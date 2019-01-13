Россия ждет подиумов в эстафетах. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 13 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В составах есть сюрпризы. Будет интересно.

Эстафета, 4х6 км (женщины), 13:45 мск

Эстафета, 4х7,5 км (мужчины), 16:30 мск

Сегодня в Оберхофе пройдут две эстафеты, которые закроют программу этапа. Все потихоньку начинают накатывать составы к чемпионату мира, пробуя разных людей и расстановки. Сейчас они уже ближе к боевым. В Хохфильцене те же французы отказались от использования Мартена Фуркада, да и немцы позволили себе поэкспериментировать, проверив в составе не самых очевидных биатлонистов. Мужчины тогда справились лучше, девушек, заехав на подиум.

Сейчас у немцев максимально топовые составы. В Оберхофе они явно нацелены на два подиума. Но им надо понимать, что конкуренция будет мощной. У шведов две накатанных четверки, которые прилично зажгли в Хохфильцене (мужчины выиграли, девушки стали вторыми). А ведь есть еще и французы с итальянцами. В общем, биатлонная классика сегодня обещает быть чрезвычайно интригующей.

Кто побежит за Россию?

В этот раз без неожиданностей не обошлось. Если в Хохфильцене мы безошибочно предсказали эстафетные составы еще перед началом этапа, то сейчас в женском составе, например, появилась Лариса Куклина. Она дебютирует на Кубке мира сразу в эстафете. Она отобралась в состав по результатам «Ижевской винтовки», готовилась к Оберхофу вместе со всеми, но личные гонки тренеры решили ей не доверять.

У девушек провисает позиция третьего номера. В Австрии пробовали Валерию Васнецову, но по скорости она совсем не убедила. На ее этапе наша команда сильно отстала, и это помешало ей бороться за медали. Посмотрим, что покажет Куклина.

Не будет в этот раз Ирины Старых. Она не очень здорово выглядела в гонках после Нового года, поэтому вместо нее в составе сегодня Маргарита Васильева. На позиции стартового номера изменений нет. Евгения Павлова зарекомендовала себя отличным стрелком, да и ногами на фоне лидеров проседает не катастрофически. Финишировать будет Екатерина Юрлова-Перхт. Полная расстановка по этапам выглядит следующим образом: Павлова, Васильева, Куклина, Юрлова.

У мужчин состав более прогнозируемый. Кто-то может удивиться тому, что в составе не оказалось Матвея Елисеева, но это потому, что на первый этап вернули Максима Цветкова. Все-таки, на позиции забойщика он себя давно зарекомендовал и заслужил шанс быть просмотренным сейчас. По остальным этапам вопросов нет. Полный состав: Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Кто будет претендовать на победу?

Однозначно немцы. Причем, как женщины, так и мужчины. Составы там овертоп. Парни: Эрик Лессер, Симон Шемпп, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль. Девушки: Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Дениз Херманн. Главные соперники по традиции: Швеция, Италия, Франция. И, будем надеяться, Россия.

У французов вернулся Фуркад и состав стал максимально сбалансированным. У норвежцев по именам четверка вроде бы не впечатляет, но то же самое было в Хохфильцене. Там они стали вторыми. Поэтому никто не удивится, если эти парни вмешаются в борьбу за медали.

У девушек смущает отсутствие Доротеи Вирер в составе сборной Италии. Но даже без своего лидера эта команда способна бороться за призы. А вот у француженок праймовый состав со всеми лидерами, которые в Оберхофе еще и прилично разогнались. На бумаге они явные фавориты.

Составы лидеров и наши

Женщины

1. Италия (Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунггальдир, Федерика Санфилиппо)

2. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг)

3. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон)

4. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт)

5. Белоруссия (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Ирина Кручинкина)

6. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Ингрид Ландмарк Тандревольд, Каролине Кноттен, Тириль Экхофф)

7. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Дениз Херманн)

Мужчины

1. Швеция (Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон)

2. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Ларсе Хельге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Хенрик Л’Абе Лунн)

3. Германия (Эрик Лессер, Симон Шемпп, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль)

4. Австрия (Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард)

5. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов)

6. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш)

...9. Франция (Антонен Гигонна, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад)