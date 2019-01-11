Что сегодня смотреть на Кубке мира? Логинов ответит на провокации Бе-младшего

Биатлон 11 января 2019 10:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Спринт, 10 км (мужчины), 16:30 мск

Рестарт биатлонного сезона организовали девушки и выдали потрясную гонку. Теперь очередь за мужчинами. От них мы ждем не менее крутого выступления. Здесь никто не отлынивает, все лидеры в строю. Мартен Фуркад, который провалил старт сезона, мечтает реабилитироваться. Йоханнес Бе нападает на Александра Логинова и рассказывает, как вешал на елку в качестве гирлянды желтую майку лидера. Норвежец вообще вел себя вызывающе в новогоднюю паузу. Кажется, пришла пора укоротить его язык.

Но не только Логинов и Фуркад готовы это сделать. Есть Эрик Лессер и Симон Шемпп, которые на домашней трассе понесутся с удвоенной энергией. Есть Лукас Хофер, здорово бежавший на старте сезона. Есть Симон Эдер, который великолепно стреляет. В конце концов, есть Себастьян Самуэльссон, находивший время не только тренироваться, но и наладивший отличный контакт с WADA. В общем, гоночка будет что надо.

Кто побежит за Россию?

Нас ждет возвращение, пусть не Короля, но Максима Цветкова. Экс-капитан сборной жестко упал уже в конце прошлого сезона. Места в седьмом десятке, полное бессилие на дистанции и отвратительная стрельба. Нынешний он начал с проваленного отбора в Контиолахти и поездки на Кубок России. Да, по результатам он не попадал даже на Кубок IBU.

Потом Макс собрался и выдал отличный перформанс на «Ижевской винтовке», не отставив тренерам главной сборной выбора. Теперь он вновь в основе и побежит в Оберхофе наравне с другими парнями. Цветков – духовитый боец, который через многое прошел в своей карьере. Он полностью заслужил возможность бежать на Кубке мира и просто не может упустить шанс показать, что он настоящий альфач. 10-й стартовый номер ему в помощь. Макс, мы за тебя поболеем.

В остальном, сюрпризов нет. Помимо Цветкова на дистанцию выйдут Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, который не выбыл из основы только благодаря тренерам и персональной вере Анатолия Хованцева, Евгений Гараничев, вспомнивший лучшие годы и заехавший на подиум в масс-старте на предыдущем этапе, и Семен Сучилов, получивший возможность дебютировать на этапе Кубка мира в 26 лет. В этом сезоне он был очень крут на IBU.

В основном по скорости, но его присутствие в основе не должно удивлять даже с учетом не самой стабильной стрельбы. Алексей Слепов и Эдуард Латыпов, начинавшие сезон в главной команде, на «Ижевке» полностью провалились и теперь их очередь побегать во втором эшелоне.

Кто будет претендовать на победу?

Хочется надеяться, что Логинов, но нет. Фаворитами идут сначала Бе-младший, потом Фуркад. На Александра мы надеемся, безусловно. В этом сезоне он повзрослел, приобрел лидерские качества и стабильность на стрельбище. Логинов – топчик, вопросов нет. Но из-за дисквалификации и тотального бардака в российском биатлоне он сейчас только пытается закрепиться в элите. Александр потерял почти три года карьеры, поэтому ждать от него стабильных подиумов глупо.

Думается, что дома будут в порядке немцы. Лессер, Шемпп и даже Кюн способны заехать в цветы и порадовать своих болельщиков. Но не удивляйтесь, если на подиуме всплывет персонаж вроде Ветле Шостада Кристиансена. Трасса в Оберхофе любит трудяг, которые умеют грамотно разложиться по дистанции и стрельнуть два нуля.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

4. Эрик Лессер (Германия)…

10. Максим Цветков (Россия)…

16. Мартен Фуркад (Франция)

17. Александр Логинов (Россия)…

19. Антонен Гигонна (Франция)…

23. Тарьей Бе (Норвегия)...

25. Йоханнес Бе (Норвегия)

26. Матвей Елисеев (Россия)…

38. Симон Шемпп (Германия)

39. Лукас Хофер (Италия)…

45. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)…

47. Симон Дестье (Франция)

48. Йоханнес Кюн (Германия)…

50. Дмитрий Малышко (Россия)…

58. Симон Эдер (Австрия)…

65. Арнд Пайффер (Германия)…

70. Себастьян Самуэльссон (Швеция)…

74. Евгений Гараничев (Россия)…

107. Семен Сучилов (Россия)