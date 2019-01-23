Покорим ли альпийские вершины? Превью 6-го этапа Кубка мира

Биатлон 23 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузина Наталья

Завтра в Антхольце стартует 6-й этап Кубка мира. В программе – спринты, гонки преследования и масс-старты.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ПЕРЕД ЭСТЕРСУНДОМ

Этап в Антхольце станет последним европейским этапом перед чемпионатом мира – далее Кубок мира переместится за океан, в Кэнмор и Солт-Лейк-Сити. И поскольку в США и Канаду многие не поедут, именно в Доломитовых Альпах нас ждут последние самые крутые сражения перед Эстерсундом (там с 7 по 18 марта пройдет чемпионат мира).

Возможно, пропустят заокеанские этапы и наши лидеры. Визы на всякий случай оформили всем, но приниматься решение по поездке туда тех или иных спортсменов будет позже. Борьба за позиции в общем зачете Кубка мира здесь отойдет на второй план. Прежде всего возьмут во внимание подготовку к чемпионату мира, дабы избежать потом разговоров на тему: «а нужны ли нам были эти длительные перелеты, вон Фуркад и другие братья не поехали, и посмотрите, какими свеженькими они явились в Швецию».

БАБИКОВА СНОВА НЕ ПОЗВАЛИ

Что касается нашего состава, то после этапа в Рупольдинге в нем произошли ожидаемые изменения: из мужской команды выбыл Семен Сучилов, прибыли Александр Поварницын и Эдуард Латыпов. Тренеры в очередной раз размышляли, звать ли в Италию Антона Бабикова, но в итоге было решено обойтись пока без него, поскольку горы это не его конек.

Таким образом, мужская сборная соберется в Антхольце в следующем составе: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

Состав женской команды будет выглядеть так: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина и Евгения Павлова (запасная).

ПРИВЕТЛИВЫЙ АНТХОЛЬЦ

Ну и самый интересный вопрос – как будут выглядеть наши в Антхольце?

Вероятнее всего – хорошо. Горы они, конечно, коварные. Но в том, что вся и штука, что не каждый может правильно адаптироваться к условиям этого этапа. У россиян, как правило, это получается. Достаточно вспомнить, что именно здесь наша женская команда в последний раз завоевывала медали во всех гонках одного этапа. Это было три года назад, когда одним из лидеров команды была Ольга Подчуфарова. Сначала она выиграла спринт, потом золото в преследовании завоевала Юрлова-Перхт, затем они обе плюс Анастасия Загоруйко и Екатерина Шумилова взяли бронзу в эстафете. И это была наша последняя женская командная медаль перед нынешней памятной золотой оберховской.

Ну или, например, такой факт. Свою единственную в карьере золотую медаль за индивидуальную гонку Антон Шипулин завоевал также в Антхольце – два года назад. То есть здесь у него складывалось даже то, к чему он сам был не расположен. А уж что говорить о его любимых контактных гонках.

К слову, мы все очень рассчитывали, что Шипулин еще проявит себя в горах Италии, в особенности в 2020 году, когда здесь пройдет чемпионат мира. Антон ведь так и не выиграл личное золото на главных турнирах. И Доломитовы Альпы, раз у него к ним любовь, могли ответить взаимностью. Но не сложилось – Шипулин теперь почти депутат Госдумы. До выборов еще далеко (они пройдут в сентябре, Антон будет претендовать на освободившийся мандат). В том, что он одержит победу и там – сомневаться даже как-то неловко.

РАСПИСАНИЕ 6-го ЭТАПА

24 января

16:30 (мск). Женщины. Спринт 7,5 км

25 января

16:30. Мужчины. Спринт 10 км

26 января

15:30. Женщины. Гонка преследования 10 км

17:30. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

27 января

14:45. Женщины. Масс-старт 12,5 км

17:30. Мужчины. Масс-старт 15 км