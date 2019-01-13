Дмитрий Ярошенко: Девчонки победили, ребята точно должны быть в призах

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился впечатлениями от женской эстафетной гонки на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой российская команда одержала победу.
– Дмитрий, неожиданная победа?
– Нет, у меня вчера было очень хорошее предчувствие. Признаюсь, на золото, конечно, не рассчитывал, но верил, что девчонки приятно удивят.
Очень порадовала Лариса Куклина – в такой ситуации не растерялась, здорово отработала.
– Что скажете про еще двух дебютанток – Евгению Павлову и Маргариту Васильеву?
– Говорю, все молодцы! Уверенно выступали, а в эстафете это важно – дистанция покороче, сил должно побольше сохраняться.
– Васильева на втором круге упала, но встала и в результате свой этап отработала на отлично. А ведь могла сломаться – в эстафете ответственность в разы больше, чем в индивидуальных гонках.
– В таких стрессовых ситуациях и проявляется психологическая устойчивость спортсменов. Я опять к той же Куклиной вернусь. Девчонка не стартовала, она не знает, насколько готова по сравнению с соперницами. В такой ситуации есть опасность, что тебя просто «съедят». Но Куклина проявила себя, как опытный эстафетный боец.
Что касается Васильевой, ее тоже эта ситуация с падением встряхнула, еще больше мобилизовала. Хорошо, что у нас в команде такие стрессоустойчивые спортсменки. Этими их плюсами нужно пользоваться.
– И, наконец, Екатерина Юрлова-Перхт. Завершила спокойно, уверенно.
– Надо учитывать, что в команде Германии на последнем этапе бежала Херрман. А мы знаем, что в эстафете она может зайти на штрафной круг. Но все эти привходящие ситуации можно отбросить, наши победили, победили абсолютно по делу. И принесли радость тысячам и тысячам жителей России.
– Несмотря на снегопад, наши спортсменки отлично стреляли.
– Сегодняшние погодные условия – это стрессовая ситуация. Есть еще такая вещь, что с признанными лидерами играет злую шутку излишняя самоуверенность. И когда что-то не получается, они начинают дергаться. На такой короткой дистанции отыграться крайне сложно, а каждый дополнительный патрон – это минимум 10 секунд. Простая арифметика – можно немного медленнее бежать, но хорошо стрелять и будет результат.
– Скоро стартуют мужчины. Какое предчувствие?
– Девчонки победили, ребята точно должны быть в призах.
Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Женщины. Эстафета 4х6 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Россия
0+8 (0+4 0+1 0+0 0+3)
4 (+1.28,4)
1:18.46,3
2
Германия
2+10 (0+3 0+0 0+4 2+3)
2 (+54,7)
+33,5
3
Чехия
1+6 (1+3 0+2 0+0 0+1)
6 (+1.44,8)
+36,7
4
Норвегия
0+9 (0+1 0+3 0+4 0+1)
7 (+51,1)
+50,6
5
Франция
3+15 (1+4 1+3 0+4 1+4)
1 (1:07.54,7)
+1.08,4