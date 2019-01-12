И все равно это – пять! Логинов стал пятым в пасьюте

Александр Логинов не сумел оформить золотой дубль, финишировав пятым в гонке преследования на этапе Кубке мира в Оберхофе. Но остался вторым в общем зачете этого сезона.
Снег стеной и сильный ветер – что еще надо для хорошей гонки? Следить – одно удовольствие. Только пальцы загибай, считая сюрпризы и предвкушая интригу до последних метров дистанции! Но это – для зрителей. Биатлонистам – хуже. Им-то в подобных условиях приходится бороться!
Старт с первого места с отрывом в 25 секунд – солидный гандикап, чтобы можно было рассчитывать на золотой дубль! Впервые Александр Логинов начинал пасьют в роли лидера. И, вспоминая его вчерашнюю скорость, шансы россиянина удержать позицию казались очень серьезными! Да, позади – Йоханнес Бе, но даже он накануне проигрывал Александру ногами на финишном круге. Что уж говорить об остальных! И в идеальных условиях, наверное, все могло сложиться, как по нотам – мощный бег и быстрая, при этом точная стрельба, а с ними – вторая победа. Но мы же помним – снег стеной и сильный ветер накрыли Оберхоф, словно Желтый туман, посланный Арахной – Волшебную страну…
И да – сюжет у гонки вышел закрученный! Жаль только, главным героем на этот раз стал не Логинов…
То ли лыжи не катят, то ли просто усталость сказалась, а может, Александр бережет себя, но после первого километра становится видно, как тяжело ему дается эта гонка, и как лихо его догоняет норвежец. На первый рубеж они, конечно, приходят не вместе, но отставание Бе сократилось секунд на 10-15. При этом россиянин мажет один выстрел, Йоханнес – нет. И лидер тут же меняется.
Порывы ветра то налетают на стрельбище, то внезапно стихают, и в этой кутерьме и суматохе лишь единицам удается избежать проблем. Один из них – конечно же, Фуркад! Мартену хоть снег, хоть ураган – уж если он заряжен и рвется к победе, француза непогода не остановит точно. Пока остальные наматывают штрафные круги, Фуркад уходит с первой лежки третьим. И постепенно догоняет Логинова. Второй рубеж – и снова Александр мажет. Мажет на этот раз и Бе. И Мартен! Третья стрельба решит почти все. По крайней мере – для Логинова.
Еще две незакрытые мишени – и с мечтой о победе приходится прощаться. Да и с медалями – тоже. Уж слишком хороши Лукас Хофер и Арнд Пайффер, дружным дуэтом работающие сзади! И пусть на заключительной стойке россиянин, наконец, обойдется без промахов, это уже ничего не изменит.
За золото же спорят Мартен и Йоханнес, синхронно приходящие на четвертый рубеж. И главное – ветер, вроде, стихает. И снег уже валит не так, как перед стартом. Но в этих условиях Фуркад внезапно дает сбой. Запыхался, устал? Или просто чрезмерно поверил в себя? У Бе – один штрафной круг. У Мартена – аж два! Победитель известен. На финишном круге Йоханнес врубит такой темп, что только пятки засверкают. Бежит аж вприпрыжку! Куда там угнаться соперникам… Фуркад – лишь четвертый, за серебро сражаются Пайффер и Хофер. И да – попытки француза сократить отставание закончатся задолго до финиша. Сил не хватает – он все же не железный.
А Логинов – пятый. И да – это не золото. И даже не медаль. Но все равно – место в элите! Александр его заслужил.
Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
2 (+25,0)
3 (0+1+1+1)
1 (29.17,7)
34.29,2
2
Арнд Пайффер (Германия)
5 (+39,0)
1 (1+0+0+0)
7 (+38,3)
+15,1
3
Лукас Хофер (Италия)
10 (+)
0 (0+0+0+0)
3 (+13,2)
+15,8
4
Мартен Фуркад (Франция)
7 (+47,0)
3 (0+1+0+2)
2 (+12,1)
+32,6
5
Александр Логинов (Россия)
1 (-25,0)
4 (1+1+2+0)
13 (+45,3)
+42,4
…10
Евгений Гараничев (Россия)
21 (+1.55,0)
1 (1+0+0+0)
32 (+1.17,9)
+2.01,5
…20
Дмитрий Малышко (Россия)
15 (+1.37,0)
4 (2+0+0+2)
26 (+1.08,1)
+2.34,4
…24
Максим Цветков (Россия)
56 (+2.53,0)
1 (1+0+0+0)
24 (+1.04,4)
+2.46,6
…29
Матвей Елисеев (Россия)
20 (+1.54,0)
4 (1+2+0+1)
29 (+1.11,7)
+3.10,3
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Логинов
2 (+9,8)
2 (+20,7)
5 (+48,1)
5 (+34,7)
Гараничев
21 (+2.09,6)
19 (+2.02,7)
14 (+1.48,6)
9 (+1.37,2)
Малышко
25 (+2.13,1)
21 (+2.06,3)
15 (+1.49,2)
21 (+2.19,9)
Цветков
53 (+3.06,2)
46 (+2.54,6)
28 (+2.38,2)
26 (+2.34,3)
Елисеев
23 (+2.11,6)
44 (+2.52,3)
25 (+2.30,8)
25 (+2.34,2)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 542
2. Александр Логинов (Россия) – 412
3. Мартен Фуркад (Франция) – 342
4. Симон Дестье (Франция) – 336
5. Симон Эдер (Австрия) – 328
…19. Евгений Гараничев (Россия) – 181
…21. Матвей Елисеев (Россия) – 169
…28. Дмитрий Малышко (Россия) – 133