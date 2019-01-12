Не Моно-Лиза. Лиза Виттоцци оформила победный дубль, выиграв пасьют в Оберхофе

Биатлон 12 января 2019 16:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Итальянка Лиза Витоцци вслед за успехом в спринте завоевала золото и в гонке преследования. Серебро – у Анастасии Кузьминой, бронза – у Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок – Евгения Павлова – стала 13-й.

ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Интересно, о чем с Вирер говорила после финиша Бескон? Извинялась? Оправдывалась? Обидно получилось – перед выходом на заключительной рубеж Анаис внезапно зашатало – и «опрокинуло» на трассу прямо под ноги Доротеи. Упали обе. К счастью, быстро поднялись, лыжи и винтовки не сломали, палки не погнули – и бросились за медалями дальше. Но время все равно было потеряно, дыхание – сбито, каждая на последней стрельбе дала по промаху и получила по кругу, в итоге вперед прорвалась Анаис Шевалье. Ей и досталась бронза. Доротея же, по факту, еще и Бескон уступила – осталась только пятая.

При том, что стартовала аж 24-й, а уже к концу второго круга была второй! Да, болельщикам на Апеннинах есть, чем гордиться.

Тем более, что золото все равно досталось их команде. И пока часть итальянских фанатов и персональных поклонников, наверное, самой красивой биатлонистки планеты одновременно радуются желтой майке Вирер и расстраиваются из-за ее обидного падения и места вне топ-3 по итогам оберхофского пасьюта, другие наслаждаются победой Лизы Виттоцци. Она как убежала в гонку первой, так первой и накатила на финиш. Ошибки на стрельбе? Конечно, были! Аж целых две. Но в этом забеге – при тумане и ветре – никто не обошелся без промахов. Так что две осечки – это еще нормально! Вон, Сюзанна Майнен из Швейцарии аж 11 мишеней не закрыла! Наша Валерия Васнецова – 9 (и осталась последней). В конце концов, даже ближайшая соперница Лизы на последних кругах – Анастасия Кузьмина – допустила четыре ошибки. Именно это и не позволило ей догнать Виттоцци на финише – у Насти серебро.

ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПРОГРЕСС

А наши что? Если и есть поводы для радости у российских болельщиков, то точно не в этом пасьюте. Хотя…

С одной стороны – как и в спринте двумя днями ранее, наши девушки остались далеко в стороне от борьбы за медали. Ни одна по факту не попала в топ-10, не говоря уже о том, чтобы претендовать на награды. С другой – возьмем, скажем, Юрлову-Перхт. Стартовала аж 28-й, но два чистых первых рубежа подняли ее в первый десяток! Увы, ненадолго, не на совсем. Высокий темп все же привел к тому, что Екатерина по разу промахнулась в двух оставшихся сериях, но даже так она на финише стала 14-й. Ровно в два раза улучшила позиции! Или Евгения Павлова – начинала 22-й, закончила гонку 13-й. Когда нет побед и медалей, и нет даже серьезных претензий на них, радоваться можно и малому. Например – таким вот локальным успехам…

А итальянским фанатам нам пока остается завидовать.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Лиза Виттоцци (Италия) 1 (-5,0) 2 (0+1+1+0) 23 (+1.06,3) 32.32,9 2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 7 (+30,0) 4 (2+1+1+0) 3 (+19,5) +14,5 3 Анаис Шевалье (Франция) 2 (+5,0) 5 (2+1+2+0) 6 (+24,5) +27,9 4 АнаисБескон (Франция) 8 (+31,0) 4 (2+1+0+1) 11 (+34,7) +36,2 5 ДоротеяВирер (Италия) 24 (+1.08,0) 3 (0+2+0+1) 10 (+34,4) +37,4 …13 Евгения Павлова (Россия) 22 (+1.06,0) 3 (1+0+1+1) 20 (+1.03,7) +1.41,1 …14 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 28 (+1.17,0) 2 (0+0+1+1) 35 (+1.24,4) +1.41,2 …18 Маргарита Васильева (Россия) 53 (+2.04,0) 2 (0+0+2+0) 21 (+1.05,4) +2.07,3 …22 КайсаМакарайнен (Финляндия) 44 (+1.48,0) 5 (3+0+0+2) 2 (+1,8) +2.20,0 …48 Светлана Миронова (Россия) 17 (+58,0) 9 (2+2+1+4) 17 (+1.00,8) +4.25,0 …49 Ирина Старых (Россия) 29 (+1.18,0) 7 (2+1+1+3) 46 (+1.59,1) +4.43,8 …57 Валерия Васнецова (Россия) 60 (+2.13,0) 9 (1+3+1+4) 55 (+3.09,9) +7.40,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Павлова 18 (+1.37,6) 13 (+1.17,2) 12 (+1.10,2) 13 (+1.38,6) Юрлова-Перхт 12 (+1.23,8) 10 (+1.09,5) 11 (+1.09.0) 14 (+1.41,0) Васильева 42 (+2.22,0) 27 (+1.58,6) 35 (+2.23,1) 22 (+2.17,0) Миронова 31 (+2.00,7) 41 (+2.30,9) 38 (+2.29,8) 48 (+4.23,3) Старых 45 (+2.33,6) 43 (+2.44,3) 42 (+2.54,1) 50 (+4.30,1) Васнецова 56 (+3.07,0) 56 (+4.33,9) 56 (+4.56,9) 57 (+7.05,6)

Общий зачет Кубка мира

1. ДоротеяВирер (Италия) - 438

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 396

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 374

4. Анаис Шевалье (Франция) - 329

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327

…8. КайсаМакарайнен (Финляндия) – 287

…12. Ирина Старых (Россия) - 209

…13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 191

…23. Евгения Павлова (Россия) - 154