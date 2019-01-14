День-мечта. Что означает победный дубль России в эстафетах Оберхофа? - Советский спорт
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Биатлон14 января 2019 17:11Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

День-мечта. Что означает победный дубль России в эстафетах Оберхофа?

Более шести лет ни одной стране не удавалось выиграть в один день мужскую и женскую биатлонные эстафеты. В воскресенье это сделала наша сборная.

Это был Dream Day, День-мечта. Ну, или День мечты – как кому больше нравится. Когда одна команда делает золотой дубль в личных гонках, это, конечно, круто, но не настолько. Хотя бы потому, что чемпионов у нее только два. А тут - сразу восемь…

Да, я понимаю, что перед эстафетами Оберхофа мы и одной победы не шибко ждали, имея на это все законные основания. Так, вдруг, если повезет. И применительно, скажем, к мартовскому чемпионату мира в Эстерсунде, нынешний триумф значит очень мало, если не вообще ничего. Будь у немок на последнем этапе не лыжница-мазила Херманн, а шифрующаяся где-то на тренировочных базах Дальмайер, никаких золотых для нас штрафных кругов там, скорее всего, бы не было. И примерно то же самое можно сказать о норвежском мужском дубле (не в плане побед, а в плане состава) без братьев Бе. Все это бесспорно так.

Но!

Когда вам говорят, что в спорте вообще и в биатлоне в частности можно случайно проиграть, но нельзя случайно выиграть, - не верьте. Это популярное вранье. Еще как можно. Смотря что выиграть, смотря как и смотря когда. Вспомните хотя бы олимпийский спринт в Ванкувере-2010, где безвестному, как до, так и после, французу Венсану Же (это не буква и не союз, а фамилия) золото принес дождь, пошедший по ходу гонки. И подобных примеров полно.

Однако взять эстафеты «обоего пола» на одном турнире - дело категорически другое. Очень мало кому доступное. За 31 с лишним год, что мужчины и женщины вместе колесят по этапам Кубка мира (на ЧМ и Олимпиадах это началось чуть позже – с 1989-го и 1992-го соответственно) подобные эстафетные дубли (27 штук) делали только четыре сборных: Германия, Норвегия, Франция – и мы. Это неопровержимое доказательство того, что в стране есть большой биатлон – и что он будет в ней дальше. Что это всерьез. Иначе набрать-выучить восемь чемпионов на одну трассу и один момент просто невозможно.

Это главное – и это именно то, в чем нам с вами в последние годы периодически приходилось сомневаться. Теперь пессимистические сомнения можно отбросить в сторону со спокойной душой. Русский биатлон есть, жив и будет!

Ну а то, что две победы были одержаны с интервалом менее трех часов (это не считая суперспринта в исполнении Александра Логинова там же в пятницу), лишь добавило положительных эмоций. Если хотите «эффекта обалдеть». И какой-нибудь фанат футбольного «Спартака» или «Зенита», которому нафиг не сдался этот биатлон, узнав о случившемся, наверняка хмыкнет, качнет головой - и машинально улыбнется. От гордости за свою страну. Вот ведь дают, а? Молодцы, черти. А мы-то, дураки, думали…

Больше можно не думать. То есть, думать, конечно, но о другом. О шансах, составах, поражениях, новых, даст бог, победах, а не о состоятельности данного вида спорта в данной конкретной стране. Доказано с суммарным преимуществом за полторы минуты, тринадцатого числа, ноль первого месяца, две тысячи девятнадцатого от Рождества христова года. В немецком поселении, именуемом Оберхоф.

Максимом Цветковым.

Евгенией Павловой.

Евгением Гараничевым.

Маргаритой Васильевой.

Дмитрием Малышко.

Ларисой Куклиной.

Александром Логиновым.

И Екатериной Юрловой-трах-ти-би-дох-Перхт!

Точка.

ВСЕ ЭСТАФЕТНЫЕ ЗОЛОТЫЕ ДУБЛИ В ИСТОРИИ БИАТЛОНА

Какие страны и сколько раз выигрывали и мужскую, и женскую эстафеты на одном турнире - этапе Кубка мира, чемпионате мира или Олимпийских играх

КМ

ЧМ

ОИ

Всего

Последний дубль

1

Германия/ФРГ

11

3

1

15

21-22.01.2017. КМ. Антерсельва (Италия)

2

Норвегия

4

2

0

6

11-12.03.2016. ЧМ. Холменколлен (Норвегия)

3

Россия/СССР

4

0*

0

4

13.01.2019. КМ. Оберхоф (Германия)

4

Франция

2

0

0

2

21-22.01.2012. КМ. Антерсельва (Италия)

* Сборная России в 2000 году и сборная СССР в 1985 и 1986 годах были чемпионами мира и в мужской, и в женской эстафете, но эти случаи не являются дублями, так как победы одерживались не на одном турнире. До 1989 года женские и мужские ЧМ проводились отдельно. А на чемпионате мира-2000 в Холменколлене мужскую эстафету отменили, и медали ЧМ в этом виде были разыграны через две недели на этапе Кубка мира в Лахти.

ВСЕ 13 ЭСТАФЕТНЫХ ДУБЛЕЙ, СДЕЛАННЫХ В ОДИН ДЕНЬ

Сборная

Дата, турнир,

место

Мужской состав

Женский состав

Отрывы от 2-го места

М

Ж

Сумма

Россия

13.01.2019

КМ

Оберхоф

Цветков

Гараничев

Малышко

Логинов

Павлова

Васильева

Куклина

Юрлова-Перхт

1.01,1

33,5

1.34,6

Норвегия

9.12.2012

КМ

Хохфильцен

Биркеланд

Бьорндален

Кристиансен

Лабе-Лунд

Биркеланд

Солемдаль

Фенне

Бергер

34,5

30,4

1.04,9

Норвегия

11.12.2011

КМ

Хохфильцен

Братсвеен

Бергер

Свендсен

Т.Бе

Биркеланд

Ринген

Солемдаль

Бергер

13,9

13,6

27,5

Россия

10.12.2006

КМ

Хохфильцен

Черезов

Ярошенко

Чудов

Рожков

Богалий

Анисимова

Мальгина

Сорокина

32,8

0,7

33,5

Норвегия

29.11.2005

КМ

Эстерсунд

Экхофф

Гьелланд

Ханеволд

Бьорндален

Пуаре

Кристиансен

Андреассен

Груббен

5,3

35,6

40,9

Германия

10.01.1999

КМ

Оберхоф

Гросс

Зендель

С.Фишер

Люк

Дизль

Грайнер

Хенкель

Целльнер

42,5

54,0

1.36,5

Германия

19.02.1995

ЧМ

Антерсельва

Гросс

Кирхнер

Люк

С.Фишер

Дизль

Харвей

Грайнер

Беле

12,0

33,4

45,4

Германия

29.01.1995

КМ

Рупольдинг

Гросс

Люк

Штайниген

С.Фишер

Дизль

Харвей

Грайнер

Белле

52,6

1.39,3

2.31,9

Франция

16.01.1994

КМ

Рупольдинг

Дюссерр

Байи-Сален

Лоран

Фланден

Ниогрэ

Клодель

Бурле

Бриан

16,3

11,8

28,1

Германия

3.02.1991

КМ

Оберхоф

Гросс

Люк

Кирхнер

Ф.Фишер

Дизль

Кеспер

Беле

17,9

1.13,2

1.31,1

СССР

27.01.1991

КМ

Антерсельва

Кашкаров

Попов

Тарасов

Чепиков

Белова

Головина

Аголакова

10,9

1.16,0

1.26,9

СССР

28.01.1990

КМ

Рупольдинг

Носков

Кашкаров

Медведцев

Чепиков

Панютитна

Головина

Парамыгина

2.26,8

12,2

2.39,0

ФРГ

22.01.1989

КМ

Боровец

Э.Райтер

А.Райтер

Фриценвенгер

Ф.Фишер

Штеде

Пипер

Беле

17,2

27,0

44,2

В 1989-1993 годах женская эстафета проводилась в формате 3х7,5 км, в 1993-2003 годах – 4х7,5 км (то есть, как у мужчин), с 2003 года – 4х6 км.

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