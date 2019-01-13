Дмитрий Ярошенко: Девчонки победили, ребята точно должны быть в призах

Биатлон 13 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился впечатлениями от женской эстафетной гонки на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой российская команда одержала победу.

– Дмитрий, неожиданная победа?

– Нет, у меня вчера было очень хорошее предчувствие. Признаюсь, на золото, конечно, не рассчитывал, но верил, что девчонки приятно удивят.

Очень порадовала Лариса Куклина – в такой ситуации не растерялась, здорово отработала.

– Что скажете про еще двух дебютанток – Евгению Павлову и Маргариту Васильеву?

– Говорю, все молодцы! Уверенно выступали, а в эстафете это важно – дистанция покороче, сил должно побольше сохраняться.

– Васильева на втором круге упала, но встала и в результате свой этап отработала на отлично. А ведь могла сломаться – в эстафете ответственность в разы больше, чем в индивидуальных гонках.

– В таких стрессовых ситуациях и проявляется психологическая устойчивость спортсменов. Я опять к той же Куклиной вернусь. Девчонка не стартовала, она не знает, насколько готова по сравнению с соперницами. В такой ситуации есть опасность, что тебя просто «съедят». Но Куклина проявила себя, как опытный эстафетный боец.

Что касается Васильевой, ее тоже эта ситуация с падением встряхнула, еще больше мобилизовала. Хорошо, что у нас в команде такие стрессоустойчивые спортсменки. Этими их плюсами нужно пользоваться.

– И, наконец, Екатерина Юрлова-Перхт. Завершила спокойно, уверенно.

– Надо учитывать, что в команде Германии на последнем этапе бежала Херрман. А мы знаем, что в эстафете она может зайти на штрафной круг. Но все эти привходящие ситуации можно отбросить, наши победили, победили абсолютно по делу. И принесли радость тысячам и тысячам жителей России.

– Несмотря на снегопад, наши спортсменки отлично стреляли.

– Сегодняшние погодные условия – это стрессовая ситуация. Есть еще такая вещь, что с признанными лидерами играет злую шутку излишняя самоуверенность. И когда что-то не получается, они начинают дергаться. На такой короткой дистанции отыграться крайне сложно, а каждый дополнительный патрон – это минимум 10 секунд. Простая арифметика – можно немного медленнее бежать, но хорошо стрелять и будет результат.

– Скоро стартуют мужчины. Какое предчувствие?

– Девчонки победили, ребята точно должны быть в призах.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Женщины. Эстафета 4х6 км