Идем к биатлонному ЧМ верной дорогой. А пока всех обыграли в домино

Биатлон 20 января 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – с утешительным послесловием к безмедальным для российских биатлонистов эстафетам Рупольдинга.

Не надо раскатывать губы. Дескать, после победного эстафетного дубля в Оберхофе – так и дальше держать! Эстафета, к слову сказать, – особое острое блюдо в биатлонном меню, и подавать его дважды почти подряд (с интервалом в пять-шесть дней), как это сделали организаторы Кубка мира, – перебор. Лауреаты Оберхофа не успели перезагрузить амбиции, у неудачников предыдущего этапа не остыла жажда реванша. Ну и вот.

Из эстафет Рупольдинга у меня три вывода.

1. Обратите внимание: в эстафетном сериале Кубка мира никто из наших конкурентов не считает себя обязанным непременно победить хотя бы пару раз. Норвежцы только к третьей командной гонке мобилизовали Бе-младшего. Женская сборная Италии позволила себе обойтись в Рупольдинге без Виттоцци, без одной-единственной гонщицы из основного состава, – и где финишировала Италия, в потенциале команда-чемпионка?

Тренеры женской сборной России поменяли сразу троих из победного состава Оберхофа. Ну да: широко шагаешь – штаны порвешь. И все же мне представляется, что не совсем удачной этой заменой мы решили больше задач, чем сулило следование формуле «Победивший состав не меняют». Вы всерьез верили, что Маргарита Васильева и Лариса Куклина были готовы снять копии со своей лыже-стрелковой продукции, изготовленной в Оберхофе? Под тяжестью того нежданного золота? По мне, так лучше пусть готовятся к дальнейшим свершениям с ничем не омраченной эстафетной памятью. Затем, как было не посмотреть варианты состава – ведь больше их смотреть и негде (экзотические заокеанские этапы априори не будут достаточно информативными)? Зато удалось узнать, что Светлана Миронова, при всем ее потенциале «будущей нашей Мякяряйнен», для эстафеты пока не подходит. А попутно отлегло с души, запереживавшей за Ирину Старых. Кроме объяснимого эпизода с последней мишенью, она вновь показала себя надежной эстафетной единицей.

2. Мне думается, что нашим эстафетным командам, вообще говоря, противопоказано догонять. Наш оптимальный вариант – держать головы холодными и тем самым держать ход гонки под контролем. И в том, и в другом случае – контролирующие они или догоняющие – у наших биатлонистов, похоже, вступает в дело принцип домино. И они подхватывают один у другого или хладнокровность при стрельбе, или небрежную поспешность. А для контроля гонки необходимы надежные стартеры, в которых тренеры уверены, как в самих себе. Матвей Елисеев – вряд ли подходящий кандидат на эту роль. Даже при вполне приличной для него стрельбе вон как его захлестнули эмоции, погнавшие красоваться во главе пелотона. Максим Цветков и Евгения Павлова больше соответствуют этой роли – а времени подтянуть их провисающий порой лыжный ход перед ЧМ будет предостаточно.

3. Этот вывод – пожалуй, главный. И самый обнадеживающий. В этом году до чемпионата мира еще прорва времени, до марта-то. И за это время, как говаривал Ходжа Насреддин, может, или шах умереть, или ишак сдохнуть. На главном старте сезона мы можем обнаружить, к своему изумлению, выдохшегося Бе-младшего, равно как и прежнего Фуркада. Да и уместно вспомнить, как из года в год целенаправленно работали на главный пик формы в сборной Германии, тот же фокус с оглушительным успехом провернули в Пхенчхане шведы.

И вот в этом ракурсе методы работы нашего нынешнего штаба внушают оптимизм. В сборной, пожалуй, нынче нет понятия «выступают, не выйдя из-под нагрузки». Нет, спортсмены выходят на старт или готовыми, или, что реже, не готовыми – и в этом случае их нужно подтянуть, что и делается. Так вот: к ЧМ важно будет подойти, как подошли к самому первому этапу Кубка мира Логинов и женский состав. Примерно то же удалось сделать и к первому январскому старту. В конце концов, до ЧМ можно даже новую предсезонку кому организовать при необходимости, не говоря уж про возможность кого-то подтянуть в рабочем порядке. Поэтому наши мартовские шансы если не сверкают там вдалеке, на линии биатлонного горизонта, то, во всяком случае, заметны даже невооруженному глазу.