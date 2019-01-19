Настроение – взять доппатрон. Россиянки – пятые в Рупольдинге

Биатлон 19 января 2019 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузина Наталья

Женская сборная России в эстафете повторила результат мужской команды, заняв пятое место в Рупольдинге. Напомним, неделю назад обе команды столь же синхронно были первыми.

Женская сборная России – лидер эстафетного зачета Кубка мира. По меркам прошлого сезона такое нам могло разве что присниться. Но в Рупольдинге именно наши биатлонистки на старте получили первый номер. Уму непостижимо!

Оберхоф сделал свое дело: биатлон снова хочется смотреть, болеть за наших и все в этом духе. А тренерский штаб между тем продолжил экспериментировать. Казалось бы: после триумфа недельной давности – держись за тот победный состав, полируй перед чемпионатом мира.

Но нет. Ни Евгении Павловой, ни Маргариты Васильевой, ни Ларисы Куклиной в составе на этот раз не было. Из золотого состава осталась только Екатерина Юрлова-Перхт на заключительном этапе.

Итак, свою первую в жизни эстафету на Кубке мира бежала Анастасия Морозова. Перед стартом она призналась, что волнуется и лучше бы ей было бежать второй или третий этап, потому что там неттакой толкучки, как на старте. Но тут уж выбирать не приходится.

И старт Морозовой удался.После удачной стрельбы лежа на второй круг она пошла в группе лидеров в компании с Доротеей Вирер. Стрелять стоя у нашей дебютантки получалось хуже – пришлось доставать три дополнительных патрона, но, слава богу, обошлось без штрафного круга. Передала эстафету Настя восьмой – в сорока секундах от лидировавшей итальянки, на восьмом месте.

Кому передала? Светлане Мироновой, которую Владимир Драчев называет нашей Кайсой Макарайнен – прежде всего потому что 24-летняя биатлонистка быстро бегает, но не всегда точно стреляет. Собственно это мы и увидели в начале ее этапа – ногами Светлана подтянулась к лидерам, но когда пришло время стрелять, случились промахи: россиянка использовала два дополнительных патрона на лежке и три на стойке. И теперь наша команда была уже 11-й, а отставание – минута с хвостиком.

Оставалось только надеяться, что наши бывалые Ирина Старых и Екатерина Юрлова смогут что-то с этим сделать – а то ж несолидно лидерам Кубка мира болтаться за пределами десятки.

Старых, вернувшаяся после болезни, после первой стрельбы действительно подтянулась – после лежки вышла уже на седьмое место. В числе прочих позади россиянок оказалась и сборная Италии, которая к тому моменту еще боролась за первое место с француженками. На два круга у итальянок зашла Николь Гонтье. В Оберхофе, напомним, на стойке у нее не прилетел в цель ни один из восьми патронов. Но в состав попала снова. И опять все испортила.

А наша собственная Ирина Старых использовала три доппатрона на стойке. И в общей сложности их стало уже 11. Многовато! Учитывая, что условия для работы были едва ли не идеальными. У француженок в это время их было только три, у норвежек – четыре, у немок – пять. Да даже если сравнивать с нашими собственными результатами в туманном Оберхофе, на это раз наша точность определенно хромала сразу на обе ноги.

Сначала показалось, что настроение взять доппатрон не поддерживает Екатерина Юрлова (на лежке она была идеальна), но на стойке и ее накрыло – как и все остальные наши спортсменки, использовала восемь.

В общем, на этот раз мы не выиграли, а выиграли француженки. За победу боролись и Германия с Норвегией. Но у немок опять «застрелилась» ДенизХерманн (она же проиграла дуэль Кате Юрловой в Оберхофе), поэтому серебро взяли норвежки.

А наши финишировали пятыми. С одной стороны, после Оберхофа кому-то это покажется чуть ли не провалом. Но вряд ли такое определение будет уместно. Не забываем, что сегодня в составе у нас бежали две дебютантки. Разве ж не этого мы хотели – чтоб был протестирован весь наш личный состав и выбран действительно золотой, который порадует нас еще не раз.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Женщины. Эстафета 4х6 км

Стрельба Ход Финиш 1 Франция 0+4 (0+0 0+1 0+2 0+1) 3 (+34,5) 1:09.27,7 2 Норвегия 0+7 (0+0 0+3 0+1 0+3) 2 (+19,7) +11,5 3 Германия 0+9 (0+2 0+1 0+2 0+4) 1 (1:01.27,3) +23,4 4 Швеция 0+9 (0+3 0+2 0+3 0+1) 5 (+48,3) +1.29,0 5 Россия 0+14 (0+3 0+5 0+3 0+3) 4 (+41,4) +1.46,2 6 Словакия 1+7 (0+2 0+1 1+3 0+1) 6 (+1.05,8) +1.57,6

Сборная России по этапам

С1 (л) Место С2 (с) Место Ход Финиш 1 Морозова 0+0 3 (+1,1) 0+3 8 (+31,3) 11 (+14,9) 8 (+39,5) 2 Миронова 0+2 9 (+54,0) 0+3 11 (+1.18,9) 2 (+8,9) 9 (+1.14,6) 3 Старых 0+0 7 (+1.06,4) 0+3 6 (+1.32,1) 4 (+22,4) 4 (+1.22,2) 4 Юрлова-Перхт 0+0 5 (+1.21,0) 0+3 5 (+1.47,4) 8 (+42,8) 5 (+1.46,2)

Оставшиеся гонки 5-го этапа

20 января, воскресенье

14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины