оберхофе ее не будет. Зато к Рупольдингу обещала быть в порядке. Ну вот и как ей не верить? Продавайте квартиры, машины, дачи и несите все в конторы, грузите на подиумы Дальмайер на следующем этапе.

Себастьян Самуэльссон все праздники писал письма на деревню дедушке. То бишь в WADA. Молодой швед так обеспокоен чистотой спорта и допинговой заразой, которая заполонила все, что готов не спать ночами, устраивая телефонные конференции с Крэйгом Риди. Могу спорить, что треть пуш-уведомлений на ваших смартфонах, летевших по теме Россия-WADA в новогодние праздники, были со словами Самуэльссона. А что? Парень молодец. Готовит плацдарм на будущее. Из него получится отличный активист. В конце концов, биатлон – это же не навсегда.