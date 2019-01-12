Не Моно-Лиза. Лиза Виттоцци оформила победный дубль, выиграв пасьют в Оберхофе - Советский спорт
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Биатлон12 января 2019 16:32Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

Не Моно-Лиза. Лиза Виттоцци оформила победный дубль, выиграв пасьют в Оберхофе

Итальянка Лиза Витоцци вслед за успехом в спринте завоевала золото и в гонке преследования. Серебро – у Анастасии Кузьминой, бронза – у Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок – Евгения Павлова – стала 13-й.

ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Интересно, о чем с Вирер говорила после финиша Бескон? Извинялась? Оправдывалась? Обидно получилось – перед выходом на заключительной рубеж Анаис внезапно зашатало – и «опрокинуло» на трассу прямо под ноги Доротеи. Упали обе. К счастью, быстро поднялись, лыжи и винтовки не сломали, палки не погнули – и бросились за медалями дальше. Но время все равно было потеряно, дыхание – сбито, каждая на последней стрельбе дала по промаху и получила по кругу, в итоге вперед прорвалась Анаис Шевалье. Ей и досталась бронза. Доротея же, по факту, еще и Бескон уступила – осталась только пятая.

При том, что стартовала аж 24-й, а уже к концу второго круга была второй! Да, болельщикам на Апеннинах есть, чем гордиться.

Тем более, что золото все равно досталось их команде. И пока часть итальянских фанатов и персональных поклонников, наверное, самой красивой биатлонистки планеты одновременно радуются желтой майке Вирер и расстраиваются из-за ее обидного падения и места вне топ-3 по итогам оберхофского пасьюта, другие наслаждаются победой Лизы Виттоцци. Она как убежала в гонку первой, так первой и накатила на финиш. Ошибки на стрельбе? Конечно, были! Аж целых две. Но в этом забеге – при тумане и ветре – никто не обошелся без промахов. Так что две осечки – это еще нормально! Вон, Сюзанна Майнен из Швейцарии аж 11 мишеней не закрыла! Наша Валерия Васнецова – 9 (и осталась последней). В конце концов, даже ближайшая соперница Лизы на последних кругах – Анастасия Кузьмина – допустила четыре ошибки. Именно это и не позволило ей догнать Виттоцци на финише – у Насти серебро.

ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПРОГРЕСС

А наши что? Если и есть поводы для радости у российских болельщиков, то точно не в этом пасьюте. Хотя…

С одной стороны – как и в спринте двумя днями ранее, наши девушки остались далеко в стороне от борьбы за медали. Ни одна по факту не попала в топ-10, не говоря уже о том, чтобы претендовать на награды. С другой – возьмем, скажем, Юрлову-Перхт. Стартовала аж 28-й, но два чистых первых рубежа подняли ее в первый десяток! Увы, ненадолго, не на совсем. Высокий темп все же привел к тому, что Екатерина по разу промахнулась в двух оставшихся сериях, но даже так она на финише стала 14-й. Ровно в два раза улучшила позиции! Или Евгения Павлова – начинала 22-й, закончила гонку 13-й. Когда нет побед и медалей, и нет даже серьезных претензий на них, радоваться можно и малому. Например – таким вот локальным успехам…

А итальянским фанатам нам пока остается завидовать.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Лиза Виттоцци (Италия)

1 (-5,0)

2 (0+1+1+0)

23 (+1.06,3)

32.32,9

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

7 (+30,0)

4 (2+1+1+0)

3 (+19,5)

+14,5

3

Анаис Шевалье (Франция)

2 (+5,0)

5 (2+1+2+0)

6 (+24,5)

+27,9

4

АнаисБескон (Франция)

8 (+31,0)

4 (2+1+0+1)

11 (+34,7)

+36,2

5

ДоротеяВирер (Италия)

24 (+1.08,0)

3 (0+2+0+1)

10 (+34,4)

+37,4

…13

Евгения Павлова (Россия)

22 (+1.06,0)

3 (1+0+1+1)

20 (+1.03,7)

+1.41,1

…14

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

28 (+1.17,0)

2 (0+0+1+1)

35 (+1.24,4)

+1.41,2

…18

Маргарита Васильева (Россия)

53 (+2.04,0)

2 (0+0+2+0)

21 (+1.05,4)

+2.07,3

…22

КайсаМакарайнен (Финляндия)

44 (+1.48,0)

5 (3+0+0+2)

2 (+1,8)

+2.20,0

…48

Светлана Миронова (Россия)

17 (+58,0)

9 (2+2+1+4)

17 (+1.00,8)

+4.25,0

…49

Ирина Старых (Россия)

29 (+1.18,0)

7 (2+1+1+3)

46 (+1.59,1)

+4.43,8

…57

Валерия Васнецова (Россия)

60 (+2.13,0)

9 (1+3+1+4)

55 (+3.09,9)

+7.40,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Павлова

18 (+1.37,6)

13 (+1.17,2)

12 (+1.10,2)

13 (+1.38,6)

Юрлова-Перхт

12 (+1.23,8)

10 (+1.09,5)

11 (+1.09.0)

14 (+1.41,0)

Васильева

42 (+2.22,0)

27 (+1.58,6)

35 (+2.23,1)

22 (+2.17,0)

Миронова

31 (+2.00,7)

41 (+2.30,9)

38 (+2.29,8)

48 (+4.23,3)

Старых

45 (+2.33,6)

43 (+2.44,3)

42 (+2.54,1)

50 (+4.30,1)

Васнецова

56 (+3.07,0)

56 (+4.33,9)

56 (+4.56,9)

57 (+7.05,6)

Общий зачет Кубка мира

1. ДоротеяВирер (Италия) - 438

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 396

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 374

4. Анаис Шевалье (Франция) - 329

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327

…8. КайсаМакарайнен (Финляндия) – 287

…12. Ирина Старых (Россия) - 209

…13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 191

…23. Евгения Павлова (Россия) - 154

#кубок мира по биатлону#витоцци лиза#кузьмина анастасия#шевалье анаис#павлова евгения
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