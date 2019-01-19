Сергей Тарасов: Не зашли на штрафные круги. А по 30 секунд на доппатроны - это хорошо?

Биатлон 19 января 2019 19:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – про женскую эстафетную гонку на 5-м этапе Кубка мира.

- Сергей, ну что, доппатроны подвели…

- Если бы они стреляли, как Вирер… А когда Миронова говорит, что отстреляла на хорошо, и при этом берет дополнительные патроны. А Юрлова что заявила? Решила побыстрее подойти к рубежу. И что, шведка уже три выстрела сделала, а Катя только один. И что ее быстрый подход дал? Затем ты, Катюша, быстрее подходила на 5 секунд? Что ты от этого выиграла?

- Итак, много доппатронов использовали.

- Если ты выбиваешь четыре мишени четырьмя выстрелами, а на пятую тратишь три доппатрона, о чем тогда говорить?

- Нервничают девушки, дебютантки.

- Ну какая Старых дебютантка! Всегда пятую мишень нужно добивать шестым выстрелом, ни в коем случае не восьмым. Нужно делать точный шестой выстрел и спокойно уходить в гонку.

- Они все это прекрасно понимают, но груз ответственности давит.

- Это плохо, что давит. Например, Морозова. Мне не понравилось, что она сказала. «Я на стойке поняла, какая это ответственность и сразу начала мазать». Первый рубеж идеально отстреляла, а на стойке ответственность ощутила и все. Тревожный момент – волнение сыграло против ее. Следующая эстафета на чемпионате мира. Там она будет еще больше волноваться. Зачем тогда Морозову ставить в эстафету?

Теперь про Миронову. Дмитрий Васильев сказал, что зря ее поставили в эстафету. Но как не ставить человека в эстафету, если она лучшая ходом и ей ни разу не давали шанс пробежать эстафету? И что мы увидели: она не только в личных гонках мажет, но и в эстафете тоже.

- Все началось с первого этапа, когда Морозова использовала все доппатроны…

- А это заразная болезнь. Как начинается с первого этапа, так и передается дальше. Должен быть забойщик. Я очень хочу, чтобы Павлова подошла к чемпионату мира в хорошей форме. Потому что у нас лучше, чем Павлова для первого этапа нет. А то, я разволновалась… Это плохо, что ты разволновалась. У настоящих биатлонистов, чем сильнее волнение, тем они лучше стреляют.

- Итак, ваше резюме. По 30 секунд почти на всех этапах добавили доппатронами. Если бы обошлись без доппатронов, могли бороться за медаль.

- Ходом шли нормально. Но пока только Юрлова проходит в состав на эстафету, все остальные под вопросами. Ближе к ЧМ все будет зависеть от функционального состояния Павловой. Ее нужно ставить на первый этап. На второй этап главная претендентка Старых. С третьим этапом пока ничего не ясно. Морозова пока меня не впечатлила. С Мироновой тоже ничего не понятно.

Если резюмировать, то чудом обошлись без штрафных кругов. И все радуются: хорошо, что не зашли на штрафные круги. А по 30 секунд на каждом этапе на дополнительные патроны, это что, хорошо?