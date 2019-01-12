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Биатлон12 января 2019 18:45Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

И все равно это – пять! Логинов стал пятым в пасьюте

Александр Логинов не сумел оформить золотой дубль, финишировав пятым в гонке преследования на этапе Кубке мира в Оберхофе. Но остался вторым в общем зачете этого сезона.

БУРЯ В ОБЕРХОФЕ

Снег стеной и сильный ветер – что еще надо для хорошей гонки? Следить – одно удовольствие. Только пальцы загибай, считая сюрпризы и предвкушая интригу до последних метров дистанции! Но это – для зрителей. Биатлонистам – хуже. Им-то в подобных условиях приходится бороться!

Старт с первого места с отрывом в 25 секунд – солидный гандикап, чтобы можно было рассчитывать на золотой дубль! Впервые Александр Логинов начинал пасьют в роли лидера. И, вспоминая его вчерашнюю скорость, шансы россиянина удержать позицию казались очень серьезными! Да, позади – Йоханнес Бе, но даже он накануне проигрывал Александру ногами на финишном круге. Что уж говорить об остальных! И в идеальных условиях, наверное, все могло сложиться, как по нотам – мощный бег и быстрая, при этом точная стрельба, а с ними – вторая победа. Но мы же помним – снег стеной и сильный ветер накрыли Оберхоф, словно Желтый туман, посланный Арахной – Волшебную страну…

И да – сюжет у гонки вышел закрученный! Жаль только, главным героем на этот раз стал не Логинов…

РОКОВОЙ РУБЕЖ

То ли лыжи не катят, то ли просто усталость сказалась, а может, Александр бережет себя, но после первого километра становится видно, как тяжело ему дается эта гонка, и как лихо его догоняет норвежец. На первый рубеж они, конечно, приходят не вместе, но отставание Бе сократилось секунд на 10-15. При этом россиянин мажет один выстрел, Йоханнес – нет. И лидер тут же меняется.

Порывы ветра то налетают на стрельбище, то внезапно стихают, и в этой кутерьме и суматохе лишь единицам удается избежать проблем. Один из них – конечно же, Фуркад! Мартену хоть снег, хоть ураган – уж если он заряжен и рвется к победе, француза непогода не остановит точно. Пока остальные наматывают штрафные круги, Фуркад уходит с первой лежки третьим. И постепенно догоняет Логинова. Второй рубеж – и снова Александр мажет. Мажет на этот раз и Бе. И Мартен! Третья стрельба решит почти все. По крайней мере – для Логинова.

Еще две незакрытые мишени – и с мечтой о победе приходится прощаться. Да и с медалями – тоже. Уж слишком хороши Лукас Хофер и Арнд Пайффер, дружным дуэтом работающие сзади! И пусть на заключительной стойке россиянин, наконец, обойдется без промахов, это уже ничего не изменит.

За золото же спорят Мартен и Йоханнес, синхронно приходящие на четвертый рубеж. И главное – ветер, вроде, стихает. И снег уже валит не так, как перед стартом. Но в этих условиях Фуркад внезапно дает сбой. Запыхался, устал? Или просто чрезмерно поверил в себя? У Бе – один штрафной круг. У Мартена – аж два! Победитель известен. На финишном круге Йоханнес врубит такой темп, что только пятки засверкают. Бежит аж вприпрыжку! Куда там угнаться соперникам… Фуркад – лишь четвертый, за серебро сражаются Пайффер и Хофер. И да – попытки француза сократить отставание закончатся задолго до финиша. Сил не хватает – он все же не железный.

А Логинов – пятый. И да – это не золото. И даже не медаль. Но все равно – место в элите! Александр его заслужил.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

2 (+25,0)

3 (0+1+1+1)

1 (29.17,7)

34.29,2

2

Арнд Пайффер (Германия)

5 (+39,0)

1 (1+0+0+0)

7 (+38,3)

+15,1

3

Лукас Хофер (Италия)

10 (+)

0 (0+0+0+0)

3 (+13,2)

+15,8

4

Мартен Фуркад (Франция)

7 (+47,0)

3 (0+1+0+2)

2 (+12,1)

+32,6

5

Александр Логинов (Россия)

1 (-25,0)

4 (1+1+2+0)

13 (+45,3)

+42,4

…10

Евгений Гараничев (Россия)

21 (+1.55,0)

1 (1+0+0+0)

32 (+1.17,9)

+2.01,5

…20

Дмитрий Малышко (Россия)

15 (+1.37,0)

4 (2+0+0+2)

26 (+1.08,1)

+2.34,4

…24

Максим Цветков (Россия)

56 (+2.53,0)

1 (1+0+0+0)

24 (+1.04,4)

+2.46,6

…29

Матвей Елисеев (Россия)

20 (+1.54,0)

4 (1+2+0+1)

29 (+1.11,7)

+3.10,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Логинов

2 (+9,8)

2 (+20,7)

5 (+48,1)

5 (+34,7)

Гараничев

21 (+2.09,6)

19 (+2.02,7)

14 (+1.48,6)

9 (+1.37,2)

Малышко

25 (+2.13,1)

21 (+2.06,3)

15 (+1.49,2)

21 (+2.19,9)

Цветков

53 (+3.06,2)

46 (+2.54,6)

28 (+2.38,2)

26 (+2.34,3)

Елисеев

23 (+2.11,6)

44 (+2.52,3)

25 (+2.30,8)

25 (+2.34,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 542
2. Александр Логинов (Россия) – 412
3. Мартен Фуркад (Франция) – 342
4. Симон Дестье (Франция) – 336
5. Симон Эдер (Австрия) – 328
…19. Евгений Гараничев (Россия) – 181
…21. Матвей Елисеев (Россия) – 169
…28. Дмитрий Малышко (Россия) – 133

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