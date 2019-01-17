Хорошо, что нет пасьюта! Россиянки провалили спринт

Возможно, не совсем провалили, но из всех наших девушек в топ-20 попала только одна – Светлана Миронова показала 12-й результат, и даже она отстала от победительницы на целую минуту. Лучшая из остальных россиянок – Екатерина Юрлова-Перхт – осталась 24-й.
Хорошая погода – солнышко, отсутствие ветра… Словно и не было снежной бури, накрывшей на прошлых выходных Оберхоф, а следом разразившейся в Рупольдинге, из-за чего старт в первый день очередного этапа Кубка мира был перенесен на четверг. Сейчас – тишина, благодать и легкий морозец. Выступать в таких условиях – сказка! Болельщикам «зажигать» на трибунах – тем более. И многие девушки насладились погодой, показав и высокую скорость, и меткую стрельбу. Лучшей из всех стала лидер словацкой команды – Анастасия Кузьмина, закрыв все 10 мишеней, ногами убежала от остальных соперниц. Причем – с запасом.
- Наконец-то смогла отработать два рубежа по нулям. Так что очень довольна! – улыбалась счастливая Настя.
Компанию на подиуме ей составили итальянка Лиза Виттоци (чем доказала, что ее победный дубль в Оберхофе был вовсе не случаен) и шведка Ханна Эберг. А россиянки…
У россиянок – не пошло.
Кого-то подвела скорость.
- На первом круге ноги уже были забитые, причем настолько, что ничего поделать не смогла, - едва не плача, признавалась в эфире «Матч ТВ» Евгения Павлова.
Одна из героинь победной оберхофской эстафеты стартовала второй и отстрелялась без промахов, но ходом отстала от Кузьминой на – мама дорогая! – почти две минуты! Итог – лишь 43-е место.
- Думала о том, лишь бы просто дойти, - продолжила Женя. – Не знаю, с чем это связано. Может, сказалась загруженность после силовой тренировки. Но в Оберхофе было намного легче, чем здесь.
Кто-то, наоборот, не лучшим образом проявил себя на стрельбище.
- Что касается бега, то мне было комфортно работать. Я выжимала максимум из организма, могла терпеть, и это очень радовало. В Оберхофе все было сложнее. Но вот стрельба… не пошла. Выцеливала каждый выстрел – при том, что не было ветра, а на самом стадионе очень комфортный подход. В общем, на рубежах пришлось тяжело. Возможно, потому, что шло восстановление после спуска, а для меня это не так удобно, как стрелять сразу с хорошего хода, - рассказала Юрлова-Перхт.
Нет, лидер нашей сборной отнюдь не «застрелилась». Всего один промах на стойке. Но целилась действительно долго, и времени потеряла с избытком. А уж высокой скоростью – на фоне топ-соперниц – Екатерина никогда не отличалась. В итоге – лишь 24-я позиция. Мы знаем – она может лучше.
Анастасия Морозова – опять же с одним промахом – финишировала 32-й, Лариса Куклина свой первый личный старт на Кубке мира закончила 48-й, совсем ничего не смогла сделать Маргарита Васильева – 4 незакрытые мишени и 87-я позиция. А уж отрывы, отрывы от лидеров… Да, хорошо, что не будет пасьюта. Иначе в нем бы нас ждало опять одно расстройство…
Но если вы думаете, что у наших болельщиков совсем не появилось поводов для радости, то нет. Один повод был. Результат Светланы Мироновой.
Вот уж кто держал всех в напряжении до самого второго рубежа! Молодая спортсменка внезапно задала хороший темп, держась в топ-10 почти наравне с фаворитами. И лежку прошла чисто – по нулям! И даже на стойке смотрелась очень здорово, но… только до последнего выстрела. Обидно – один штрафной круг отбросил Светлану за пределы «десятки». Итог – 12-е место. Но и оно, во-первых, лучшее в ее недолгой карьере. А во-вторых – судя по скорости Мироновой, при чистой стрельбе был и шанс на медаль!
«Почти», конечно, не считается, но все же…
- На стойке после четвертого выстрела затвор не дослал патрон. Я сделала холостой залп – и поспешила. В итоге промах вышел достаточно далекий. Это моя ошибка. Но все равно я могу быть довольна стрельбой. Да и по скорости результат неплохой, ведь я на самом деле еще не в лучшей форме. Думаю, могу добавлять, - рассказала Светлана.
И с учетом предстоящей эстафеты это очень радует!
- К ней я готова, да. Готова пробежать любые гонки, - добавила Миронова.
Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия). Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
0 (0+0)
1 (17.31,3)
19.15,1
2
Лиза Виттоцци (Италия)
0 (0+0)
2 (+8,3)
+11,5
3
Ханна Оберг (Швеция)
0 (0+0)
9 (+29,0)
+29,1
4
Марте Улсбю (Норвегия)
1 (0+1)
4 (+11,4)
+30,6
5
Анаис Бескон (Франция)
0 (0+0)
10 (+30,5)
+32,5
6
Доротея Вирер (Италия)
1 (1+0)
7 (+24,7)
+40,2
…9
Лаура Дальмайер (Германия)
0 (0+0)
19 (+41,6)
+47,7
…12
Светлана Миронова (Россия)
1 (0+1)
13 (+32,4)
…21
Кайса Макарайнен (Финляндия)
2 (1+1)
5 (+11,9)
+1.14,4
…24
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
1 (0+1)
26 (+51,0)
+1.26,2
…32
Анастасия Морозова (Россия)
1 (1+0)
48 (+1.13,8)
+1.39,5
…43
Евгения Павлова (Россия)
0 (0+0)
77 (+1.47,2)
+1.56,1
…48
Лариса Куклина (Россия)
1 (0+1)
68 (+1.36,0)
+1.59,2
…87
Маргарита Васильева (Россия)
4 (2+2)
50 (+1.14,3)
+3.14,4
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Миронова
6 (+11,8)
12 (+47,7)
Юрлова-Пехт
19 (+22,0)
26 (+1.15,1)
Морозова
35 (+35,2)
20 (+1.04,6)
Павлова
34 (+34,9)
27 (+1.16,2)
Куклина
27 (+27,6)
33 (+1.21,4)
Васильева
90 (+1.14,8)
93 (+2.52,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 476
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 450
3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 401
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 387
5. Анаис Шевалье (Франция) - 365
…8. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 307
…13. Ирина Старых (Россия) - 209
…14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 208
…24. Евгения Павлова (Россия) - 154
Расписание остальных гонок 5-го этапа
18 января, пятница
16.30 (время московское). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
19 января, суббота
16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины
20 января, воскресенье
14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины
16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины