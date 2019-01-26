Браво, Ви-Ви! Итальянский триумф: Вирер – первая, Виттоцци – третья

Биатлон 26 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Охотников Степан

На этапе Кубка мира в Антхольце прошла женская гонка преследования.

Перед началом гонки в Италии пришло радостное известие из соседней Швейцарии. На этапе Кубка IBU в Ленцерхайде российские биатлонистки заняли в пасьюте четыре первых места: Ульяна Кайшева стала победительницей, за ней в ряд выстроились Виктория Сливко, Валерия Васнецова и Елизавета Каплина.

В Антхольце стоит отличная, солнечная и при этом… коварная погода. Коварная для биатлонистов: ветер крайне нестабильный – постоянно меняет направление, дует то слева, то справа, то вообще – по кругу. К тому же, как признались после сами спортсменки, по сравнению с пристрелкой направление ветра во время гонки сильно изменилось. В таких условиях решающее значение должна была иметь точная стрельба.

Первой на трассу ушла неожиданная победительница спринта болгарка Маркета Давыдова, за ней с небольшим отрывом стартовали финка Кайса Мякяряйнен и норвежка Марта Олсбю Ройселанд. Из россиянок первой в борьбу вступила Светлана Миронова, которая отлично бежала и блестяще стреляла в четверг, заставив надеяться, что она сумела справиться со стрелковым «недугом». От лидера россиянку отделяли всего 13,8 секунды, однако уже на первом огневом рубеже Светлана распрощалась со всеми надеждами: на первой лежке с ней случился приступ «молочной» болезни – четыре из пяти пуль ушли в «молоко». Как потом признается Сама Миронова, все промахи были туда, куда перед стартом она сделал поправку на ветер…

Из лидеров только Лаура Дальмайер отстреляла чисто, и возглавила гонку. Лучше всех из россиянок на рубеже была Ирина Старых, однако бежала она не самым лучшим образом.

На втором рубеже немка вновь отстреляла на «ноль», сделав серьезную заявку на победу. Вслед за ней с отставанием в 10,9 секунды стрельбище покинула австрийка Лиза Тереза Хаузер. Однако на них сзади уже начала накатывать итальянская волна Ви-Ви: Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Родные болельщики неутомимо гнали эту волну к финишу, и уже на третьей стрельбе итальянки дружно обходят Дальмайер, которая ошибается один раз.

Четвертая стрельба, и ситуация диаметрально противоположная: итальянки мажут по разу, а немка предельно точна. Вирер уходит со стадиона на семь секунд раньше соперниц, и делает все, чтобы никаких вопросов о победителе не возникло: уже скоро отрыв увеличивается вдвое. Дальмайер, которая еще накануне буквально умирала на финише, едва не упав в обморок, из-за чего не пошла на награждение, за сутки пришла в себя. Она убегает от Виттоцци как от стоящей.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, боровшаяся с Тириль Экхофф за 12 место, но уступившая 0,1 секунды.

– Можно было выступить лучше, – сказал Ирина после финиша. – Отстрелять «на ноль» было реально, а вот физически чувствовала себя «на троечку». На последнем круге пыталась побороться за лучшую позицию, однако далеко не все получилось…

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Женщины. Гонка преследования 10 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Доротея Вирер (Италия) 8 (+15,0) 2 (1+0+0+1) 4 (+37,8) 29.20,1 2 Лаура Дальмайер (Германия) 4 (+4,0) 1 (0+0+1+0) 7 (+44,7) +6,0 3 Лиза Виттоцци (Италия) 5 (+10,0) 2 (1+0+0+1) 6 (+43,9) +16,2 4 Марте Олсбю (Норвегия) 3 (+4,0) 3 (1+0+2+0) 9 (+47,3) +33,9 5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 10 (+21,0) 4 (2+1+1+0) 2 (+12,1) +46,5 …7 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 2 (+2,0) 4 (1+1+1+1) 5 (+38,4) +1.08,1 …13 Ирина Старых (Россия) 12 (+29,0) 2 (1+0+0+1) 34 (+1.37,0) +1.35,8 …27 Лариса Куклина (Россия) 43 (+1.43,0) 2 (1+1+0+0) 25 (+1.22,7) +2.41,1 …36 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 16 (+42,0) 8 (2+0+3+3) 13 (+59,1) +3.32,0 …43 Светлана Миронова (Россия) 7 (+14,0) 9 (4+2+2+1) 23 (+1.21,0) +4.15,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Старых 16 (+1.00,1) 15 (+1.21,0) 11 (+1.26,0) 11 (+1.44,0) Куклина 41 (+2.12,0) 41 (+2.47,7) 33 (+2.46,8) 26 (+2.37,5) Юрлова-Перхт 24 (+1.24,6) 16 (+1.25,9) 29 (+2.31,1) 38 (+3.35,7) Миронова 36 (+1.51,4) 42 (+2.56,5) 45 (+3.49,1) 44 (+4.12,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 592

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 568

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 485

4. Марте Олсбю (Норвегия) – 477

5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 473

6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 405

…15. Ирина Старых (Россия) – 289

…19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 262