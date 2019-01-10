Дебют Мироновой и битва лидеров. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 10 января 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Первый спринт в 2019-м.

Спринт, 7,5 км (женщины), 16:30 мск

Этап в Оберхофе открывает женский спринт. Так получается, что в нынешнем сезоне это самые интригующие гонки. В трех предыдущих спринтах было три разных победительницы: в Поклюке – Кайса Мякяряйнен, в Хохфильцене – Доротея Вирер, в Нове-Место – Марте Олсбю-Ройселанн.

При этом на пьедестале или где-то рядом всегда оказывались Паулина Фиалкова, Лиза Виттоцци, Анаис Шевалье, Моника Хойниш и кто-то из немок. Впрочем, Лаура Дальмайер вновь заболела и Оберхоф пропускает, поэтому болельщикам бундесманшафт придется надеяться на других девушек.

Например, на Дениз Херманн, которую зачем-то запихнули в последнюю стартовую группу. Но даже с этой позиции она может атаковать. Бежит Херманн едва ли не быстрее всех в пелотоне, но ее регулярно подводит стрельба.

Кто побежит за Россию?

Старший тренер женской сборной Виталий Норицын перед Оберхофом в очередной раз доложил, что у его команды все в порядке:

– Был короткий сбор на схожей высоте. Провели четыре дня в Рупольдинге. Откатались, восстановились. Теперь приехали в Оберхоф, который традиционно нас радует погодой. Готовы выступать. До Чехии стрельбой сильнее радовали, чем бегом. На хорошем уровне Васильева спринт провела. 30 секунд проигрыша это здорово, учитывая 5 штрафных кругов. Миронова традиционно самая сильная в беге – это все знают.

К слову, на Светлану Миронову, которая сегодня проведет свою первую гонку на Кубке мира в этом сезоне, рассчитывает не только тренерский состав, но и президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

– В этом году у нашей женской сборной есть ход, они функционально готовы. Светлана Миронова сейчас вернулась в команду, мы даем ей шанс выступать на Кубке мира, потому что у нее при удачной стрельбе есть возможность занять призовые места, – заявил функционер.

Сложно сказать, о каком ходе говорит Драчев. У Мироновой он действительно есть, но что делать со стрельбой? Эта барышня совсем не хочет учиться. Поэтому о каких-то призовых местах говорить не стоит. Будет хорошо, если Миронова промахнется меньше трех раз.

Помимо нее на старт сегодня выйдут: Валерия Васнецова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт. Миронова стартует последней из наших в третьей группе.

Кто будет претендовать на победу?

Фавориты те же: Мякяряйнен, Вирер, Виттоцци, Кузьмина, Фиалкова. Но не стоит удивляться, если сегодня мы получим совсем неожиданного победителя. После долгого перерыва сложно представить кто и в какой форме подвелся к рестарту сезона. Вполне можно допустить, что некоторые лидеры пожертвуют несколькими этапами КМ, чтобы выйти на пик к чемпионату мира, хотя так обычно делают наши.

Интересно будет посмотреть за битвой в стартовой группе. Олсбю-Ройселанн, Виттоцци, Кузьмина и Фиалкова с Вирер стартуют практически друг за другом. У них будет информация кто как стреляет, поэтому каждая будет стараться бежать быстрее, ориентируясь на результат соперниц.

В общем, гонка будет абсолютно непредсказуемой и в таких условиях мы можем вновь надеяться на то, что в топ-20 будет сразу несколько россиянок. Главное – точно стрелять, а там уже как-нибудь доедется.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

2. Валерия Васильева (Россия)

12. Анаис Бескон (Франция)

...20. Юлия Джима (Украина)

21. Евгения Павлова (Россия)

...24. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

25. Лиза Виттоцци (Италия)

26. Анастасия Кузьмина (Словакия)

...29. Паулина Фиалкова (Словакия)

...32. Доротея Вирер (Италия)

33. Ирина Старых (Россия)

34. Анаис Шевалье (Франция)

...41. Моника Хойниш (Польша)

...61. Маргарита Васильева (Россия)

...63. Франциска Пройс (Германия)

...77. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

...79. Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

...84. Светлана Миронова (Россия)

...87. Дениз Херманн (Германия)