Масс-провал. Россиянки не попали в топ-15 в гонке с общего старта

Заключительная гонка этапа Кубка мира в Рупольдинге принесла победу немке Франциске Пройс, и разочарование – российским болельщикам. Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова-Перхт, оставшаяся только 17-й.
Масс-старт – интересная гонка. Особенная. Нет здесь гандикапов или отставаний, как в пасьюте. Не так высока цена промаха, как в индивидуалке. Нет никакой зависимости от результатов партнеров по сборной. Здесь достаточно времени, чтобы исправить ошибки – по крайней мере, куда больше, чем в спринте. И в то же время куда больше возможностей эти самые ошибки допустить… А еще сам принцип гонки – общий старт, 30 сильнейших спортсменов на данный момент, плотная борьба на каждом метре трассы – все это серьезно повышает зрительский интерес. И интригу. И вероятность сенсации.
Так вышло и в женском масс-старте в Рупольдинге.
Где Доротея Вирер на финише? Где Кайса Мякяряйнен? Анастасия Кузьмина? Лиза Виттоцци, наконец? Все лидеры сезона? А нет их в топ-10! Первая итальянка настреляла три промаха и осталась лишь 19-й, вторая шла первой до последнего рубежа, но не закрыла там две мишени и закончила гонку 11-й. Кузьмина тоже наошибалась на стрельбище, испортив себе все с самого начала (итог – 14-я позиция). Про страдания финки и говорить не хочется – у Кайсы вовсе не пошло, так что она стала четвертой… с конца.
При этом мы увидели не только «падение» фаворитов (не в прямом смысле, конечно, а в смысле их результатов). Но и отчаянный финишный спурт двух девушек в борьбе за победу, интересное развитие гонки, интригующий заключительный круг… Не увидели только хороших результатов россиянок. Ни скорости у наших девушек не было. Ни точности стрельбы. Последнее – за исключением Евгении Павловой, но уж ее состояние с первого дня в Рупольдинге вызывало вопросы. Женя угодила в такую функциональную яму, что в прямом смысле слова едва двигала ноги. В итоге с «нулем» на четырех рубежах Павлова осталась 27-й, проиграв ходом победительнице почти 3,5 минуты! О чем тут можно говорить? Что касается остальных, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Светлана Миронова отработали «ровненько» – в борьбе за медали не светились, в хвост пелотона не скатились, намазали немного и финишировали почти вместе…
На 17-м, 18-м и 20-м местах.
Зато сколь радости было у немецких фанатов!
Вирер-то только на третьем рубеже отвалилась. Виттоцци – на четвертом. Ханна Эберг и Паулина Фиалкова тоже долго работали на победу. В отличие от Лауры Дальмайер, «застрелившейся» сразу – 4 промаха на двух лежках и место в самом конце! Ничто особо не предвещало немкам успеха. Пока на заключительный круг лидером не ушла… Франциска Пройс.
Впрочем, она уже после первой стойки оказалась в числе фаворитов. Но безупречная стрельба и на последнем рубеже сделали Пройс основной претенденткой на золото. С чем была не согласна Ингрид Тандревольд, пустившая за ней в погоню. Последний километр две девушки прошли едва не в обнимку. Очень близко друг к другу! И обе же мощно отработали финишный спурт. Но мощный гул трибун, похоже, придал сил Франциске. На чуть-чуть, на самую малость, но она все же осталась впереди. И это – не только ее первое в карьере золото (Тандревольд, в слову, впервые попала на подиум). Но и первое для сборной Германии за последние 44 гонки! Причем – речь о команде вообще, безотносительно – мужской или женской.
Что ж, любые серии кончаются. Плохие – тоже. Подождем, когда нас так же в личных гонках приятно удивят россиянки.
Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Женщины. Масс-старт 12,5 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Франциска Пройс (Германия)
0 (0+0+0+0)
15 (+34,4)
32.34,0
2
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
5 (+12,0)
+0,2
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
1 (0+0+1+0)
10 (+23,0)
+15,1
4
Ханна Эберг (Швеция)
2 (1+0+1+0)
9 (+15,3)
+18,8
5
Лена Хекки (Швейцария)
1 (0+0+1+0)
19 (+43,3)
+19,4
…14
Анастасия Кузьмина (Словакия)
4 (1+1+2+0)
3 (+6,3)
+1.04,3
…17
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
2 (0+0+1+1)
20 (+43,6)
+1.07,1
18
Ирина Старых (Россия)
1 (0+0+1+0)
23 (+52,6)
+1.09,4
19
Доротея Вирер (Италия)
3 (0+0+2+1)
21 (+46,4)
+1.13,6
20
Светлана Миронова (Россия)
3 (0+1+1+1)
13 (+30,7)
+1.28,4
…27
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
6 (2+2+1+1)
22 (+52,2)
+2.55,9
28
Евгения Павлова (Россия)
0 (0+0+0+0)
30 (+27,0)
+3.17,5
…30
Лаура Дальмайер (Германия)
6 (2+2+0+2)
28 (+1.24,7)
+3.35,4
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Юрлова-Перхт
4 (+2,8)
9 (+9,9)
12 (+30,0)
15 (+59,2)
Старых
17 (+15,4)
12 (+22,6)
17 (+54,0)
20 (+1.07,9)
Миронова
15 (+12,9)
22 (+37,4)
18 (+54,2)
23 (+1.25,7)
Павлова
18 (+17,7)
25 (+50,3)
27 (+1.35,5)
27 (+2.25,3)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) – 498
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 480
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 449
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 414
5. Марте Олсбю (Норвегия) – 386
…10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 315
…15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 232
…17. Ирина Старых (Россия) – 232
…24. Евгения Павлова (Россия) – 160