Лучик Светы. Миронова – седьмая в женском спринте!

Первая гонка этапа Кубка мира в Антхольце ожидаемо не принесла сборной России медалей. Но все равно порадовала результатом отдельной спортсменки – Светлана Миронова второй раз в карьере отстрелялась на ноль и едва не попала на цветочную церемонию, став седьмой в итоговом протоколе.
Антхольц – вообще интересное место. Вроде – Италия, а по ощущениям - Германия. Названия – немецкие, надписи – на немецком, говорят почти все по-немецки. Еще здесь – высокогорье, к которому непросто адаптироваться всего за неделю после предыдущих стартов в Рупольдинге. И почему-то именно в Антхольце (или Антерсельве – кому как больше нравится) россияне в последнее время особенно часто получали награды. Обычно – усилиями Антона Шипулина. Только его теперь в команде нет. На днях чемпион Сочи в эстафете отправил официальную бумагу в IBU о том, что завершил карьеру…
Что будет теперь? Без него?
Сринт, пасьют и масс-старт – текущая программа этапа. И если от наших мужчин – в первую очередь, от Александра Логинова – мы вправе ждать интересной борьбы за медали, то надежды на девушек традиционно скромнее. Тем более, проблемы с физической формой у некоторых «сборниц» были заметны невооруженным взглядом. В конце концов, со стартов в Антхольце сняли Евгению Павлову. Насколько здорово она смотрелась в Оберхофе (в том числе – в победной эстафете), настолько ужасно бежала в Рупольдинге.
- Я уже дней 15 то сплю, то не сплю, - рассказывала Женя в эфире «Матч ТВ». - И сон постоянно тревожный. После масс-старта на последнем этапе, который я не пробежала, а скорее прошла, совсем заснуть не получилось. Гуляю пешком – пульс под 150. И ведь с нервами все в порядке! С биохимией – тоже! Но ничего поделать не могу – так организм реагирует на нагрузки. Сейчас придется восстанавливаться. Недели две. Гулять, дышать, отдыхать. В Антхольце стартовать не буду. Иначе может стать только хуже – вплоть до того, что придется закончить сезон.
В отсутствие Павловой заявка сборной России на спринт включила имена Екатерины Юрловой, Ирины Старых, Светланы Мироновой, Ларисы Куклиной, Маргариты Васильевой и Анастасии Морозовой. Последняя, правда, не стартовала. Васильева пробежала, но так, что лучше бы осталась отдыхать – в пятой спринтерской гонке подряд не попала в очки, допустила три промаха и финишировала аж 73-й! Куклина неожиданно ошиблась на лежке, и пусть стойку прошла на ура (все пули – точно в яблочко, в маленький кругляш!), скорости бега ей все равно не хватило, чтобы подняться выше 43-й позиции. А Юрлова, Старых и Миронова… У них да – у них вышло лучше!
Особенно – у Светланы.
Первая гонка в Антхольце – редкий пример того, что в спринте на финальный результат вполне способна повлиять даже последняя стартующая девушка. Правда, в конкретном случае ей оказалась Лаура Дальмайер (а не условная Десислава Стоянова). И немка была хороша! Стреляла - чисто, бежала – быстро. Вплоть до последнего могла рассчитывать на золото! Правда, в концовке «сдулась». Осталась четвертой. Так случилась эта мини-сенсация – победа досталась скромной чешке Маркете Давидовой. Мякяряйнен – вторая. Марте Рейселанд – третья. Необычная тройка призеров. Высокогорье…. Вы же помните, да?
- Перед гонкой я не могла прокашляться. Словно ком в горле встрял. Мне на дистанции элементарно не хватало воздуха! – признается Юрлова-Перхт. – Не могла нормально толкнуться, сразу попала в сильное закисление… И из-за этого не вышло держать скорость, которую я могу показать.
Лидер российской сборной осталась лишь 16-й. При чистой стрельбе. Справляться с разреженным воздухом сложно! Старых, похоже, постигла та же участь. Тоже два чистых рубежа. И при этом – место за пределами топ-10. Хотя получше, чем у Екатерины – 12-е.
- С такой работой на стрельбе хотелось бы бороться за шестерку, - расскажет Ирина. – Но я ведь сразу понимала – здесь будет тяжело. Может, начала слишком слабо. Правда, не думаю, что в другом случае меня бы хватило до финиша. И так запас сил кончился уже по ходу третьего круга…
И только Миронова, как показалось, спокойно отнеслась к высоте. Со скоростью у Светланы всегда был порядок. Вопрос – что со стрельбой? На уровне Кубка Мира Миронова лишь однажды прошла два рубежа без промахов. В Тюмени, в прошлом году. Но вот – и на лежке все мишени закрыты. И даже на стойке. А это – шанс на медаль!
Увы, последний круг тоже не удается. Скорость снижается, дышать и бежать тяжело. На финише Светлана – пятая. Но позже две девушки ее обойдут. Включая Дальмайер.
С другой стороны – есть лучший результат в карьере! И отличный задел на пасьют.
- В Тюмени с нулем я была 18-й. Сейчас – седьмая. И этот результат приемлем, - отметила Светлана в эфире «Матч ТВ». – На трассе было тяжело, так что особенно рада, что отстрелялась чисто. На высоте всегда непросто. Но мы живем чуть ниже, чем находится стадион. И это – плюс. Организм не начинает проходить акклиматизацию. Теперь настроюсь на то, чтобы удачно провести гонку преследования. Секрет успеха? Да ничего необычного. Бежать быстро. Выкладываться – максимально…
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Маркета Давидова (Чехия)
0 (0+0)
7 (+19,5)
21.40,7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
1 (0+1)
2 (+1,5)
+1,7
3
Марте Улсбю (Норвегия)
1 (1+0)
3 (+8,2)
+3,5
4
Лаура Дальмайер (Германия)
0 (0+0)
11 (+34,4)
+4,2
5
Лиза Виттоцци (Италия)
1 (0+1)
8 (+26,3)
+10,2
…7
Светлана Миронова (Россия)
0 (0+0)
20 (+46,2)
+13,8
…8
Доротея Вирер (Италия)
1 (0+1)
10 (+28,3)
+15,2
…10
Анастасия Кузьмина (Словакия)
2 (1+1)
4 (+12,3)
+21,1
…12
Ирина Старых (Россия)
0 (0+0)
26 (+1.02,2)
+29,4
…16
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
0 (0+0)
34 (+1.16,2)
+41,5
…43
Лариса Куклина (Россия)
1 (1+0)
63 (+1.55,0)
+1.42,9
…73
Маргарита Васильева (Россия)
3 (2+1)
51 (+1.36,4)
+2.40,3
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Миронова
19 (+24,9)
9 (+18,6)
Старых
18 (+24,7)
14 (+27,0)
Юрлова-Пехт
12 (+18,1)
12 (+25,5)
Куклина
59 (+56,0)
36 (+1.08,0)
Васильева
81 (+1.20,0)
74 (+2.05,4)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 532
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 520
3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 460
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 445
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 434
…7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 369
…15. Ирина Старых (Россия) - 261
…16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 257