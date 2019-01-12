Не Моно-Лиза. Лиза Виттоцци оформила победный дубль, выиграв пасьют в Оберхофе

Итальянка Лиза Витоцци вслед за успехом в спринте завоевала золото и в гонке преследования. Серебро – у Анастасии Кузьминой, бронза – у Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок – Евгения Павлова – стала 13-й.
Интересно, о чем с Вирер говорила после финиша Бескон? Извинялась? Оправдывалась? Обидно получилось – перед выходом на заключительной рубеж Анаис внезапно зашатало – и «опрокинуло» на трассу прямо под ноги Доротеи. Упали обе. К счастью, быстро поднялись, лыжи и винтовки не сломали, палки не погнули – и бросились за медалями дальше. Но время все равно было потеряно, дыхание – сбито, каждая на последней стрельбе дала по промаху и получила по кругу, в итоге вперед прорвалась Анаис Шевалье. Ей и досталась бронза. Доротея же, по факту, еще и Бескон уступила – осталась только пятая.
При том, что стартовала аж 24-й, а уже к концу второго круга была второй! Да, болельщикам на Апеннинах есть, чем гордиться.
Тем более, что золото все равно досталось их команде. И пока часть итальянских фанатов и персональных поклонников, наверное, самой красивой биатлонистки планеты одновременно радуются желтой майке Вирер и расстраиваются из-за ее обидного падения и места вне топ-3 по итогам оберхофского пасьюта, другие наслаждаются победой Лизы Виттоцци. Она как убежала в гонку первой, так первой и накатила на финиш. Ошибки на стрельбе? Конечно, были! Аж целых две. Но в этом забеге – при тумане и ветре – никто не обошелся без промахов. Так что две осечки – это еще нормально! Вон, Сюзанна Майнен из Швейцарии аж 11 мишеней не закрыла! Наша Валерия Васнецова – 9 (и осталась последней). В конце концов, даже ближайшая соперница Лизы на последних кругах – Анастасия Кузьмина – допустила четыре ошибки. Именно это и не позволило ей догнать Виттоцци на финише – у Насти серебро.
А наши что? Если и есть поводы для радости у российских болельщиков, то точно не в этом пасьюте. Хотя…
С одной стороны – как и в спринте двумя днями ранее, наши девушки остались далеко в стороне от борьбы за медали. Ни одна по факту не попала в топ-10, не говоря уже о том, чтобы претендовать на награды. С другой – возьмем, скажем, Юрлову-Перхт. Стартовала аж 28-й, но два чистых первых рубежа подняли ее в первый десяток! Увы, ненадолго, не на совсем. Высокий темп все же привел к тому, что Екатерина по разу промахнулась в двух оставшихся сериях, но даже так она на финише стала 14-й. Ровно в два раза улучшила позиции! Или Евгения Павлова – начинала 22-й, закончила гонку 13-й. Когда нет побед и медалей, и нет даже серьезных претензий на них, радоваться можно и малому. Например – таким вот локальным успехам…
А итальянским фанатам нам пока остается завидовать.
Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Лиза Виттоцци (Италия)
1 (-5,0)
2 (0+1+1+0)
23 (+1.06,3)
32.32,9
2
Анастасия Кузьмина (Словакия)
7 (+30,0)
4 (2+1+1+0)
3 (+19,5)
+14,5
3
Анаис Шевалье (Франция)
2 (+5,0)
5 (2+1+2+0)
6 (+24,5)
+27,9
4
АнаисБескон (Франция)
8 (+31,0)
4 (2+1+0+1)
11 (+34,7)
+36,2
5
ДоротеяВирер (Италия)
24 (+1.08,0)
3 (0+2+0+1)
10 (+34,4)
+37,4
…13
Евгения Павлова (Россия)
22 (+1.06,0)
3 (1+0+1+1)
20 (+1.03,7)
+1.41,1
…14
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
28 (+1.17,0)
2 (0+0+1+1)
35 (+1.24,4)
+1.41,2
…18
Маргарита Васильева (Россия)
53 (+2.04,0)
2 (0+0+2+0)
21 (+1.05,4)
+2.07,3
…22
КайсаМакарайнен (Финляндия)
44 (+1.48,0)
5 (3+0+0+2)
2 (+1,8)
+2.20,0
…48
Светлана Миронова (Россия)
17 (+58,0)
9 (2+2+1+4)
17 (+1.00,8)
+4.25,0
…49
Ирина Старых (Россия)
29 (+1.18,0)
7 (2+1+1+3)
46 (+1.59,1)
+4.43,8
…57
Валерия Васнецова (Россия)
60 (+2.13,0)
9 (1+3+1+4)
55 (+3.09,9)
+7.40,7
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Павлова
18 (+1.37,6)
13 (+1.17,2)
12 (+1.10,2)
13 (+1.38,6)
Юрлова-Перхт
12 (+1.23,8)
10 (+1.09,5)
11 (+1.09.0)
14 (+1.41,0)
Васильева
42 (+2.22,0)
27 (+1.58,6)
35 (+2.23,1)
22 (+2.17,0)
Миронова
31 (+2.00,7)
41 (+2.30,9)
38 (+2.29,8)
48 (+4.23,3)
Старых
45 (+2.33,6)
43 (+2.44,3)
42 (+2.54,1)
50 (+4.30,1)
Васнецова
56 (+3.07,0)
56 (+4.33,9)
56 (+4.56,9)
57 (+7.05,6)
Общий зачет Кубка мира
1. ДоротеяВирер (Италия) - 438
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 396
3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 374
4. Анаис Шевалье (Франция) - 329
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327
…8. КайсаМакарайнен (Финляндия) – 287
…12. Ирина Старых (Россия) - 209
…13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 191
…23. Евгения Павлова (Россия) - 154