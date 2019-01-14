День-мечта. Что означает победный дубль России в эстафетах Оберхофа?

Биатлон 14 января 2019 17:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Более шести лет ни одной стране не удавалось выиграть в один день мужскую и женскую биатлонные эстафеты. В воскресенье это сделала наша сборная.

Это был Dream Day, День-мечта. Ну, или День мечты – как кому больше нравится. Когда одна команда делает золотой дубль в личных гонках, это, конечно, круто, но не настолько. Хотя бы потому, что чемпионов у нее только два. А тут - сразу восемь…

Да, я понимаю, что перед эстафетами Оберхофа мы и одной победы не шибко ждали, имея на это все законные основания. Так, вдруг, если повезет. И применительно, скажем, к мартовскому чемпионату мира в Эстерсунде, нынешний триумф значит очень мало, если не вообще ничего. Будь у немок на последнем этапе не лыжница-мазила Херманн, а шифрующаяся где-то на тренировочных базах Дальмайер, никаких золотых для нас штрафных кругов там, скорее всего, бы не было. И примерно то же самое можно сказать о норвежском мужском дубле (не в плане побед, а в плане состава) без братьев Бе. Все это бесспорно так.

Но!

Когда вам говорят, что в спорте вообще и в биатлоне в частности можно случайно проиграть, но нельзя случайно выиграть, - не верьте. Это популярное вранье. Еще как можно. Смотря что выиграть, смотря как и смотря когда. Вспомните хотя бы олимпийский спринт в Ванкувере-2010, где безвестному, как до, так и после, французу Венсану Же (это не буква и не союз, а фамилия) золото принес дождь, пошедший по ходу гонки. И подобных примеров полно.

Однако взять эстафеты «обоего пола» на одном турнире - дело категорически другое. Очень мало кому доступное. За 31 с лишним год, что мужчины и женщины вместе колесят по этапам Кубка мира (на ЧМ и Олимпиадах это началось чуть позже – с 1989-го и 1992-го соответственно) подобные эстафетные дубли (27 штук) делали только четыре сборных: Германия, Норвегия, Франция – и мы. Это неопровержимое доказательство того, что в стране есть большой биатлон – и что он будет в ней дальше. Что это всерьез. Иначе набрать-выучить восемь чемпионов на одну трассу и один момент просто невозможно.

Это главное – и это именно то, в чем нам с вами в последние годы периодически приходилось сомневаться. Теперь пессимистические сомнения можно отбросить в сторону со спокойной душой. Русский биатлон есть, жив и будет!

Ну а то, что две победы были одержаны с интервалом менее трех часов (это не считая суперспринта в исполнении Александра Логинова там же в пятницу), лишь добавило положительных эмоций. Если хотите «эффекта обалдеть». И какой-нибудь фанат футбольного «Спартака» или «Зенита», которому нафиг не сдался этот биатлон, узнав о случившемся, наверняка хмыкнет, качнет головой - и машинально улыбнется. От гордости за свою страну. Вот ведь дают, а? Молодцы, черти. А мы-то, дураки, думали…

Больше можно не думать. То есть, думать, конечно, но о другом. О шансах, составах, поражениях, новых, даст бог, победах, а не о состоятельности данного вида спорта в данной конкретной стране. Доказано с суммарным преимуществом за полторы минуты, тринадцатого числа, ноль первого месяца, две тысячи девятнадцатого от Рождества христова года. В немецком поселении, именуемом Оберхоф.

Максимом Цветковым.

Евгенией Павловой.

Евгением Гараничевым.

Маргаритой Васильевой.

Дмитрием Малышко.

Ларисой Куклиной.

Александром Логиновым.

И Екатериной Юрловой-трах-ти-би-дох-Перхт!

Точка.

ВСЕ ЭСТАФЕТНЫЕ ЗОЛОТЫЕ ДУБЛИ В ИСТОРИИ БИАТЛОНА

Какие страны и сколько раз выигрывали и мужскую, и женскую эстафеты на одном турнире - этапе Кубка мира, чемпионате мира или Олимпийских играх

КМ ЧМ ОИ Всего Последний дубль 1 Германия/ФРГ 11 3 1 15 21-22.01.2017. КМ. Антерсельва (Италия) 2 Норвегия 4 2 0 6 11-12.03.2016. ЧМ. Холменколлен (Норвегия) 3 Россия/СССР 4 0* 0 4 13.01.2019. КМ. Оберхоф (Германия) 4 Франция 2 0 0 2 21-22.01.2012. КМ. Антерсельва (Италия)

* Сборная России в 2000 году и сборная СССР в 1985 и 1986 годах были чемпионами мира и в мужской, и в женской эстафете, но эти случаи не являются дублями, так как победы одерживались не на одном турнире. До 1989 года женские и мужские ЧМ проводились отдельно. А на чемпионате мира-2000 в Холменколлене мужскую эстафету отменили, и медали ЧМ в этом виде были разыграны через две недели на этапе Кубка мира в Лахти.

ВСЕ 13 ЭСТАФЕТНЫХ ДУБЛЕЙ, СДЕЛАННЫХ В ОДИН ДЕНЬ

Сборная Дата, турнир, место Мужской состав Женский состав Отрывы от 2-го места М Ж Сумма Россия 13.01.2019 КМ Оберхоф Цветков Гараничев Малышко Логинов Павлова Васильева Куклина Юрлова-Перхт 1.01,1 33,5 1.34,6 Норвегия 9.12.2012 КМ Хохфильцен Биркеланд Бьорндален Кристиансен Лабе-Лунд Биркеланд Солемдаль Фенне Бергер 34,5 30,4 1.04,9 Норвегия 11.12.2011 КМ Хохфильцен Братсвеен Бергер Свендсен Т.Бе Биркеланд Ринген Солемдаль Бергер 13,9 13,6 27,5 Россия 10.12.2006 КМ Хохфильцен Черезов Ярошенко Чудов Рожков Богалий Анисимова Мальгина Сорокина 32,8 0,7 33,5 Норвегия 29.11.2005 КМ Эстерсунд Экхофф Гьелланд Ханеволд Бьорндален Пуаре Кристиансен Андреассен Груббен 5,3 35,6 40,9 Германия 10.01.1999 КМ Оберхоф Гросс Зендель С.Фишер Люк Дизль Грайнер Хенкель Целльнер 42,5 54,0 1.36,5 Германия 19.02.1995 ЧМ Антерсельва Гросс Кирхнер Люк С.Фишер Дизль Харвей Грайнер Беле 12,0 33,4 45,4 Германия 29.01.1995 КМ Рупольдинг Гросс Люк Штайниген С.Фишер Дизль Харвей Грайнер Белле 52,6 1.39,3 2.31,9 Франция 16.01.1994 КМ Рупольдинг Дюссерр Байи-Сален Лоран Фланден Ниогрэ Клодель Бурле Бриан 16,3 11,8 28,1 Германия 3.02.1991 КМ Оберхоф Гросс Люк Кирхнер Ф.Фишер Дизль Кеспер Беле 17,9 1.13,2 1.31,1 СССР 27.01.1991 КМ Антерсельва Кашкаров Попов Тарасов Чепиков Белова Головина Аголакова 10,9 1.16,0 1.26,9 СССР 28.01.1990 КМ Рупольдинг Носков Кашкаров Медведцев Чепиков Панютитна Головина Парамыгина 2.26,8 12,2 2.39,0 ФРГ 22.01.1989 КМ Боровец Э.Райтер А.Райтер Фриценвенгер Ф.Фишер Штеде Пипер Беле 17,2 27,0 44,2

В 1989-1993 годах женская эстафета проводилась в формате 3х7,5 км, в 1993-2003 годах – 4х7,5 км (то есть, как у мужчин), с 2003 года – 4х6 км.