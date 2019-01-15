Снег в январе? Кошмар, ЧП! Старт этапа КМ в Рупольдинге отложен из-за погоды

Биатлон 15 января 2019 19:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

5-й этап Кубка мира в Германии не начнется в среду, как было запланировано. Из-за сильных снегопадов мужская спринтерская гонка перенесена на четверг.

В первые дни нового года Германию заметает «как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском». На прошлой неделе в Кенигзее из-за снегопадов отменили чемпионат Европы по скелетону (между прочим, там наши лидируют в Кубке мира как у женщин, так и у мужчин), а биатлонисты в Оберхофе испытали на себе всю гамму климатических аттракционов – от пурги до сильного дождя. Которые, впрочем, не помешали россиянам выиграть три гонки из шести, включая обе воскресные эстафеты. После чего сборная радостно, с шутками-прибаутками, переехала в Рупольдинг и… уткнулась носами в высоченный сугроб.

ОДНИМ ПЕРЕНОСОМ ЭТО МОЖЕТ И НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ

Верхом на сугробе сидели власти баварского района Траунштайн, объявившие в связи с катаклизмом чрезвычайное положение – и не желающие пока его отменять. Руководство Международного союза биатлонистов это, конечно, не обрадовало. Гоночный директор IBU Борут Нунар в интервью «Матч ТВ» заявил, что не видит «ничего страшного в том, что в январе идет снег», и категорически отверг вариант с полной отменой рупольдингского этапа.

Однако передвинуть мужской спринт со среды на четверг организаторам, как ни крути, уже пришлось. По словам того же Нунара, все упирается в логистику и удобства для зрителей – в частности, в парковки. Да и с железнодорожным сообщением в южной Баварии сейчас из-за снежных заносов в порядке не все. С одной стороны, IBU не хочет менять свое расписание (телетрансляции и все такое), с другой – не хочет проводить гонки при пустых трибунах, если болельщики не сумеют доехать на стадион.

В общем, один день погода у Рупольдинга-2019 уже отгрызла. И как события будут развиваться дальше, сейчас не знает никто. Синоптики обещают, что небеса вот-вот сжалятся над биатлонистами, но мы же в курсе, что их (синоптиков – хотя биатлонистов, если честно, тоже) прогнозы далеко не всегда оказываются верными. Теоретически программу этапа можно впихнуть и в три дня: пятница – два спринта, суббота – две эстафеты, воскресенье – два масс-старта. Так что кое-какой запас для маневра у организаторов еще имеется.

МОРОЗОВА ВМЕСТО ВАСНЕЦОВОЙ, СТАРЫХ НЕ ПОБЕЖИТ СПРИНТ

А в сборной России тем временем – замена: вместо Валерии Васнецовой на Рупольдинг заявлена Анастасия Морозова. До нынешнего сезона обе на Кубке мира не выступали. 21-летняя Васнецова, отобравшаяся в команду с самого начала КМ-2018/19, начала прилично – с 13-го места в индивидуальной гонке. И весь первый этап, а также часть второго великолепно стреляла: лишь один промах на 12 рубежах в первых четырех гонках сезона. Но дальше дебютантка стала заметно уставать – «посыпалась» стрельба, да и лыжный «ход» (без того не шибкий) стал проседать еще пуще. В гонке преследования в Оберхофе Васнецова с девятью промахами пришла последней, 57-й, с отставанием 7.40. Похоже, она просто выдохлась.

24-летнюю Морозову впервые попробовали на КМ в конце декабря в Нове-Место. Получилось так себе (38-е и 42-е места в спринте и преследовании соответственно), но скорость была приличной – подвели ошибки на стрельбищах. Теперь ее решили попробовать опять – видимо, чтобы распробовать окончательно. И четверговый спринт (если он, конечно, в четверг будет) Морозова точно побежит. Седьмой-лишней здесь объявлена Ирина Старых, которая занимает самое высокое из наших 12-е место в общем зачете КМ, но в Оберхофе тоже заметно сдала: после семи промахов в гонке преследования не попала в эстафету, оказавшуюся в итоге все равно золотой.

У мужчин в составе перемен нет. Из зарубежных команд у немцев добавилась Лаура Дальмайер, а вот Симон Шемпп из сборной, наоборот, выпал – не тянет что-то в этом сезоне 4-кратный мировой чемпион. И все в Рупольдинге с опаской смотрят на небо.

Повалит опять снег или нет?..

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 5-го ЭТАПА

17 января, четверг

13.00 (время московское). Спринт 10 км. Мужчины

16.30. Спринт 7,5 км. Женщины

18 января, пятница

16.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, суббота

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

20 января, воскресенье

14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Семен Сучилов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Ирина Старых.