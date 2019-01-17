Хорошо, что нет пасьюта! Россиянки провалили спринт

Биатлон 17 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Возможно, не совсем провалили, но из всех наших девушек в топ-20 попала только одна – Светлана Миронова показала 12-й результат, и даже она отстала от победительницы на целую минуту. Лучшая из остальных россиянок – Екатерина Юрлова-Перхт – осталась 24-й.

НАСТИНО СЧАСТЬЕ

Хорошая погода – солнышко, отсутствие ветра… Словно и не было снежной бури, накрывшей на прошлых выходных Оберхоф, а следом разразившейся в Рупольдинге, из-за чего старт в первый день очередного этапа Кубка мира был перенесен на четверг. Сейчас – тишина, благодать и легкий морозец. Выступать в таких условиях – сказка! Болельщикам «зажигать» на трибунах – тем более. И многие девушки насладились погодой, показав и высокую скорость, и меткую стрельбу. Лучшей из всех стала лидер словацкой команды – Анастасия Кузьмина, закрыв все 10 мишеней, ногами убежала от остальных соперниц. Причем – с запасом.

- Наконец-то смогла отработать два рубежа по нулям. Так что очень довольна! – улыбалась счастливая Настя.

Компанию на подиуме ей составили итальянка Лиза Виттоци (чем доказала, что ее победный дубль в Оберхофе был вовсе не случаен) и шведка Ханна Эберг. А россиянки…

У россиянок – не пошло.

ПЛОХОЙ ХОД И ПЛОХАЯ СТРЕЛЬБА

Кого-то подвела скорость.

- На первом круге ноги уже были забитые, причем настолько, что ничего поделать не смогла, - едва не плача, признавалась в эфире «Матч ТВ» Евгения Павлова.

Одна из героинь победной оберхофской эстафеты стартовала второй и отстрелялась без промахов, но ходом отстала от Кузьминой на – мама дорогая! – почти две минуты! Итог – лишь 43-е место.

- Думала о том, лишь бы просто дойти, - продолжила Женя. – Не знаю, с чем это связано. Может, сказалась загруженность после силовой тренировки. Но в Оберхофе было намного легче, чем здесь.

Кто-то, наоборот, не лучшим образом проявил себя на стрельбище.

- Что касается бега, то мне было комфортно работать. Я выжимала максимум из организма, могла терпеть, и это очень радовало. В Оберхофе все было сложнее. Но вот стрельба… не пошла. Выцеливала каждый выстрел – при том, что не было ветра, а на самом стадионе очень комфортный подход. В общем, на рубежах пришлось тяжело. Возможно, потому, что шло восстановление после спуска, а для меня это не так удобно, как стрелять сразу с хорошего хода, - рассказала Юрлова-Перхт.

Нет, лидер нашей сборной отнюдь не «застрелилась». Всего один промах на стойке. Но целилась действительно долго, и времени потеряла с избытком. А уж высокой скоростью – на фоне топ-соперниц – Екатерина никогда не отличалась. В итоге – лишь 24-я позиция. Мы знаем – она может лучше.

СЮРПРИЗ ОТ МИРОНОВОЙ

Анастасия Морозова – опять же с одним промахом – финишировала 32-й, Лариса Куклина свой первый личный старт на Кубке мира закончила 48-й, совсем ничего не смогла сделать Маргарита Васильева – 4 незакрытые мишени и 87-я позиция. А уж отрывы, отрывы от лидеров… Да, хорошо, что не будет пасьюта. Иначе в нем бы нас ждало опять одно расстройство…

Но если вы думаете, что у наших болельщиков совсем не появилось поводов для радости, то нет. Один повод был. Результат Светланы Мироновой.

Вот уж кто держал всех в напряжении до самого второго рубежа! Молодая спортсменка внезапно задала хороший темп, держась в топ-10 почти наравне с фаворитами. И лежку прошла чисто – по нулям! И даже на стойке смотрелась очень здорово, но… только до последнего выстрела. Обидно – один штрафной круг отбросил Светлану за пределы «десятки». Итог – 12-е место. Но и оно, во-первых, лучшее в ее недолгой карьере. А во-вторых – судя по скорости Мироновой, при чистой стрельбе был и шанс на медаль!

«Почти», конечно, не считается, но все же…

- На стойке после четвертого выстрела затвор не дослал патрон. Я сделала холостой залп – и поспешила. В итоге промах вышел достаточно далекий. Это моя ошибка. Но все равно я могу быть довольна стрельбой. Да и по скорости результат неплохой, ведь я на самом деле еще не в лучшей форме. Думаю, могу добавлять, - рассказала Светлана.

И с учетом предстоящей эстафеты это очень радует!

- К ней я готова, да. Готова пробежать любые гонки, - добавила Миронова.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия). Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0 (0+0) 1 (17.31,3) 19.15,1 2 Лиза Виттоцци (Италия) 0 (0+0) 2 (+8,3) +11,5 3 Ханна Оберг (Швеция) 0 (0+0) 9 (+29,0) +29,1 4 Марте Улсбю (Норвегия) 1 (0+1) 4 (+11,4) +30,6 5 Анаис Бескон (Франция) 0 (0+0) 10 (+30,5) +32,5 6 Доротея Вирер (Италия) 1 (1+0) 7 (+24,7) +40,2 …9 Лаура Дальмайер (Германия) 0 (0+0) 19 (+41,6) +47,7 …12 Светлана Миронова (Россия) 1 (0+1) 13 (+32,4) +1.00,1 …21 Кайса Макарайнен (Финляндия) 2 (1+1) 5 (+11,9) +1.14,4 …24 Екатерина Юрлова-Пехт (Россия) 1 (0+1) 26 (+51,0) +1.26,2 …32 Анастасия Морозова (Россия) 1 (1+0) 48 (+1.13,8) +1.39,5 …43 Евгения Павлова (Россия) 0 (0+0) 77 (+1.47,2) +1.56,1 …48 Лариса Куклина (Россия) 1 (0+1) 68 (+1.36,0) +1.59,2 …87 Маргарита Васильева (Россия) 4 (2+2) 50 (+1.14,3) +3.14,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Миронова 6 (+11,8) 12 (+47,7) Юрлова-Пехт 19 (+22,0) 26 (+1.15,1) Морозова 35 (+35,2) 20 (+1.04,6) Павлова 34 (+34,9) 27 (+1.16,2) Куклина 27 (+27,6) 33 (+1.21,4) Васильева 90 (+1.14,8) 93 (+2.52,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 476

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 450

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 401

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 387

5. Анаис Шевалье (Франция) - 365

…8. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 307

…13. Ирина Старых (Россия) - 209

…14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 208

…24. Евгения Павлова (Россия) - 154

Расписание остальных гонок 5-го этапа

18 января, пятница

16.30 (время московское). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, суббота

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

20 января, воскресенье

14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины