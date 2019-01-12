И все равно это – пять! Логинов стал пятым в пасьюте

Биатлон 12 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Александр Логинов не сумел оформить золотой дубль, финишировав пятым в гонке преследования на этапе Кубке мира в Оберхофе. Но остался вторым в общем зачете этого сезона.

БУРЯ В ОБЕРХОФЕ

Снег стеной и сильный ветер – что еще надо для хорошей гонки? Следить – одно удовольствие. Только пальцы загибай, считая сюрпризы и предвкушая интригу до последних метров дистанции! Но это – для зрителей. Биатлонистам – хуже. Им-то в подобных условиях приходится бороться!

Старт с первого места с отрывом в 25 секунд – солидный гандикап, чтобы можно было рассчитывать на золотой дубль! Впервые Александр Логинов начинал пасьют в роли лидера. И, вспоминая его вчерашнюю скорость, шансы россиянина удержать позицию казались очень серьезными! Да, позади – Йоханнес Бе, но даже он накануне проигрывал Александру ногами на финишном круге. Что уж говорить об остальных! И в идеальных условиях, наверное, все могло сложиться, как по нотам – мощный бег и быстрая, при этом точная стрельба, а с ними – вторая победа. Но мы же помним – снег стеной и сильный ветер накрыли Оберхоф, словно Желтый туман, посланный Арахной – Волшебную страну…

И да – сюжет у гонки вышел закрученный! Жаль только, главным героем на этот раз стал не Логинов…

РОКОВОЙ РУБЕЖ

То ли лыжи не катят, то ли просто усталость сказалась, а может, Александр бережет себя, но после первого километра становится видно, как тяжело ему дается эта гонка, и как лихо его догоняет норвежец. На первый рубеж они, конечно, приходят не вместе, но отставание Бе сократилось секунд на 10-15. При этом россиянин мажет один выстрел, Йоханнес – нет. И лидер тут же меняется.

Порывы ветра то налетают на стрельбище, то внезапно стихают, и в этой кутерьме и суматохе лишь единицам удается избежать проблем. Один из них – конечно же, Фуркад! Мартену хоть снег, хоть ураган – уж если он заряжен и рвется к победе, француза непогода не остановит точно. Пока остальные наматывают штрафные круги, Фуркад уходит с первой лежки третьим. И постепенно догоняет Логинова. Второй рубеж – и снова Александр мажет. Мажет на этот раз и Бе. И Мартен! Третья стрельба решит почти все. По крайней мере – для Логинова.

Еще две незакрытые мишени – и с мечтой о победе приходится прощаться. Да и с медалями – тоже. Уж слишком хороши Лукас Хофер и Арнд Пайффер, дружным дуэтом работающие сзади! И пусть на заключительной стойке россиянин, наконец, обойдется без промахов, это уже ничего не изменит.

За золото же спорят Мартен и Йоханнес, синхронно приходящие на четвертый рубеж. И главное – ветер, вроде, стихает. И снег уже валит не так, как перед стартом. Но в этих условиях Фуркад внезапно дает сбой. Запыхался, устал? Или просто чрезмерно поверил в себя? У Бе – один штрафной круг. У Мартена – аж два! Победитель известен. На финишном круге Йоханнес врубит такой темп, что только пятки засверкают. Бежит аж вприпрыжку! Куда там угнаться соперникам… Фуркад – лишь четвертый, за серебро сражаются Пайффер и Хофер. И да – попытки француза сократить отставание закончатся задолго до финиша. Сил не хватает – он все же не железный.

А Логинов – пятый. И да – это не золото. И даже не медаль. Но все равно – место в элите! Александр его заслужил.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 2 (+25,0) 3 (0+1+1+1) 1 (29.17,7) 34.29,2 2 Арнд Пайффер (Германия) 5 (+39,0) 1 (1+0+0+0) 7 (+38,3) +15,1 3 Лукас Хофер (Италия) 10 (+) 0 (0+0+0+0) 3 (+13,2) +15,8 4 Мартен Фуркад (Франция) 7 (+47,0) 3 (0+1+0+2) 2 (+12,1) +32,6 5 Александр Логинов (Россия) 1 (-25,0) 4 (1+1+2+0) 13 (+45,3) +42,4 …10 Евгений Гараничев (Россия) 21 (+1.55,0) 1 (1+0+0+0) 32 (+1.17,9) +2.01,5 …20 Дмитрий Малышко (Россия) 15 (+1.37,0) 4 (2+0+0+2) 26 (+1.08,1) +2.34,4 …24 Максим Цветков (Россия) 56 (+2.53,0) 1 (1+0+0+0) 24 (+1.04,4) +2.46,6 …29 Матвей Елисеев (Россия) 20 (+1.54,0) 4 (1+2+0+1) 29 (+1.11,7) +3.10,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 2 (+9,8) 2 (+20,7) 5 (+48,1) 5 (+34,7) Гараничев 21 (+2.09,6) 19 (+2.02,7) 14 (+1.48,6) 9 (+1.37,2) Малышко 25 (+2.13,1) 21 (+2.06,3) 15 (+1.49,2) 21 (+2.19,9) Цветков 53 (+3.06,2) 46 (+2.54,6) 28 (+2.38,2) 26 (+2.34,3) Елисеев 23 (+2.11,6) 44 (+2.52,3) 25 (+2.30,8) 25 (+2.34,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 542

2. Александр Логинов (Россия) – 412

3. Мартен Фуркад (Франция) – 342

4. Симон Дестье (Франция) – 336

5. Симон Эдер (Австрия) – 328

…19. Евгений Гараничев (Россия) – 181

…21. Матвей Елисеев (Россия) – 169

…28. Дмитрий Малышко (Россия) – 133