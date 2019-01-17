Логинов – пятый с промахом и опять быстрее Фуркада. Он не устал!

Биатлон 17 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Рупольдинге стартовал 5-й этап Кубка мира. Мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Бе. Лучший из наших Александр Логинов занял 5-е место.

АТАКА НЫТИКОВ

Капризная немецкая погода сжалилась над биатлонистами, и первый перенос мужского спринта со среды на четверг остался (тьфу-тьфу) единственным – без продолжения в стиле «эффект домино» и дальнейшего упихивания программы этапа. Власти района Траунштайн отменили чрезвычайное положение, мешавшее организаторам устроить все для болельщиков по высшему разряду, и к началу гонки обстановка на стадионе была идеальной. чистое небо, яркое солнце, легкий морозец, полные трибуны, почти полный штиль и жесткая лыжня. Только беги-стреляй-выигрывай.

С расстановкой стартовых номеров тоже обошлось без сюрпризов. Разве что лидер Кубка мира Йоханнес Бе заявился лишь пятым по счету из норвежцев и получил №51 из 111. Все остальные звезды расположились поближе к началу стартового протокола. Например, Мартен Фуркад ушел на трассу 11-м. Первым же из наших (под №26) это сделал Александр Логинов, идущий вторым в общем зачете КМ.

Все последние дни вокруг него не прекращалось зарубежное (в основном скандинавское) нытье «борцов с русским допингом», припоминавших Логинову давно отбытую по всем правилам двухлетнюю дисквалификацию. Напомню, что сигналом к этой психической атаке послужила блестящая победа российского биатлониста, одержанная им неделю назад, причем именно в спринте. Тогда в Оберхофе Логинов превзошел конкурентов по всем показателям – меткости, скорости стрельбы и лыжному «ходу», не оставив ни малейшего шанса никому. А в воскресенье он же поставил в этапе золотую точку, привезя Фуркаду на финише эстафеты аж минуту с хвостиком. Так что нытикам было от чего разныться.

По мне так пусть их. Много чести обращать внимание. Нехай себе лают, тем более, что Логинов – по-прежнему идет. Да как!

ОН ОПЯТЬ БЫСТРЕЕ ФУРКАДА

Конечно, по такой идеальной погоде рассчитывать на медаль можно было только при чистой стрельбе, а Александр допустил-таки единственный промах на «лежке». Зато «стойку» опять отбарабанил, как из пулемета, и главное – вновь прекрасно бежал. Ни о какой серьезной усталости там явно нет речи. Да, Бе-младшему, чья ставка на поздний старт и правда сыграла, Логинов «ногами» уступил почти полминуты (по его собственным словам – не на подъемах, где все было хорошо, а на равнине). Однако Фуркада и почти всех остальных «ходом» опередил все равно. Попади Саша десять из десяти – это сто процентов была бы медаль. Скорее всего, серебряная. А так – тоже отнюдь не низкое пятое место. До Фуркада, который как раз попал, не хватило совсем чуть-чуть, 10,2.

Логинов – по-прежнему второй в общем зачете: «-150» от Бе, «+67» от Фуркада. И по-прежнему без вопросов лучший в нашей команде. Из остальных сегодня порадовал Матвей Елисеев, стартовавший почти сразу за Бе, 54-м, и, возможно, заслуживший место в завтрашней эстафете. Хотя не вполне понятно: кого из чемпионов Оберхофа на Елисеева менять? Максим Цветков в Рупольдинге шел медленно, но не мазал. Евгений Гараничев с Дмитрием Малышко без промахов не обошлись, зато были побыстрей. В общем, у тренеров есть пять кандидатов на четыре места. Точнее даже четыре на три (Логинова – вычеркиваем, то есть, наоборот, вписываем), и над этим голову придется поломать изрядно. В чем тренерская работа, собственно, и состоит.

Семен Сучилов, оставленный в сборной после провала в Оберхофе, сегодня провалился опять. И ему путь на следующий этап в итальянскую Антерсельву теперь, боюсь, заказан. Тем более, что на Кубке IBU в Арбере (тоже Германия) в урезанной, 15-километровой индивидуальной гонке (за каждый промах – не обычная минута, а 45 секунд) более минуты у всех выиграл Александр Поварницын. С отличных «ходом» и чистой стрельбой. Антон Бабиков, чье имя озвучивалось, как кандидата в главную эстафету на случай усталости Логинова, в Арбере пришел 23-м с четырьмя промахами.

Ну, а то, что в Рупольдинге выиграл не один норвежский брат Бе, а сразу два, так это ничего. Посмотрим, как они запоют дуэтом дальше – на своих эстафетных этапах и в воскресном масс-старте. Логинов-то – все еще на ходу. Что бы они там себе под нос не ныли.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (20.52,6) 22.56,3 2 Тарьей Бе (Норвегия) 0 (0+0) 7 (+32,3) +7,9 3 Бенедикт Долль (Германия) 1 (0+1) 2 (+15,7) +10,5 4 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 6 (+32,1) +15,9 5 Александр Логинов (Россия) 1 (1+0) 4 (+29,1) +26,1 …17 Матвей Елисеев (Россия) 1 (1+0) 16 (+57,6) +57,8 …29 Евгений Гараничев (Россия) 1 (0+1) 36 (+1.19,6) +1.16,0 …49 Максим Цветков (Россия) 0 (0+0) 77 (+1.56,8) +1.42,4 …50 Дмитрий Малышко (Россия) 2 (1+1) 37 (+1.21,4) +1.45,3 …97 Семен Сучилов (Россия) 3 (3+0) 91 (+2.13,6) +3.08,5

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Логинов 38 (+32,2) 5 (+19,5) Елисеев 47 (+38,5) 16 (+38,8) Гараничев 22 (+25,2) 27 (+50,5) Цветков 49 (+39,0) 32 (+55,8) Малышко 63 (+44,3) 51 (+1.13,3) Сучилов 110 (+1.47,6) 95 (+2.15,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 602

2. Александр Логинов (Россия) – 452

3. Мартен Фуркад (Франция) – 385

4. Симон Эдер (Австрия) – 362

5. Симон Дестье (Франция) – 362

…20. Евгений Гараничев (Россия) – 193

21. Матвей Елисеев (Россия) – 193

…29. Дмитрий Малышко (Россия) – 133

Расписание оставшихся гонок 5-го этапа

17 января, четверг

16.30 (время московское). Спринт 7,5 км. Женщины

18 января, пятница

16.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, суббота

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

20 января, воскресенье

14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины