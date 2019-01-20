Масс-провал. Россиянки не попали в топ-15 в гонке с общего старта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон20 января 2019 20:30Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

Масс-провал. Россиянки не попали в топ-15 в гонке с общего старта

Заключительная гонка этапа Кубка мира в Рупольдинге принесла победу немке Франциске Пройс, и разочарование – российским болельщикам. Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова-Перхт, оставшаяся только 17-й.

НИ СКОРОСТИ, НИ ТОЧНОСТИ

Масс-старт – интересная гонка. Особенная. Нет здесь гандикапов или отставаний, как в пасьюте. Не так высока цена промаха, как в индивидуалке. Нет никакой зависимости от результатов партнеров по сборной. Здесь достаточно времени, чтобы исправить ошибки – по крайней мере, куда больше, чем в спринте. И в то же время куда больше возможностей эти самые ошибки допустить… А еще сам принцип гонки – общий старт, 30 сильнейших спортсменов на данный момент, плотная борьба на каждом метре трассы – все это серьезно повышает зрительский интерес. И интригу. И вероятность сенсации.

Так вышло и в женском масс-старте в Рупольдинге.

Где Доротея Вирер на финише? Где Кайса Мякяряйнен? Анастасия Кузьмина? Лиза Виттоцци, наконец? Все лидеры сезона? А нет их в топ-10! Первая итальянка настреляла три промаха и осталась лишь 19-й, вторая шла первой до последнего рубежа, но не закрыла там две мишени и закончила гонку 11-й. Кузьмина тоже наошибалась на стрельбище, испортив себе все с самого начала (итог – 14-я позиция). Про страдания финки и говорить не хочется – у Кайсы вовсе не пошло, так что она стала четвертой… с конца.

При этом мы увидели не только «падение» фаворитов (не в прямом смысле, конечно, а в смысле их результатов). Но и отчаянный финишный спурт двух девушек в борьбе за победу, интересное развитие гонки, интригующий заключительный круг… Не увидели только хороших результатов россиянок. Ни скорости у наших девушек не было. Ни точности стрельбы. Последнее – за исключением Евгении Павловой, но уж ее состояние с первого дня в Рупольдинге вызывало вопросы. Женя угодила в такую функциональную яму, что в прямом смысле слова едва двигала ноги. В итоге с «нулем» на четырех рубежах Павлова осталась 27-й, проиграв ходом победительнице почти 3,5 минуты! О чем тут можно говорить? Что касается остальных, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Светлана Миронова отработали «ровненько» – в борьбе за медали не светились, в хвост пелотона не скатились, намазали немного и финишировали почти вместе…

На 17-м, 18-м и 20-м местах.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПРОЙС

Зато сколь радости было у немецких фанатов!

Вирер-то только на третьем рубеже отвалилась. Виттоцци – на четвертом. Ханна Эберг и Паулина Фиалкова тоже долго работали на победу. В отличие от Лауры Дальмайер, «застрелившейся» сразу – 4 промаха на двух лежках и место в самом конце! Ничто особо не предвещало немкам успеха. Пока на заключительный круг лидером не ушла… Франциска Пройс.

Впрочем, она уже после первой стойки оказалась в числе фаворитов. Но безупречная стрельба и на последнем рубеже сделали Пройс основной претенденткой на золото. С чем была не согласна Ингрид Тандревольд, пустившая за ней в погоню. Последний километр две девушки прошли едва не в обнимку. Очень близко друг к другу! И обе же мощно отработали финишный спурт. Но мощный гул трибун, похоже, придал сил Франциске. На чуть-чуть, на самую малость, но она все же осталась впереди. И это – не только ее первое в карьере золото (Тандревольд, в слову, впервые попала на подиум). Но и первое для сборной Германии за последние 44 гонки! Причем – речь о команде вообще, безотносительно – мужской или женской.

Что ж, любые серии кончаются. Плохие – тоже. Подождем, когда нас так же в личных гонках приятно удивят россиянки.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Женщины. Масс-старт 12,5 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Франциска Пройс (Германия)

0 (0+0+0+0)

15 (+34,4)

32.34,0

2

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

0 (0+0+0+0)

5 (+12,0)

+0,2

3

Паулина Фиалкова (Словакия)

1 (0+0+1+0)

10 (+23,0)

+15,1

4

Ханна Эберг (Швеция)

2 (1+0+1+0)

9 (+15,3)

+18,8

5

Лена Хекки (Швейцария)

1 (0+0+1+0)

19 (+43,3)

+19,4

…14

Анастасия Кузьмина (Словакия)

4 (1+1+2+0)

3 (+6,3)

+1.04,3

…17

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

2 (0+0+1+1)

20 (+43,6)

+1.07,1

18

Ирина Старых (Россия)

1 (0+0+1+0)

23 (+52,6)

+1.09,4

19

Доротея Вирер (Италия)

3 (0+0+2+1)

21 (+46,4)

+1.13,6

20

Светлана Миронова (Россия)

3 (0+1+1+1)

13 (+30,7)

+1.28,4

…27

Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

6 (2+2+1+1)

22 (+52,2)

+2.55,9

28

Евгения Павлова (Россия)

0 (0+0+0+0)

30 (+27,0)

+3.17,5

…30

Лаура Дальмайер (Германия)

6 (2+2+0+2)

28 (+1.24,7)

+3.35,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова-Перхт

4 (+2,8)

9 (+9,9)

12 (+30,0)

15 (+59,2)

Старых

17 (+15,4)

12 (+22,6)

17 (+54,0)

20 (+1.07,9)

Миронова

15 (+12,9)

22 (+37,4)

18 (+54,2)

23 (+1.25,7)

Павлова

18 (+17,7)

25 (+50,3)

27 (+1.35,5)

27 (+2.25,3)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 498
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 480
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 449
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 414
5. Марте Олсбю (Норвегия) – 386
…10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 315
…15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 232
…17. Ирина Старых (Россия) – 232
…24. Евгения Павлова (Россия) – 160

#кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону#старых ирина#юрлова-перхт екатерина#миронова светлана#павлова евгения#пройс франциска#тандревольд ингрид#фиалкова полина
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта