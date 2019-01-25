Неостановимый Бе. Йоханнес выиграл золото, Фуркад опять без медали

Биатлон 25 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

А россияне – вовсе за пределами топ-20. Спринт в Антхольце принес очередную поеду лидеру сезона и расстроил плохой стрельбой (и результатами) наших биатлонистов.

КТО ОСТАНОВИТ БЕ?

Чем увлекает спорт? Азартом борьбы. Духом соревнований. Какая борьба и соревнования в современном мужском биатлоне? Похоже, если и есть – то только за второе место. Первое давно и прочно оккупировал Бе-младший. Горы или равнины. Снег, ветер или полный штиль. С промахами или без оных – Йоханнес прет как танк, не оставляя соперникам шансов. В последних восьми гонках он одержал семь побед и лишь раз был вторым (в Оберхофе в спринте уступил нашему Логинову). До этого еще трижды подряд брал золото между двумя «случайными» успехами Мартена Фуркада (француз, конечно, по ходу первой половины этого сезона совсем не тот, каким мы все привыкли его видеть). Ну какая тут интрига в борьбе за Большой хрустальный глобус?

– Конечно, я не смогу выигрывать всегда. Рано или поздно настанет день, когда я снова проиграю. Но я точно не собираюсь делать это намеренно. Пока у меня хорошая форма, пока все получается, я буду стараться завоевать очередное золото, – улыбался норвежец в Антхольце.

– Если Йоханнес продолжит в том же темпе, побьет мой рекорд по количеству побед за сезон, – вздохнул Мартен. Он как-то собрал 14 золотых. У Бе – уже 10.

Сам Фуркад в Антхольце опять проиграл. Не только Бе-младшему (при том, что норвежец допустил один промах, а сам француз отстрелялся по нулям). Но и Эрленду Бьонтегорду. И товарищу по сборной – Антонину Гигонна. Оба мощно накатили на финишном круге, зная свое отставание от времени Фуркада. Сумели прибавить в нужный момент. И отодвинуть Мартена на четвертую строчку. Которую гонку подряд легенда биатлона получает обидную «деревяшку»!

Но он, хотя бы, четвертый. И с неплохими перспективами на субботний пасьют. А вот россияне…

МАССОВЫЙ «ЗАСТРЕЛ»

Логинов все еще держится на втором месте общего зачета, хотя отрыв Бе-младшего тут феноменальный – 722 очка против 491 у россиянина! Но, положа руку на сердце, ни в Рупольдинге, ни теперь в Антхольце Александр не выглядел реальным фаворитом. Скорость бега упала даже по сравнению с Мартеном (который ходом на первых этапах россиянину регулярно проигрывал). Еще хуже стало со стрельбой. Один промах на лежке и целых два на стойке – печальный итог спринта на горном стадионе в Северной Италии. На финише – лишь 26-я позиция. И отставание в 1 минуту 22 секунды от Йоханнеса перед гонкой преследования.

Удержать свою вторую позицию в абсолюте Логинову будет непросто.

Обидно, что плохой день выдался не только у него. У остальных наших биатлонистов тоже. Если накануне девушки – Юрлова-Перхт, Старых, Миронова – радовали чистой стрельбой, то парни на стрельбище смотрелись куда хуже. Две мишени – на стойке – на закрыл Евгений Гараничев, ставший из россиян лучшим в итоговом протоколе (всего лишь 21-м!). Три промаха – у Елисеева (39), Малышко (52), целых пять – на счету Эдуарда Латыпова (98). В лучшую сторону выделился разве что вернувшийся в основной состав сборной Александр Поварницын – он ошибся всего раз, на втором рубеже, и в итоге замкнул топ-30 с отставанием в 1 минуту 29 секунд (над скоростью еще надо работать).

– Я поставил перед собой задачу справиться со стрельбой. И выполнил ее на 90 процентов, – рассказал Поварницын в эфире «Матч ТВ». – Чувствую, что уверенность пришла, стреляю достаточно сконцентрировано. Но на трассе пришлось тяжело. Здесь очень тугое скольжение и высота накрывает сильно! Кажется, что толкаешься на 100 процентов, но на деле выходит максимум 60. И не получается толкаться чаще. Однако по статистике на второй день в горах бежится легче. Так что в пасьюте надеюсь улучшить свой результат.

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (21.43,4) 23.53,9 2 Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) 0 (0+0) 7 (+28,6) +17,5 3 Антонин Гигонна (Франция) 1(0+1) 5 (+15,9) +20,2 4 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 10 (+33,5) +21,3 5 Симон Эдер (Австрия) 1 (0+1) 8 (+29,6) +23,9 …21 Евгений Гараничев (Россия) 2 (0+2) 18 (+47,0) +1.15,1 …26 Александр Логинов (Россия) 3 (1+2) 13 (+39,4) +1.22,3 …30 Александр Поварницын (Россия) 1 (0+1) 45 (+1.25,7) +1.29,3 …39 Матвей Елисеев (Россия) 3 (1+2) 20 (+51,9) +1.41,1 …52 Дмитрий Малышко (Россия) 3 (1+2) 44 (+1.25,3) +2.02,7 …98 Эдуард Латыпов (Россия) 5 (2+3) 68 (+1.52,0) +3.49,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Гараничев 4 (+16,0) 29 (+1.01,8) Логинов 24 (+35,1) 34 (+1.06,6) Поварницын 21 (+34,3) 32 (+1.06,2) Елисеев 26 (+37,3) 44 (+1.24,3) Малышко 44 (+48,3) 56 (+1.37,5) Латыпов 86 (+1.18,6) 99 (+3.03,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 722

2. Александр Логинов (Россия) – 491

3. Мартен Фуркад (Франция) – 471

4. Симон Дестье (Франция) – 438

5. Симон Эдер (Австрия) – 434

…16. Евгений Гараничев (Россия) – 238

…21. Матвей Елисеев (Россия) – 209

