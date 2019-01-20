Масс-провал. Россиянки не попали в топ-15 в гонке с общего старта

Биатлон 20 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Заключительная гонка этапа Кубка мира в Рупольдинге принесла победу немке Франциске Пройс, и разочарование – российским болельщикам. Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова-Перхт, оставшаяся только 17-й.

НИ СКОРОСТИ, НИ ТОЧНОСТИ

Масс-старт – интересная гонка. Особенная. Нет здесь гандикапов или отставаний, как в пасьюте. Не так высока цена промаха, как в индивидуалке. Нет никакой зависимости от результатов партнеров по сборной. Здесь достаточно времени, чтобы исправить ошибки – по крайней мере, куда больше, чем в спринте. И в то же время куда больше возможностей эти самые ошибки допустить… А еще сам принцип гонки – общий старт, 30 сильнейших спортсменов на данный момент, плотная борьба на каждом метре трассы – все это серьезно повышает зрительский интерес. И интригу. И вероятность сенсации.

Так вышло и в женском масс-старте в Рупольдинге.

Где Доротея Вирер на финише? Где Кайса Мякяряйнен? Анастасия Кузьмина? Лиза Виттоцци, наконец? Все лидеры сезона? А нет их в топ-10! Первая итальянка настреляла три промаха и осталась лишь 19-й, вторая шла первой до последнего рубежа, но не закрыла там две мишени и закончила гонку 11-й. Кузьмина тоже наошибалась на стрельбище, испортив себе все с самого начала (итог – 14-я позиция). Про страдания финки и говорить не хочется – у Кайсы вовсе не пошло, так что она стала четвертой… с конца.

При этом мы увидели не только «падение» фаворитов (не в прямом смысле, конечно, а в смысле их результатов). Но и отчаянный финишный спурт двух девушек в борьбе за победу, интересное развитие гонки, интригующий заключительный круг… Не увидели только хороших результатов россиянок. Ни скорости у наших девушек не было. Ни точности стрельбы. Последнее – за исключением Евгении Павловой, но уж ее состояние с первого дня в Рупольдинге вызывало вопросы. Женя угодила в такую функциональную яму, что в прямом смысле слова едва двигала ноги. В итоге с «нулем» на четырех рубежах Павлова осталась 27-й, проиграв ходом победительнице почти 3,5 минуты! О чем тут можно говорить? Что касается остальных, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Светлана Миронова отработали «ровненько» – в борьбе за медали не светились, в хвост пелотона не скатились, намазали немного и финишировали почти вместе…

На 17-м, 18-м и 20-м местах.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПРОЙС

Зато сколь радости было у немецких фанатов!

Вирер-то только на третьем рубеже отвалилась. Виттоцци – на четвертом. Ханна Эберг и Паулина Фиалкова тоже долго работали на победу. В отличие от Лауры Дальмайер, «застрелившейся» сразу – 4 промаха на двух лежках и место в самом конце! Ничто особо не предвещало немкам успеха. Пока на заключительный круг лидером не ушла… Франциска Пройс.

Впрочем, она уже после первой стойки оказалась в числе фаворитов. Но безупречная стрельба и на последнем рубеже сделали Пройс основной претенденткой на золото. С чем была не согласна Ингрид Тандревольд, пустившая за ней в погоню. Последний километр две девушки прошли едва не в обнимку. Очень близко друг к другу! И обе же мощно отработали финишный спурт. Но мощный гул трибун, похоже, придал сил Франциске. На чуть-чуть, на самую малость, но она все же осталась впереди. И это – не только ее первое в карьере золото (Тандревольд, в слову, впервые попала на подиум). Но и первое для сборной Германии за последние 44 гонки! Причем – речь о команде вообще, безотносительно – мужской или женской.

Что ж, любые серии кончаются. Плохие – тоже. Подождем, когда нас так же в личных гонках приятно удивят россиянки.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Женщины. Масс-старт 12,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Франциска Пройс (Германия) 0 (0+0+0+0) 15 (+34,4) 32.34,0 2 Ингрид Тандревольд (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 5 (+12,0) +0,2 3 Паулина Фиалкова (Словакия) 1 (0+0+1+0) 10 (+23,0) +15,1 4 Ханна Эберг (Швеция) 2 (1+0+1+0) 9 (+15,3) +18,8 5 Лена Хекки (Швейцария) 1 (0+0+1+0) 19 (+43,3) +19,4 …14 Анастасия Кузьмина (Словакия) 4 (1+1+2+0) 3 (+6,3) +1.04,3 …17 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 2 (0+0+1+1) 20 (+43,6) +1.07,1 18 Ирина Старых (Россия) 1 (0+0+1+0) 23 (+52,6) +1.09,4 19 Доротея Вирер (Италия) 3 (0+0+2+1) 21 (+46,4) +1.13,6 20 Светлана Миронова (Россия) 3 (0+1+1+1) 13 (+30,7) +1.28,4 …27 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 6 (2+2+1+1) 22 (+52,2) +2.55,9 28 Евгения Павлова (Россия) 0 (0+0+0+0) 30 (+27,0) +3.17,5 …30 Лаура Дальмайер (Германия) 6 (2+2+0+2) 28 (+1.24,7) +3.35,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова-Перхт 4 (+2,8) 9 (+9,9) 12 (+30,0) 15 (+59,2) Старых 17 (+15,4) 12 (+22,6) 17 (+54,0) 20 (+1.07,9) Миронова 15 (+12,9) 22 (+37,4) 18 (+54,2) 23 (+1.25,7) Павлова 18 (+17,7) 25 (+50,3) 27 (+1.35,5) 27 (+2.25,3)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 498

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 480

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 449

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 414

5. Марте Олсбю (Норвегия) – 386

…10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 315

…15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 232

…17. Ирина Старых (Россия) – 232

…24. Евгения Павлова (Россия) – 160