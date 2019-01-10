Миронова – лучшая в сборной, но все равно 17-я. Закатываем губу?

Биатлон 10 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Германии стартовал первый этап Кубка мира в новом году. В женском спринте ни одной из россиянок не удалось отстрелять «на ноль» и попасть в топ-15.

Если лыжники и прыгуны с трамплина все новогодние каникулы пахали, не покладая рук-ног-легких и прочих деталей человеческой анатомии, то биатлонный КМ взял паузу на две с половиной недели. Чтобы католики с православными, при всех их «датских» различиях, отпраздновали каждые свое чин-чинарем – и с новыми силами вернулись на трассы.

Да на какие – самые сложные в мире! Связка из трех этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва наглухо прибита гвоздями к январскому отрезку календаря почти четверть века, аж с сезона-1996/97. Это супергонки, отказываться от которых не хочет никто. Ну, разве что, кроме 7-кратной чемпионки мира Лауры Дальмайер, которая триумфально вернулась в декабрьском Нове-Место (золото+серебро), а с Оберхофа потом – обратно снялась. И теперь вроде как ожидается в Рупольдинге на следующей неделе.

МИРОНОВУ ПИШЕМ, КУКЛИНА – В УМЕ

В сборной России – опять перемены. В том числе в женской, которой выпало сегодня открывать новый биатлонный год. Вместо Анастасии Морозовой, неплохо, но все-таки «не ах» дебютировавшей на предыдущем этапе, наши привезли в Оберхоф еще двух новых спортсменок. Одну совсем новую – и одну не совсем. Лариса Куклина в свои 28 до КМ еще не добиралась, и о том, что в четверг она будет седьмой-запасной, было объявлено заранее. С учетом оберхофского расписания спринт-преследование-эстафета это означало: здесь Куклина не бежит. Только наблюдает, осматривается, вживается.

Зато 24-летнюю Светлану Миронову просто так вызывать бы никто не стал. Самая быстрая биатлонистка России давно известна своими скоростями – все только ждут, когда она научится стрелять. Вон, в прошлом сезоне разок получилось – и с одним промахом сразу забежала в десятку. Правда, тот просвет в мироновской стрельбе на уровне КМ до сих пор остается единственным. Сегодня она стартовала под №84 (из 101), по разу ошиблась на каждом из рубежей – и тем не менее стала лучшей в сборной России!

ПЛОХОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОРОШЕГО, НО ПОДОЖДЕМ ЭСТАФЕТЫ

Но в то же время – только 17-й в мире. Что лично для Мироновой, может, и хорошо (с чистой стрельбой она точно была бы с медалью), а вот для нашей команды в целом – скорее плохо. Хотя с другой стороны, мы в декабре как-то слишком быстро привыкли к прогрессу российских биатлонисток. Раскатали, уж извините, губу. Теперь придется закатывать ее обратно, вновь набираться терпения. Русских Нойнер так сразу никто вообще-то не обещал.

От 17-го места и ниже – это плохо. Все шестеро попали в гонку преследования – это хорошо. Десять промахов на команду после массово-блестящей декабрьской стрельбы – это плохо. Лишь 4 секунды отставания Мироновой «ногами» от самой Кайсы Мякяряйнен (при том, что финка тоже заявилась в последнюю группу, они бежали по одной погоде) – это хорошо. Но послезавтра Миронову ждут не два, а четыре огневых рубежа – это может быть плохо…

И так далее. Перечень плюсов и минусов сегодняшней гонки можно продолжать до бесконечности. Главный минус понятен: наверху наших нет. И я сильно удивлюсь, если кто-то из них появится там в субботу. Однако после субботы будет еще воскресенье, и подведение итогов Оберхофа-2019, по-моему, лучше все-таки отложить.

До эстафет.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Лиза Виттоцци (Италия) 0 (0+0) 3 (+8,7) 22.34,6 2 Анаис Шевалье (Франция) 0 (0+0) 14 (+28,4) +5,3 3 Ханна Эберг (Швеция) 0 (0+0) 22 (+40,0) +15,0 4 Марте Олсбю (Норвегия) 1 (0+1) 4 (+10,1) +18,1 5 Ирина Кривко (Белоруссия) 0 (0+0) 10 (+25,2) +21,6 …7 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2 (2+0) 2 (+1,5) +30,3 …17 Светлана Миронова (Россия) 2 (1+1) 8 (+17,7) +57,5 …22 Евгения Павлова (Россия) 1 (0+1) 34 (+54,2) +1.06,3 …24 Доротея Вирер (Италия) 2 (1+1) 28 (+48,6) +1.08,1 …28 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 1 (0+1) 43 (+1.07,9) +1.16,8 29 Ирина Старых (Россия) 1 (0+1) 38 (+1.04,0) +1.17,9 …44 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 4 (3+1) 5 (+13,5) +1.48,2 …53 Маргарита Васильева (Россия) 3 (1+2) 29 (+50,7) +2.04,2 …60 Валерия Васнецова (Россия) 2 (0+2) 54 (+1.24,6) +2.13,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Миронова 40 (+39,7) 29 (+1.00,7) Павлова 20 (+20,4) 19 (+51,0) Юрлова-Перхт 13 (+16,0) 25 (+59,3) Старых 25 (+27,2) 32 (+1.05,7) Васильева 62 (+52,7) 69 (+1.58,1) Васнецова 44 (+41,4) 60 (+1.48,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 398

2. Паулина Фиалкова (Словакия) – 365

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 336

4. Анаис Шевалье (Франция) – 281

5. Марте Олсбю (Норвегия) – 280

6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 273

7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 268

…12. Ирина Старых (Россия) – 209

…16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 164

…26. Евгения Павлова (Россия) – 126

Расписание остальных гонок 4-го этапа

11 января, пятница

16.30 (время московское). Спринт 10 км. Мужчины

12 января, суббота

14.45. Гонка преследования 10 км. Женщины

17.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

13 января, воскресенье

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины